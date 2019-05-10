РЕПОРТАЖ: Новый дом как путевка в новую жизнь

Источник материала: БелТА

В последнее время к семье Черкас из деревни Сутин Пуховичского района зачастили журналисты. О том, что маме с восемью детьми приходится ютиться в небольшом стареньком доме на 50 кв.м, все узнали после того, как семья поучаствовала в акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" накануне "Большого разговора". Ее ситуация стала одной из тех, решение которых не заставило себя ждать. Правда, новоселье планируется чуть позже - к новому учебному году, поэтому корреспонденты БЕЛТА навестили Екатерину Черкас и ее семейство по старому месту жительства и узнали об их планах на будущее.

У импровизированных ворот - горизонтальной кладки из сбитых досок высотой около метра - нас встречают настороженные чумазые малыши. Самый маленький, двухлетний Даник, смотрит с подозрением, трехлетний Ваня и пятилетняя Маша - с интересом.

"Кладка лежит, чтобы малые не выбегали на дорогу. Так что переступайте", - с улыбкой приглашает нас хозяйка Екатерина.

Рассмотрев незнакомцев поближе, малыши успокаиваются. Ваня продолжает бегать по двору, а в перерывах катается на "машине" - так дети прозвали два матраса, сложенные во дворе. Маша смущенно улыбается. Один Даник сохраняет серьезный вид и еще крепче обнимает маму.

Дом, в котором сейчас живут Черкасы, им выделил колхоз. В веранде сгружены игрушки: плюшевые медведи, пони, куклы. Далее находится небольшая столовая с диваном, столом и холодильником. Прямо по курсу виднеется кухня, направо - единственная жилая комната, плотно заставленная кроватями. В двух помещениях выкручены пожарные извещатели. "Они пищали, решили снять, но сейчас повесим", - оправдывается мама.

Самой старшей в семье - Дарье - 17 лет. Девушка учится в Минском государственном колледже сферы обслуживания на оператора ЭВМ. Еще четверо - 13-летняя Кристина, 12-летняя Валя, 11-летняя Женя и 8-летний Дима - сейчас в школе. К слову, ради личного знакомства по пути заехали и к ним. Дима оказался активным мальчуганом, а девочки, наоборот, отличаются спокойствием и дружелюбием.

Сама Екатерина в декрете, так что работает в семье только ее сожитель Александр, который недавно устроился разнорабочим на сельхозпредприятие. Впрочем, и у мамы дел невпроворот: то постирать (машинка сломалась, приходится руками), то приготовить (например, сегодня на обед гороховый суп, на ужин - рассольник и блины), то малышей уложить спать. Не обходит вниманием и домашних питомцев - любимцев детей.

Небольшой желтый домик и участок в Сутине - это временное жилье. В скором будущем семья планирует переехать в просторный дом на 150 кв.м в Марьиной Горке, предоставленный Черкасам решением Пуховичского райисполкома от 13 февраля 2019 года. Это было еще до "Большого разговора", но многодетная мать не была до конца уверена, что в последний момент жилье не передадут кому-нибудь еще из очереди нуждающихся, вот и подстраховалась.

"Я много лет стояла на очереди нуждающихся, но все было тихо. По-моему, в 2017 году обратилась в Администрацию Президента и написала заявление о том, что в доме нет воды и отопления. Потом как-то обращалась и в Миноблисполком. Временами были какие-то подвижки, потом снова все затихало, и даже после решения райисполкома не было гарантии, что дом в Марьиной Горке наш. А потом мой брат узнал о "Большом разговоре", - рассказывает она.

Уверенность в том, что квартирный вопрос, наконец, закрыт, пришла 15 марта, когда Екатерина подписала договор найма жилого помещения социального пользования. С новым домом она связывает большие надежды. Дети перейдут в новую школу и, возможно, начнут готовиться к будущей профессии: Кристина решила учиться на повара, Женя - на бухгалтера. Если маленького Даника возьмут в ясли или детский сад, то Екатерина устроится на работу.

"Думаю, переедем уже перед новым учебным годом. Не хочется срываться за две недели до каникул", - делится планами мама. О своем собственном жилье она пока не думала - так далеко решили не загадывать.

Как отмечает заместитель председателя Пуховичского райисполкома Андрей Кремень, дом в городе уже готов к заселению: семье купили новые газовую плиту и котел, починили коммуникации. "Всего у нас в районе проживает 402 многодетные семьи, состоящих на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Многие от предоставляемого жилья отказываются и просто стоят в очереди. Например, недавно комплектовали новый дом, предлагали очередникам построиться и получили 169 отказов. Дело с Черкасами обстояло в точности до наоборот: желание переселиться было, а подходящего дома не могли найти. В семье насчитывается 9 человек, на каждого положено не менее 15 кв.м нормативной площади. У нас в районе редко строят такие большие квартиры. Но первый освободившийся дом мы тут же предоставили семье Екатерины", - рассказывает Андрей Кремень.

На обратном пути заезжаем в Марьину Горку посмотреть на будущее гнездышко Черкасов. Просторные комнаты скоро заполнятся мебелью и вещами, внутри зазвучит детский смех, в окнах зажжется свет. Хочется верить, что переезд станет началом нового этапа жизни и даст Екатерине Черкас возможность воспитать самостоятельных и достойных граждан нашей страны.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-