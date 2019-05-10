«Припять - в трубу». Экологи говорят о приближающейся катастрофе на Полесье

Источник материала: Tut.by

Начало мая, окраина Мозыря, поселок Пхов. Людмила Прокофьевна ведет свою буренку по сухому лугу. Еще несколько лет назад такое трудно было даже вообразить — ведь каждую весну эти места, словно огромные блюда, наполнялись водами Припяти до краев, а рыбу местные ловили прямо с крыльца. И так до самого июня. Бывали и менее приятные моменты, когда вода заходила полновластной хозяйкой во дворы, жилища и сараи. Во время сильных паводков местным даже приходилось съезжать из своих домов, а скот, чтобы прокормить, вывозили на острова. Благо такое случалось не чаще, чем раз в десять лет. Зато какие были урожаи! Большая вода уходила, оставляя после себя главное богатство для огородников — сапропель, незаменимое природное удобрение из водорослей и живых водных организмов. Но теперь все это в прошлом.





С Полесьем, уверены местные, творится неладное. Припять в этом году даже не разлилась и уже в мае катастрофически обмелела. Пойменные озера исчезают. Воды нет ни в болотах, ни в колодцах (правда, и колодцев на Мозырщине, например, уже почти нет — все сплошь колонки). Что происходит и неужели это та самая экологическая катастрофа, которую уже не первый год предрекают нашему Полесью экологи, разбирался TUT.BY.

«Мелиорация в прошлом, теперь у нас новые ошибки»

Лет семь назад, чтобы оградить местных жителей от паводков, у Пхова построили дамбу. В результате некогда заливные луга исчезли, пойменные озера превратились в лужицы, а некоторые и вовсе пересохли, изменив жизнь полешуков до неузнаваемости.





— Может, они и хотели как лучше, но я вам так скажу — дамба эта ничего не дает. Если вода приходит, то она снизу идет, грунтовая, и тогда все равно нас топит, а вот что луга теперь сухие — плохо, из-за этого недавно даже роща горела, — кивает местная жительница на пойменную дубраву на окраине.

Но куда больше удивляет местных, что и за дамбой теперь тоже сухо. Река Неначь (левый приток Припяти) с каждым годом все уже, а сама Припять, что в прошлые годы разливалась на десятки метров, теперь притаилась за ракитами — и из своих берегов ни-ни.





Впрочем, в Мозырском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды успокаивают — обмеление рек происходит периодически, и это нормально. К примеру, в 2013 году воды в той же Припяти было достаточно, в 2015-м ее во многих местах можно было перейти вброд, спустя два года воды снова прибыло — а теперь снова убыло. Бывает. Да, гидрологи признают: этой весной уровень просто критический — упал аж на три метра по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Но связывают это исключительно со слабым половодьем и засушливым апрелем.





А вот директор экологического фонда «За чистую Припять» Сергей Козлов считает, что отсутствие паводка на Полесье — очень плохой знак. Река критически обмелела уже в середине весны, а впереди ведь еще три месяца лета. Он уверен: происходящее — расплата за ошибки и просчеты прошлых лет, и нам теперь остается только не совершать новых, чтобы не потерять уникальный регион навсегда.

— Всем известно, что реки берут начало из болот, и их обмеление началось еще с мелиорации. Но мелиорация, к счастью, в прошлом, все поняли ее ошибки и последствия. Зато теперь совершают новые. Строительство дамб, плотин, шлюзов, изменение речных русел, их углубление и прочие гидротехнические работы очень скоро могут навсегда лишить нас Полесья.

Об этом мало кто знает, но Припять, которую туристы называют самой нетронутой, а экологи — самой полноводной рекой Беларуси, изменяли: в советские годы активно развивали судоходство, для этого реку выпрямляли. Сергей Козлов убежден, что именно это и стало одной из главных причин сегодняшних проблем с водой.

— Ходили баржи, тягали грузы, ровняли под них — решили, что так проще, выгоднее и быстрее, никто не думал тогда о последствиях, — говорит Козлов. Он сравнивает сегодняшнюю Припять с трубой в аквапарке, вода из которой, не задерживаясь, вылетает в Киевское водохранилище, а затем — в Черное море.



Иллюстрация: Антон Девятов, TUT.BY

Смотрим на современную карту — и на обывательский взгляд река совсем не выглядит прямой, вполне себе изогнутое русло.

Козлов говорит: «Лет 50 назад она выглядела иначе», — и в подтверждение своих слов достает пожелтевшую лоцманскую карту 70-х годов: на ней русло еще старой, настоящей, той самой, девственной Припяти. Ага, вот, например, у деревень Костюковичи и Загорины крутые речные повороты действительно пропадают.

— Видите, все перешейки, которые раньше тут были, перерезали, они пересохли — и вода только по этому прямому руслу движется. А чем прямее русло, тем быстрее вода по нему бежит, убегает — и все, — объясняет экологический активист.





Птицы не высиживают яйца, рыбы не нерестятся

Рыбаки разделяют опасения экологов — рыбы с каждым годом в реке все меньше. А этой весной, говорят, совсем нет. И не будет.

— Сейчас должны нерестовать лещ и судак, но условий им никаких. Судак вьет гнездо под берегом, а сейчас, смотрите, как вода упала, места нет ему и он уходит дальше, на глубину, а там вода холодная, не прогревается, икра не оплодотворяется, не созревает и в итоге не выводится. Лещ и сом нерестуют на заливных лугах, там вообще воды нет. Не будет рыбы, — сетуют мужики с Припяти.





Исчезает не только рыба. Директор станции кольцевания птиц «Туров» Павел Пинчук рассказывает, что даже на «Туровском лугу», куда во время сезонных миграций слетаются сотни тысяч перелетных птиц, в этом году сухо — и это стало серьезной проблемой.

— Для птиц высокая вода — это не только кормовая база, но и изолированность от человека. Но этой весной из-за отсутствия паводка пойма для людей стала доступна, берега свободны — везде машины и люди с собаками. В таких условиях птица не может сесть на кладку. Ждет день, два, три — и кладка погибает. Не все об этом знают, мы, конечно, пытаемся объяснить, но многие местные считают себя хозяевами — мол это наша земля, мы здесь родились, какие птицы…





Не меньше экологов обмелением Припяти обеспокоены в Белорусском речном пароходстве. Из Микашевичей в Петриков и Мозырь по реке ходят 3 рудовоза и один буксир, возят отсев. Пока возят. Но, говорят, если не пойдут обильные дожди, навигация может стать уже в начале июня. Судна мозырского порта сейчас загружены всего на 60% (вместо 1600 тонн перевозят всего 640).

Еще один местный экологический активист, ихтиолог по образованию Владимир Филько знает как вернуть Припять восвояси и снова сделать ее полноводной — причем, без привлечения больших средств. По мнению специалиста, достаточно соорудить на реке гати — нехитрые сооружения из лозы, камней или даже намытых песчаных кос, которые помогут удержать воду, а значит — и жизнь на Полесье. Но пока, говорит Владимир, предложенный способ не нашел поддержки у местных властей — зато на всех уровнях всерьез обсуждают (правда, уже несколько лет, с 2014-го, просто обсуждают — и не более того) строительство международной водной магистрали Е-40 Гданьск — Херсон. Если это случится, то русло Припяти выпрямят еще больше — и Полесью, возможно, останется еще меньше.





Чего боятся экологи?

Если вкратце, Е-40 — проект судоходного маршрута длиной более двух тысяч километров. Планируется, что он будет проходить по территории Польши, Беларуси, Украины и станет новым торговым путем между портами Балтийского и Черного морей.



Белорусский участок международного водного пути E-40. Иллюстрация Greenbelarus.by

У экологов к проекту большие вопросы: чтобы гарантировать прохождение тяжелых судов по Припяти, реку нужно подвергнуть серьезным изменениям. А если менять гидротехнический режим реки, точно прекратятся паводки — и это значительно повлияет на местную флору и фауну. Многие виды животных, рыб, насекомых, птиц, ценных не только для Беларуси, но и всего мира, считают специалисты, могут исчезнуть.



Иллюстрация Greenbelarus.by

— Строительство лишит нас и туристов, которые все еще приезжают на Полесье, чтобы увидеть одну из крупнейших почти не тронутых рек в Европе, чтобы наблюдать за птицами… Е-40 — это смерть Полесья как региона, — считает директор станции кольцевания птиц «Туров» Павел Пинчук.