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В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

11.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

11 мая в Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Даниловичу Лоскутову, погибшего здесь от рук фашистов в мае 1944 года.

Реконструкцией могилы Павла Лоскутова занималось предприятие «Сморгоньсиликатобетон».

К сожалению, информации о Павле Даниловиче до наших дней сохранилось мало. Известно, что в годы войны он был военным врачом. Перед смертью работал в Залесье. Умер Павел Лоскутов в возрасте 34 лет.

На открытии памятника присутствовали начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова, председатель Залесского сельисполкома Зенон Гришкевич, руководство и работники предприятия «Сморгоньсиликатобетон», ученики и учителя Залесской СШ, местные жители, а также работники Залесского Дома культуры.

В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

На фото (слева направо): Анна ДЖУМКОВА, директор Филиала №7 "Сморгоньсиликатобетон" Елена ЕРМАК, Зенон ГРИШКЕВИЧ

В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

К обновленной могиле Павла Лоскутова участники мероприятия возложили цветы, поставили зажженные лампады.

В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 34
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11 мая в Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Даниловичу Лоскутову, погибшего здесь от рук фашистов в мае 1944 года.
 
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