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Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для совладельца модного минского бара

11.05.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 мая в суде Центрального района состоялись прения по делу Владислава Бриштеля, его обвиняют в распространении наркотиков. Прокурор просит приговорить фигуранта к 10 годам колонии. Обвиняемый надеется на снисхождение суда, который назначит ему наказание ниже минимального. Бриштель сразу признал вину и сам показал правоохранителям все закладки с запрещенным веществом.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В суде Влад Бриштель признался, что с 12 лет употреблял наркотики. По его словам, пойти на преступление его вынудили тяжелые семейные обстоятельства: в 2013 году родилась дочь, у которой серьезные проблемы со здоровьем, деньги были нужны на лечение, бизнес на тот момент не приносил нужных средств.

— Начались проблемы с баром. Мне пришлось пойти работать администратором к сестре в салон красоты. Это непросто: еще недавно ты был владельцем заведения, тебя показывали в сюжетах с президентом об упрощении условий для бизнеса — а потом ты записываешь девочек на ногти. Но я пошел. Я просил у друзей одолжить деньги, просил вернуть мне долги. Но никто не мог помочь. Продать мне тоже было нечего. Я пошел на это [преступление] не для того, чтобы питаться в ресторанах и одеваться побогаче. У меня возникла проблема. И я решил ее крайне неправильно, — заявил обвиняемый в первый день судебного процесса.

В октябре 2018 года Бриштель решил приобрести марихуану на продажу, однако продавец уговорил его взять «соль» — особо опасное психотропное вещество. Бриштель забрал «товар» 28 октября в лесу в районе Минского моря. И сразу же в машине стал расфасовывать вещество на более мелкие дозы. После этого поехал прятать закладки по городу: часть спрятал в Троицком предместье, часть — в частном секторе. В тот же день при попытке спрятать 28-ю закладку его задержали. В момент задержания мужчина попытался выбросить сверток с психотропом. Позже он показал правоохранителям «тайники», где успел спрятать 27 закладок.

Владиславу Бриштелю предъявлено обвинение в незаконном обороте особо опасного психотропа в крупном размере (ч.3 ст. 328 УК), санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Гособвинитель просит приговорить его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемый надеется, что суд учтет его сотрудничество со следствием, а также то, что у него ребенок-инвалид, и назначит наказание ниже минимального.

 
 
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Владислав Бриштель признал вину в распространении наркотиков.
 
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