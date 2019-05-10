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Могилев, приготовить тазики! Со следующей недели начинают отключать горячую воду
11.05.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 15 мая (среда) начинаются сезонные отключения горячей воды в Могилеве,
С 15 по 28 мая (вторник) испытания будут проводится на ТЭЦ-1 и РК-2. 14 дней без горячей воды проведут жители Рабочего поселка, Ямницкого, Мир-1, Мир-2, Спутника, Казимировки, улиц Менжинского, Челюскинцев, Строителей, Космонавтов, проспекта Мира (от гостиницы «Могилев» до университета им. А.А. Кулешова).
При обнаружении размыва грунта, проседания покрытия проезжей части и тротуаров, выхода воды на поверхность земли необходимо сообщить в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам 27−65−57, 28−12−48 и мобильный 8−033−319−15−90.
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