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Нальгиева привезли в Ингушетию, обвиняют в массовых беспорядках и применении насилия

11.05.2019 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогер Исмаил Нальгиев доставлен на родину, сообщил TUT.BY его адвокат. Напомним, 8 мая мужчину задержали в минском аэропорту, когда тот пытался улететь в Прагу. В изоляторе, где Нальгиев пробыл два дня, он узнал, что находится в межгосударственном розыске. Белорусские власти приняли решение о его принудительной высылке. Несмотря на то, что адвокат блогера подал жалобу на решение, Нальгиева на машине вывезли в Россию.


Фото: фейсбук

— Исмаил Нальгиев находится в Ингушетии, в понедельник в суде будут решать, какую меру пресечения в отношении него принять, — рассказал TUT.BY адвокат Антон Гашинский. — Обвиняют его по статьям 318 и 212 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, массовые беспорядки — Прим. Ред).

По словам адвоката, ответ на жалобу по поводу высылки Нальгиева из Беларуси ГУВД Мингорисполкома пока не предоставило. Напомним, жалоба была зарегистрирована 10 мая в 13.15, а уже в 15.00 стало известно, что блогера вывезли на машину в Россию. Мы обратились в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома за комментарием, однако пока не получили ответ.

Исмаил Нальгиев является руководителем общественного объединения «Выбор Ингушетии», выступал активным участником протестов против договора о границе между Чечней и Ингушетией. Массовые протесты в Ингушетии начались в сентябре 2018 года после того, как главы республик подписали соглашение о границе. Между республиками должен быть проведен обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. По мнению противников соглашения, оно не является равноценным для обеих сторон. По информации издания «Кавказский узел», после массового митинга в Магасе и столкновений активистов с силовиками в Ингушетии проходят задержания, аресты и обыски. Со 2 апреля были задержаны не менее 40 активистов.

Нальгиев уверен, что преследование связано с его оппозиционной деятельностью и имеет политический характер. В жалобе адвоката отмечается, что в случае высылки в отношении Исмаила могут быть применены пытки, жестокое обращение как месть за его деятельность. По закону, из Беларуси не могут быть выдворены граждане, которым в стране высылки угрожает опасность из-за их политических убеждений, существует угроза их здоровью и жизни.

В совместном заявлении правозащитников, текст которого опубликован 9 мая на сайте РОО «Правовая инициатива», отмечается, что случаи передачи без соблюдения установленной законом процедуры уже были в Беларуси: в 2017 году Мурад Амриев был «передан» России, несмотря на его заявления об угрозах применения пыток в случае выдачи в Российскую Федерацию, также в 2017 году из Беларуси был вывезен Владимир Егоров и передан сотрудникам ФСБ без какой-либо правовой процедуры».

 
 
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