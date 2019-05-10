Обзор велопрокатов в Бресте: что, сколько стоит и где (интерактивная карта)

Источник материала: Tut.by

Солнышко уже пригрело, и порой так хочется взять велосипед и покататься. Если у вас нет своего двухколесного транспорта, можно его арендовать. Чтобы вам было проще сориентироваться, «Брестская газета» рассказывает , где в Бресте есть велопрокаты, что они предлагают и сколько стоит прогулка на велике.

«2 колеса»

Где: пр-т Машерова, 11

Время работы: с 10.00 до 19.00 (понедельник — пятница), с 10.00 до 17.00 (суббота, воскресенье), без выходных и перерыва.

Сколько стоит: 1 час — 2 рубля, 3 часа — 6 рублей, 6 часов — 10 рублей, прокат на сутки — 24 рубля, ночное катание (с 19.00 до 10.00) — 16 рублей.

Bike´n´Roll

Где: ул. Карла Маркса, 33

Время работы: с 10.00 до 19.00 (понедельник — пятница), с 10.00 до 17.00 (суббота и воскресенье), без выходных и обеда

Сколько стоит: 1 час — 4 рубля, 2 часа — 7 рублей, 3 часа — 9 рублей, 4 часа — 11 рублей, каждый последующий час — 2 рубля, прокат на сутки — 19 рублей.

«Велосклад»

Где: ТЦ «Клондайк», ул. Советская, 126, цокольный этаж, пав. 6

Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных и перерыва.

Сколько стоит: 1 час — 4 рубля.

«Колесо»

Где: пр-т Машерова, 22

Время работы: с 09.00 до 21.00, без выходных и перерыва

Сколько стоит: 1 час — 2 рубля.

Брестский гребной канал

Где: ул. Октябрьской Революции, 2

Время работы: с 10.00 до 21.00, без выходных и перерыва

Сколько стоит: 1 час — 5 рублей.

«На колесах»

Где: Брестская крепость, рядом с Северными воротами

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной — понедельник. В праздничные дни тоже работают

Сколько стоит: 1 час — 5 рублей.

«Автогарант»

Где: на ул. Жукова (Южный)

Время работы:круглосуточно

Сколько стоит: 1 час — 2,40 рубля.

«Минимаркет в Ковалево»

Где: ул. Луцкая, 26

Время работы: с 11.00 до 19.00, без обеда и выходных. В большие праздники не работают

Сколько стоит: 1 час — 3,60 рубля.