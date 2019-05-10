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«За месяц - больше 70 тысяч покупателей». На первом этаже «Центрального» сделают ремонт

11.05.2019 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В кафетерии универсама «Центральный» этим летом сделают ремонт. Что именно хотят изменить и сохранится ли барная стойка с видом на проспект, TUT.BY рассказали в администрации магазина.


Люди за барной стойкой в кафетерии универсама «Центральный». Окна выходят на главную улицу Минска — проспект Независимости. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Планируем в конце лета на первом этаже сделать ремонт — уже пора, — рассказал замдиректора по маркетингу универсама «Центральный» Юрий Заболотный. — Немного освежим интерьер, постараемся сделать это место более комфортным для посетителей.

— Постараемся сделать места, где можно посидеть. Понятно, что есть люди, которые хотят постоять за барной стойкой, посмотреть на проспект, но есть и те, кто хочет прийти, сесть за столик и выпить чаю.


В кафетерии появится новая мебель — столики и стулья с диванами. Обновится барная стойка — она останется, но станет короче.

— В планах — еще больше зонировать пространство. Алкогольной будет барная зона: и возле бармена, и у окна — с видом на проспект. Во второй зоне можно будет посидеть за столиками, поесть, выпить кофе. Сейчас рисуем дизайн-проект, его нужно согласовать с Министерством культуры. Здание — историческая ценность, далеко не все тут можно трогать, менять. Естественно, советский интерьер оставим: люстры огромные, барельефы на стене, мрамор. Это памятник эпохи.

Помимо кафетерия, на первом этаже будет небольшой магазин с продуктами из универсама — для людей, «которым тяжело подниматься на второй этаж или нужно купить что-то мелкое».

В месяц первый этаж «Центрального» посещают около 73 тысяч человек. Место популярное, поэтому его не будут закрывать на время ремонта целиком.


— Разделим на две части: пока в одной будет ремонт, во второй будут принимать посетителей. С расчетом, чтобы можно было пройти и на второй этаж.

Магазин в этом здании на проспекте работает в Минске с 1954 года, с 1977 года он стал называться универсамом «Центральный». Кафетерий на первом этаже можно назвать легендарным. Здесь, в сохранившемся с советских лет интерьере, можно увидеть обычных прохожих, неформальную молодежь, известных писателей и режиссеров. Формат рюмочной с тортом «Мечта» не теряет популярности уже несколько десятилетий, писал TUT.BY в большом репортаже о том, как проходит один день «Центрального».

Юрий Заболотный уверяет, что к особой атмосфере кафетерия администрация универсама относится положительно.

— Здесь срез белорусского общества — абсолютно все слои можно встретить. Место знаковое, историческое. Попытаемся его сохранить, но добавить больше удобства.

Универсам «Центральный» еще осенью 2018 года сообщал о продаже валютных облигаций для развития сети. Имелся в виду как раз ремонт, под который планировали привлечь средства населения и компаний.

Второй этаж универсама ремонтировали летом 2017 года. Он обошелся примерно в миллион долларов. Для того обновления тоже привлекали средства населения и компаний.

Универсам «Центральный» выставлен на продажу — с июня 2018 года. Он принадлежит компании «НП-Сервис», которая купила магазин в 2014 году. Опубликованная цена актива — 9 миллионов 833 тысячи 800 долларов без НДС. Объект пока не купили. Его общая площадь — 2,8 тысячи метров, торговая площадь магазина на втором этаже — 838 метров. Помещения на первом этаже — в государственной собственности, универсам «Центральный» их арендует, уточняют в администрации магазина.

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Теги: Минск
 
 
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Обещают, что барная стойка никуда не денется, но появятся столики, за которыми можно посидеть.
 
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