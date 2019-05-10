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У 33-летнего жителя Волковыска угрозами забрали квартиру и вывезли в Россию

11.05.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя пять лет после событий милиция разбирается в деле о черных риелторах в Волковыске. У местного жителя угрозами забрали квартиру и отправили жить с соседнюю страну, а затем — в деревенский дом в Беларуси. Подробности сообщает пресс-служба МВД.


Снимок из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

О преступлении 33-летний житель Волковыска решился заявить спустя столько лет, поскольку его главный обидчик оказался за решеткой по другому делу.

Так, в 2013 году мужчина жил в своей квартире, но из-за любви к спиртному и отсутствию работы — с долгами по коммуналке. Об этом знал его товарищ, который и познакомил мужчину с 36-летним местным жителем.

Тот стал регулярно заходить к хозяину с бутылкой и уговаривал продать жилье.

«Взамен гость предлагал дом в деревне, скутер и деньги на жизнь. В итоге уговоры закончились советом продать недвижимость и уехать жить в Россию», — рассказали в 9-м управлении (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД.

Владелец квартиры заподозрил обман и отказался от сделки. Но подозреваемый вместе с двумя знакомыми насильно вывез мужчину в лес, избил и под угрозой пистолета выбил согласие на сделку, но уже на других условиях.

«Хозяина квартиры заставили написать расписку о получении от невесты подозреваемого в качестве долга 25 тысяч долларов США. Эти деньги он якобы получил в счет будущей продажи недвижимости. У нотариуса была оформлена сделка, в результате которой потерпевший лишился квартиры и, естественно, не получил деньги», — добавили МВД.

Затем мужчину увезли в Москву, где он прожил около года. Когда житель Волковыска вернулся в Беларусь, подозреваемый поселил его в своем деревенском доме.

Когда потерпевший обратился в милицию, главный фигурант уже был осужден на 9 лет колонии за кражу и поджог дома своего работодателя. Теперь в отношении него и двух подельников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 208 УК (Вымогательство).

«Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений», — сообщают в ведомстве.

 
 
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Он решился обратиться в милицию, лишь когда главный обидчик оказался за решеткой по другому делу.
 
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