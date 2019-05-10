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ZENA: песню «Like it» поет вся Европа

11.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Песню «Like it» поет вся Европа. Такой информацией с корреспондентом БЕЛТА поделилась ZENA, которая в этом году представляет Беларусь на международном конкурсе песни «Евровидение-2019».

ZENA: песню «Like it» поет вся Европа

«Мне и моей команде очень приятно, что «Like it» знают и поют в Европе. В Израиле многие, встретив меня на улице, сразу узнают и начинают напевать слова песни. Я получаю тысячи комментариев ежедневно из многих стран мира. Наша композиция очень запоминающаяся и нравится аудитории. Все желают мне удачи. Очень хочу пройти в финал», — рассказала ZENA.

У белорусской исполнительницы уже состоялись две индивидуальные репетиции на главной площадке конкурса Expo Tel Aviv. 13 мая состоится генеральная репетиция первого полуфинала, где участница конкурса предстанет в обновленном образе, который увидит европейский зритель уже 14 мая.

Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. ZENA выступит в первом полуфинале под номером восемь. Вместе с нашей конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино.

В первом полуфинале голосуют страны-участницы, а также Испания, Франция и Израиль. Телефонные номера для голосования будут объявлены комментатором и обозначены эфирной графикой во время прямой трансляции. В соответствии с правилами конкурса, белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал — на 18 мая. Комментировать главное музыкальное телевизионное шоу Европы будет журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Евгений Перлин. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании — «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24».

Источник: БелТА
Фото продюсерского центра Виктора Дробыша

 
Теги: Новости
 
 
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Песню «Like it» поет вся Европа. Такой информацией с корреспондентом БЕЛТА поделилась ZENA, которая в этом году представляет Беларусь на
 
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