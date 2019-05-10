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Большинство борисовских пляжей готовы к купальному сезону

11.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство


– Нами обследованы 7 пляжей города и района, кроме зоны массового отдыха в районе ул. Парашютистов, где в связи с частичным подтоплением весенними паводковыми водами невозможно проведение плановых работ по ее подготовке к летнему сезону. Большинство проверенных территорий приведены в надлежащее состояние: очищены от мусора, дно акваторий обследовано водолазами ОСВОД. Значительно улучшено благоустройство пляжей, установлены буи, обозначающие границы купания, оборудованы детские и спортивные площадки, оформлены информационные стенды, установлены урны и контейнеры для сбора ТБО. На некоторых пляжах появились мангалы и места для кострищ – руководители организаций и сельских исполнительных комитетов, закрепленных за зонами отдыха, проделали большую работу, – рассказал корреспонденту «А» Дмитрий Храпков, начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД.
После проведения благоустройства особенно порадовала готовность зон массового отдыха в районе д. Большое Стахово и д. Дудинка, а также обновленная зона отдыха в районе ул. П. Осипенко. В оформлении пляжей здесь проявили творческий подход.
Несмотря на общий высокий уровень подготовки пляжей к летнему сезону, недоработки и замечания все же есть.
– Не принята в эксплуатацию зона отдыха «Дубки» в районе железнодорожного моста через р. Березину. Там выявлен ряд недостатков: подходы к воде крайне опасны для жизни и здоровья отдыхающих в связи с торчащими из земли острыми остатками ранее вырубленной дикорастущей древесно-кустарниковой растительности, которая практически закрывает подходы к воде и обзор обстановки работникам сезонного спасательного поста ОСВОД.
Также на пляже отсутствуют контейнеры для сбора ТБО из-за нежелания руководства филиала «Боримак» – организации, ответственной за этот вопрос, – заключить договор с УП «Жилье» на их установку. Кроме этого, следует привести в должное санитарное состояние надворный туалет на центральном городском пляже, а также срезать сухие деревья в зоне отдыха «Брилевское поле», в левой части центрального городского пляжа и в зоне отдыха по ул. Красноармейской, – рассказал Игорь Шаплюк, председатель Борисовской районной организации ОСВОД.
По итогам проверки в эксплуатацию в летнем сезоне принято 6 объектов для отдыха у воды. Представителям организаций, закрепленных за ними, выданы технические паспорта.

 
 
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