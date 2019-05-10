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Лукашенко вновь озаботился переработкой мусора: Хватит этого пластика! Наша синеокая скоро превратится в хлам
11.05.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко вновь озаботился вопросами переработки отходов. Об этом заявил он заявил 11 мая,
Во время посещения Студенческой деревни, где разместятся участники предстоящих состязаний, президенту показали новую кухню и столовую, где будут питаться спортсмены. Увидев, что их предлагается кормить из одноразовой пластиковой посуды, Лукашенко возмутился.
«Хватит этого пластика. Мало того что травим людей, так еще и засоряем природу. Наша Синеокая скоро превратится в хлам. Поэтому надо заканчивать, — потребовал Александр Лукашенко. — У нас же бумаги — сколько хочешь, стекла — сколько хочешь, девать некуда. Надо производить. Пусть это будет дороже, но человек будет понимать, что лишних десять копеек заплатил, но здоров будет».
В Беларуси должны перерабатывать 50−60% отходов и активнее использовать вторичное сырье, подчеркнул президент. «Швейцария вообще не производит новое стекло, оно из боя делается», — заметил Лукашенко. Он добавил, что сразу к такому результату не придешь, но двигаться в этом направлении необходимо активнее.
Лукашенко поручил взять на контроль вопросы раздельного сбора отходов и их переработки, а после доложить о результатах работы в этом направлении. «Вторсырье и отходы — это серьезный вопрос. Не дай бог, захлебнемся, как в России. Россия огромная, а отходы вывозить некуда, потому что люди уже не хотят дышать гадостью», — констатировал президент.
Президент
«Я сам когда-то, обдумывая этот вопрос, пришел к однозначному выводу: если бы мы рачительнее подходили к этим ресурсам, мы бы на 50% были бы богаче. То есть мы себя обедняем наполовину. Овчинка стоит выделки, и этим надо заниматься», — сказал Александр Лукашенко.
А в начале марта, напомним,
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Лукашенко вновь озаботился переработкой мусора: Хватит этого пластика! Наша синеокая скоро превратится в хлам
«У нас же бумаги - сколько хочешь, стекла - сколько хочешь, девать некуда. Надо производить. Пусть это будет дороже, но человек будет понимать, что лишних десять...
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