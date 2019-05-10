«У Доренко (царствие ему небесное) здесь четыре квартиры». Лукашенко назвал Минск городом для жизни

Источник материала: Tut.by

Минск — идеальный город для жизни, и именно таким его должны увидеть приезжающие к нам гости. Об этом глава государства заявил инспектируя готовность Студенческой деревни к приему участников II Европейских игр, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Пусть белорусская столица не такая богатая, как Москва, но многие известные россияне любят бывать здесь и даже покупают землю и жилье, заметил глава государства.

«У Сергея Доренко (царствие ему небесное) здесь четыре квартиры. Он мне говорил о том, что здесь живет. Где бы он что ни говорил, но я знаю его мнение о Минске: это самое удобное место для детей. И дети его часто здесь бывали, — отметил Александр Лукашенко. — Мы должны показать, каким должен быть образцовый мегаполис для жизни людей. Тот Минск, который видите сейчас, не производит впечатления каменного мешка».

Напомним, ранее президент не раз высказывался о том, что в Минске пора сокращать жилищное строительство.

— Мы договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. У нас уже и так, по-моему, 20% в Минске живет. Дальше нельзя. Минск не резиновый, и я знаю, как минчане это восприняли. И они поддерживают такую тенденцию, — заявил Лукашенко 11 марта принимая с докладом главу Минска Анатолия Сивака.