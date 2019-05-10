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В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову
11.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
11 мая в Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Даниловичу Лоскутову, погибшего здесь от рук фашистов в мае 1944 года.
Реконструкцией могилы Павла Лоскутова занималось предприятие «Сморгоньсиликатобетон».
К сожалению, информации о Павле Даниловиче до наших дней сохранилось мало. Известно, что в годы войны он был военным врачом. Перед смертью работал в Залесье. Умер Павел Лоскутов в возрасте 34 лет.
На открытии памятника присутствовали начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова, председатель Залесского сельисполкома Зенон Гришкевич, руководство и работники предприятия «Сморгоньсиликатобетон», ученики и учителя Залесской СШ, местные жители, а также работники Залесского Дома культуры.
На фото (слева направо): Анна ДЖУМКОВА, директор Филиала №7 "Сморгоньсиликатобетон" Елена ЕРМАК, Зенон ГРИШКЕВИЧ
К обновленной могиле Павла Лоскутова участники мероприятия возложили цветы, поставили зажженные лампады.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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11 мая в Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Даниловичу Лоскутову, погибшего здесь от рук фашистов в мае 1944 года.
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