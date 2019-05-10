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Обзор велопрокатов в Бресте: что, сколько стоит и где (интерактивная карта)
11.05.2019 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Солнышко уже пригрело, и порой так хочется взять велосипед и покататься. Если у вас нет своего двухколесного транспорта, можно его арендовать. Чтобы вам было проще сориентироваться, «Брестская газета»
«2 колеса»
Где: пр-т Машерова, 11
Время работы: с 10.00 до 19.00 (понедельник — пятница), с 10.00 до 17.00 (суббота, воскресенье), без выходных и перерыва.
Сколько стоит: 1 час — 2 рубля, 3 часа — 6 рублей, 6 часов — 10 рублей, прокат на сутки — 24 рубля, ночное катание (с 19.00 до 10.00) — 16 рублей.
Bike´n´Roll
Где: ул. Карла Маркса, 33
Время работы: с 10.00 до 19.00 (понедельник — пятница), с 10.00 до 17.00 (суббота и воскресенье), без выходных и обеда
Сколько стоит: 1 час — 4 рубля, 2 часа — 7 рублей, 3 часа — 9 рублей, 4 часа — 11 рублей, каждый последующий час — 2 рубля, прокат на сутки — 19 рублей.
«Велосклад»
Где: ТЦ «Клондайк», ул. Советская, 126, цокольный этаж, пав. 6
Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных и перерыва.
Сколько стоит: 1 час — 4 рубля.
«Колесо»
Где: пр-т Машерова, 22
Время работы: с 09.00 до 21.00, без выходных и перерыва
Сколько стоит: 1 час — 2 рубля.
Брестский гребной канал
Где: ул. Октябрьской Революции, 2
Время работы: с 10.00 до 21.00, без выходных и перерыва
Сколько стоит: 1 час — 5 рублей.
«На колесах»
Где: Брестская крепость, рядом с Северными воротами
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник. В праздничные дни тоже работают
Сколько стоит: 1 час — 5 рублей.
«Автогарант»
Где: на ул. Жукова (Южный)
Время работы:круглосуточно
Сколько стоит: 1 час — 2,40 рубля.
«Минимаркет в Ковалево»
Где: ул. Луцкая, 26
Время работы: с 11.00 до 19.00, без обеда и выходных. В большие праздники не работают
Сколько стоит: 1 час — 3,60 рубля.
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«БГ» подготовила гид по велопрокатам города.
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