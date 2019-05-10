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Памятник «Ленин с котом» под Витебском разбили неизвестные вандалы
11.05.2019 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неизвестные вандалы повредили памятник под Витебском, который получил в народе название
Очевидцы говорят, что памятник повредили 4 мая. Судя по видео, которое распространили в Сети, это сделали в темноте два неизвестных парня.
Напомним, памятник «Ленин с котом» появился рядом с дачным поселком возле железнодорожной станции Лучеса под Витебском. Вождь рукой указывает путь в светлое будущее, рядом с ним кот.
В этом месте в лесу у станции всегда проходит много людей, но раньше вандалы не трогали скульптуру.
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Судя по видео, которое распространили в Сети, это сделали в темноте два неизвестных парня.
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