Памятник «Ленин с котом» под Витебском разбили неизвестные вандалы

Источник материала: Tut.by

Неизвестные вандалы повредили памятник под Витебском, который получил в народе название «Ленин с котом» . Ильичу отбили бетонную руку, сообщают в соцсетях.



Фото: соцсети

Очевидцы говорят, что памятник повредили 4 мая. Судя по видео, которое распространили в Сети, это сделали в темноте два неизвестных парня.

Напомним, памятник «Ленин с котом» появился рядом с дачным поселком возле железнодорожной станции Лучеса под Витебском. Вождь рукой указывает путь в светлое будущее, рядом с ним кот.

В этом месте в лесу у станции всегда проходит много людей, но раньше вандалы не трогали скульптуру.