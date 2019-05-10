В Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Лоскутову

Источник материала: Светлы шлях

11 мая в Залесье после реконструкции открыли памятник Павлу Даниловичу Лоскутову, погибшего здесь от рук фашистов в мае 1944 года.

Реконструкцией могилы Павла Лоскутова занималось предприятие «Сморгоньсиликатобетон».

К сожалению, информации о Павле Даниловиче до наших дней сохранилось мало. Известно, что в годы войны он был военным врачом. Перед смертью работал в Залесье. Умер Павел Лоскутов в возрасте 34 лет.

На открытии памятника присутствовали начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома Анна Джумкова, председатель Залесского сельисполкома Зенон Гришкевич, руководство и работники предприятия «Сморгоньсиликатобетон», ученики и учителя Залесской СШ, местные жители, а также работники Залесского Дома культуры.





На фото (слева направо): Анна ДЖУМКОВА, директор Филиала №7 "Сморгоньсиликатобетон" Елена ЕРМАК, Зенон ГРИШКЕВИЧ

















К обновленной могиле Павла Лоскутова участники мероприятия возложили цветы, поставили зажженные лампады.













Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.