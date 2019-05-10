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Что происходит на Кобринском мосту в Бресте и когда его наконец откроют?
11.05.2019 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Близятся к завершению работы на Кобринском мосту в Бресте. Обещали, что его откроют в канун Европейских игр. Укладываются ли дорожники и строители в намеченные планы и что осталось доделать, «Вечернему Бресту»
— Работы заканчиваются, и мы укладываемся во все сроки. Сделаем все возможное, чтобы в мае открыть движение. Что касается контроля, то мы обратились с предложением к заказчику — УКС города Бреста — произвести проверку реконструированного путепровода. Ожидается, что испытания будут проведены в ближайшие дни и делать их будет специализированная организация.
Пока же, по словам дорожника, нужно еще завершить работы, связанные с обустройством стоянок и общим благоустройством, организацией дорожного движения, укрепительные работы на путепроводе, посев газона и т.д. Ну и, конечно, сделать пешеходный тоннель — сейчас в нем идет отделка.
Многие брестчане не верили, что построить новый мост получится, не перекрывая движение транспорта. И строители подтверждают: изначально проектное решение предусматривало разборку существующего путепровода. Но решили попробовать не останавливать движение на Кобринском мосту.
— И это не авантюра. Такое заключение было принято на основе расчетов, подробной инженерной подготовки этого объекта. Такой вариант дал возможность сэкономить 30 млн рублей.
Мост, скорее всего, будет сдан в мае, а уже благоустройство завершат в июне.
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Близятся к завершению работы на Кобринском мосту в Бресте. Обещали, что его откроют в канун Европейских игр. Укладываются ли дорожники и строители в намеченные...
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