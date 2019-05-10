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«За месяц - больше 70 тысяч покупателей». На первом этаже «Центрального» сделают ремонт
11.05.2019 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В кафетерии универсама «Центральный» этим летом сделают ремонт. Что именно хотят изменить и сохранится ли барная стойка с видом на проспект, TUT.BY рассказали в администрации магазина.
— Планируем в конце лета на первом этаже сделать ремонт — уже пора, — рассказал замдиректора по маркетингу универсама «Центральный» Юрий Заболотный. — Немного освежим интерьер, постараемся сделать это место более комфортным для посетителей.
— Постараемся сделать места, где можно посидеть. Понятно, что есть люди, которые хотят постоять за барной стойкой, посмотреть на проспект, но есть и те, кто хочет прийти, сесть за столик и выпить чаю.
В кафетерии появится новая мебель — столики и стулья с диванами. Обновится барная стойка — она останется, но станет короче.
— В планах — еще больше зонировать пространство. Алкогольной будет барная зона: и возле бармена, и у окна — с видом на проспект. Во второй зоне можно будет посидеть за столиками, поесть, выпить кофе. Сейчас рисуем дизайн-проект, его нужно согласовать с Министерством культуры. Здание — историческая ценность, далеко не все тут можно трогать, менять. Естественно, советский интерьер оставим: люстры огромные, барельефы на стене, мрамор. Это памятник эпохи.
Помимо кафетерия, на первом этаже будет небольшой магазин с продуктами из универсама — для людей, «которым тяжело подниматься на второй этаж или нужно купить что-то мелкое».
В месяц первый этаж «Центрального» посещают около 73 тысяч человек. Место популярное, поэтому его не будут закрывать на время ремонта целиком.
— Разделим на две части: пока в одной будет ремонт, во второй будут принимать посетителей. С расчетом, чтобы можно было пройти и на второй этаж.
Магазин в этом здании на проспекте работает в Минске с 1954 года, с 1977 года он стал называться универсамом «Центральный». Кафетерий на первом этаже можно назвать легендарным. Здесь, в сохранившемся с советских лет интерьере, можно увидеть обычных прохожих, неформальную молодежь, известных писателей и режиссеров. Формат рюмочной с тортом «Мечта» не теряет популярности уже несколько десятилетий, писал TUT.BY в
Юрий Заболотный уверяет, что к особой атмосфере кафетерия администрация универсама относится положительно.
— Здесь срез белорусского общества — абсолютно все слои можно встретить. Место знаковое, историческое. Попытаемся его сохранить, но добавить больше удобства.
Универсам «Центральный» еще осенью 2018 года
Второй этаж универсама ремонтировали летом 2017 года. Он обошелся примерно
Универсам «Центральный»
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Обещают, что барная стойка никуда не денется, но появятся столики, за которыми можно посидеть.
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