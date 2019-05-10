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Какие минские дома в этом году привязали к гимназиям. В списке есть изменения

11.05.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С прошлого года дети не сдают экзамены в пятые классы гимназий, туда идут те, кто окончил там начальную школу. К первым классам гимназий относят детей по прописке. В этом году микрорайоны, которые относятся к гимназиям, немного изменились по сравнению с прошлым годом — их списки опубликованы на сайтах районных управлению по образованию Минска. Какие столичные дома привязаны к гимназиям — в материале TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Центральный район

Гимназия № 3 бульвар Шевченко — 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10,12;
ул. В. Хоружей — 37, 39, 41, 42, 46 (корп.1,2), 48, 48а;
ул. Осипенко — 14, 18, 20, 22, 26;
ул. Червякова — 3, 5, 7, 14, 18, 20, 22, 23, 25;
проспект Машерова — 60;
Старовиленский тракт — 6, 8, 10.
Гимназия № 16 проспект Победителей — 73, 75, 77;
ул. Орловская — 86 (корп.1,2,3,4);
ул. Л. Украинки — 4, 6 (корп.1,2,3,4).
Гимназия № 24 ул. Сторожевская — 6;
ул. Я. Купалы — 23;
проспект Независимости — 27а, 29.
Гимназия № 29 ул. Кальварийская — 2, 4;
ул. М. Танка — 2 (ул.Мельникайте, 1), 4, 6, 10, 12, 16, 24, 30 (корп.1,2), 34 (корп. 1,2), 36 (корп. 1,2);
ул. Мельникайте — 1 (ул.М.Танка, 2), 3, 5,9;
ул. Заславская — 11 (корп. 1,2), 12, 13, 17, 19, 25;
проспект Победителей — 27.
Гимназия № 34 ул. Оршанская (с 1 по 20 до ул. Орловской);
Оршанский проезд;
ул. Червякова — 24, 50, 52, 58,62,64,78;
ул. В. Слуцкой — 24, 36, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67/2, 69;
Сморговский тракт — 1, 3, 5, 7, 9, 10, 33, далее — до ул. Орловской;
ул. Орловская — 29 (ул.Азизова, 1), 31, 31/1, 33;
ул. Осипенко — 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39;
бульвар Шевченко — 9, 11, 15, 17;
ул. Каховская — 23, 24, 25, 26,27,28,28а, 29 (ул.Азизова, 5), 30, 32, 34, 36, 38, 40.
Гимназия № 36 ул. Гвардейская — 1, 1а, 3, 8,10, 12, 14, 16;
ул. Чехова — 3;
ул. Амураторская — 2;
проспект Машерова — 43, 51, 76, 78;
ул. Грибоедова — 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 9, 10, 11;
ул. Тимирязева — 2, 4;
ул. Заславская — 27, 31, 33, 35, 37;
ул. М. Танка — 68, 76, 76а, 76б, 78;
пер. Славный — 3, 5, 8, 9, 12;
ул. Репина — 4;
ул. Доватора.
Гимназия № 50 ул. Киселева — 1 (проспект Независимости, 35), 2(проспект Независимости, 37), 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13 (ул. Красная, 6), 15 (ул. Красная, 5), 17, 19;
ул. Коммунистическая — 2 (пр. Независимости, 31), 4, 8, 10, 12 (ул. Красная, 2), 14 (ул. Красная, 1), 16, 18;
ул. Красная — 1 (ул. Коммунистическая, 14), 2 (ул. Коммунистическая, 12), 3, 5 (ул. Киселева, 15), 6 (ул. Киселева, 13), 8, 9;
проспект Независимости — 31 (ул. Коммунистическая, 2), 33, 35 (ул. Киселева, 1), 37 (ул. Киселева, 2), 39.

Фрунзенский район

Гимназия № 4

ул. Лещинского — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
ул. Матусевича — 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67.
Гимназия № 13 ул. Бурдейного — 10, 14, 16, 18, 20;
ул. Притыцкого — 83, 87, 89, 91.
Гимназия № 19 пр. Пушкина — 46, 50, 52, 54, 56, 58;
ул. Ольшевского — 1−25 (для несовершеннолетних,
подлежащих обучению на II ступени общего
среднего образования), 27 (корп. 1, 2), 29
(корп. 1), 31 (корп. 1, 2), 33 (корп. 1, 2), 37
(корп. 1, 2).
Гимназия № 20 ул. Одинцова — 35, 43, 49, 53, 55, 59, 61, 69, 71 (корп. 3, 4), 77
(корп. 1, 2, 3), 79 (корп. 1, 2), 87;
ул. Лобанка — 9 (корп. 1, 2, 3), 11, 13 (корп. 1, 2), 15,
17, 19.
Гимназия № 27 ул. Я. Мавра — д. 12, 16 (корп. 2);
ул. Одоевского — д. 46 (корп. 1, 2), 48, 52, 54, 54а, 56;
ул. Бельского — д. 17, 19, 21, 21а, 23, 14, 16, 18, 20;
ул. Дунина-Марцинкевича — д. 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2).
Гимназия № 31 ул. Лобанка — д. 28 (корп. 1, 2), 30, 32, 34, 38, 40, 48, 50,
52, 54, 56, 60, 62;
ул. Мазурова — д. 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
ул. Скрипникова — д. 28, 30, 32, 34, 36.
Гимназия № 32 ул. Матусевича — д. 4 (корп. 1, 2, 3), 8;
ул. Д. Сердича — д. 24, 30, 32, 34.
Гимназия № 33 ул. М. Горецкого, д. 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55;
ул. Шаранговича — д. 36, 38, 44, 46, 48;
ул. Сухаревская — д. 10, 14;
ул. Чайлытко — д. 13, 15, 17.
Гимназия № 37 ул. Шаранговича — д. 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;
ул. Лобанка — д. 102, 104, 106, 108, 110.
Гимназия № 39 ул. Притыцкого — д. 136, 138, 150, 152.
Гимназия № 43 ул. Притыцкого -д. 158, 160;
ул. Кунцевщина — д. 7- 27 (нечетные);
ул. Неманская — д. 2, 4, 6, 10−20, 32−52 (четные);
ул. Казимировская — д. 3, 9, 11, дома-новостройки.

Московский район

Гимназия № 10

пр-т газ. «Звезда» — д. 20, 22/2, 26;

ул.Голубева — д. 16;
Гимназия № 12 пр-т газ «Правда» -д. 17, 22;
Гимназия № 41

ул. Мясникова — д. 11 «А», 11 «Б», 11 «В», 11 «Г», 17, 34, 35, 76, 78;

ул. Московская — д. 8, 10, 12, 16;

ул. Фабрициуса — д. 3, 11, 14;

ул. Городской вал — д. 3, 9;

ул. Володарского — д. 4, 7, 8, 10, 12;

ул. Советская — д. 2, 8;

пер. Добромысленский — д. 3;

ул. Ленинградская — д. 2/20, 10;

пр-т Независимости -д. 13;

пер. Молочный — д. 4;
Гимназия № 61

ул. Космонавтов — д. 34, 36, 46, 38/2, 38 «А»;

ул. Слободская — д. 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119,127;
Гимназия № 146

пр-т газ. «Правда» — д. 38, 44, 46;

ул. Голубева — д. 13, 15, 19, 21;
Гимназия № 174

ул. Есенина — д. 6/1 — 3, 8, 16, 18, 20, 22;

ул. Космонавтов — д. ¾ — 6, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 27;

ул. Курганная — д. 2;

пр-т Дзержинского — д. 122;
Гимназия № 192

ул. Космонавтов — д. 3/1 — 3, 5, 7, 9, 11, 23/1 — 3, 25;

ул. Есенина — д. 4;

Заводской район

Гимназия № 14

ул. Васнецова — д. 2; 4; 6; 8 корпус 1,2,3; 15; 15а; 15б; 16; 17; 29;

пр. Партизанский — д. 34 корпус 1; 67; 69; 69а; 71; 71а;

ул. Я. Райниса — д. 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21;

ул. Тухачевского — д. 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10.
Гимназия № 21 ул. Нестерова — д. 82, 84, 86 корпус 1,2,3; 88 корпус 1, 2; 92, 96, 98.

Ленинский район

Гимназия № 1

пр. Рокоссовского — д. 140,142,144, 146, 150б, 162

ул. Якубова — д. 2 (корпус 1,2,3)
Гимназия № 17

ул. Горовца — д. 6

пр. Рокоссовского — д. 7, 11, 15, 19, 23
Гимназия № 28

пр. Рокоссовского — д. 85(1−3 подъезды), 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 (корпус 1, 2, 3, 4), 115, 117, 119, 121,123-а
Гимназия № 40

ул. Я. Лучины — д. 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62

ул.Прушинских — д. 4, 5, 52, 54, 58

ул. Игуменский тракт — 45, 47

ул. Чижевских- 85, 86, 86 А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 106, 110, 113, 115, 116 А, 116 Б, 118, 120, 124, 130, 131, 154

Первомайский район

Гимназия № 2

пр. Независимости — д. 164, 170, 174, 182;

ул. Стариновская — д. 2;

ул. Никифорова — д. 33, 35
Гимназия № 9

Логойский тракт — д. 24 — 34 (четные номера);

ул. Седых — д. 4, 6, 8, 12А, 14, 14А, 14Б, 14 В, 16 — 46 (четные);

ул. Калиновского — д. 1, 3, 5, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49.
Гимназия № 11

ул. Славинского — д. 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

ул. Калиновского — д. 38, 51, 51А.
Гимназия № 18

пер. Инструментальный — 4, 8, 9, 11, 11А, 13, 15, 17;

пер. К. Чорного — д. 3, 5А, 7, 9, 11, 13;

пр. Независимости — д. 72, 72А, 74, 76, 76А, 78, 78А, 80, 81, 83, 85 (с корпусами) 87, 89, 91, 91А, 91Б, 91 В, 92, 93, 93А, 94, 95 (общежитие), 95А, 96, 100, 102, 104, 106;

ул. Калинина -д. 1, 2А, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. К. Чорного- д. 4 — 34 (четные номера);

ул. Мержинского- д. 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А;

ул. Сурганова- д. 13А, 14, 16, 22;

ул. Толбухина -д. 3, 5, 5А, 11, 13.
Гимназия № 38

ул. Руссиянова — д. 3 (корпус 1, 2), 5 (корпус 1, 2, 3);

ул. Шугаева -д. 3 (корпус 1, 2, 3, 4), 7, 9, 11, 13 (корпус 1, 2), 17, 17 (корпус 2).

Партизанский район

Гимназия № 5

ул. Бумажкова — д. 13−19; 20/2; 22/1; 23−36; 38−42; 37а; 46/25; 48/2; 50/1; 52; 54; 56/9; 58; 58а; 60; 62/2; 64/1; 66−74;

ул. Менделеева -д. 20; 22; 24; 30;

ул. Столетова (четная сторона) — д. 2; 4/1; 6−12; 14/21; 16/28; 18/25; 20/16; 22−44; 46/16; 48−66;

1-й пер. Багратиона — д. 1/39; 3; 4/23; 5−7; 7а; 8; 10; 11/21; 12−15; 16/20; 17- 23; 25/18;

2-й пер. Багратиона: — д. 2/43; 3−5; 6/16; 7; 8/35; 9−11; 12/2; 13; 14/1; 16/46; 17;

пер. Столетова — д. ¼; 4−18; 21/14; 22−26; 28/16;

пер. Авангардный -д. 1/14; 2/12; 3−15;

проезд Столетова — д. 2; 2а; 3−12;

проезд Бумажкова — д. 1/50; 2/48; 3−8; 9/56.
Гимназия № 7

ул. Пулихова (нечётная сторона) — д. 3; 5; 7 корпус 1, 2; 19−29, 31 корпус 1; 33−37; 41- 45;

ул. Азгура — д. 1; 1а; 1б; 3; 5;

ул. Захарова — д. 54; 56; 61; 63; 63а; 64; 65 корпус 1; 67 корпус 1, 2; 69; 72; 74; 77а;

ул. Антоновская — д. 9; 14; 16; 22; 24; 28; 30; 32;

ул. Андреевская — д. 3 корпус 2; 4; 5 корпус 2; 7 корпус 1; 7 корпус 2;

ул. Ивановская — д. 37 корпус 2; 38; 41; 50;

ул. Слесарная — д. 4; 20;

ул. Соломенная — д. 25.

Октярьский район

Гимназия № 35

ул. Кижеватова — д. 62, 62 В, 64, 66, 68 (для несовершеннолетних, подлежащих обучению на I ступени общего среднего образования), 72 (корпус 3), 76, 78, 80 (корпуса 1, 2);

ул. Стебенёва — д. 20А;

ул. Корженевского — д. 51;

пер. Корженевского — д. 2, 2А, 2 В, 4, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 8 В, 10, 14, 18, 20, 22.
Гимназия № 56

ул. Воронянского — д. 7, 13 (корпус 5), 40, 42;

ул. Могилевская — д. 8 (корпус 4), 18, 20, 24;

ул. Авакяна — д. 19, 21.
Гимназия № 74

ул. Артиллеристов;

ул. Бакинская;

ул. Могилевская — д. 3, 7, 32, 34 (корпус 2), 36, 39, 60, 62, 84;

ул. Студенческая;

ул. Слонимская;

ул. Березинская;

пер. Вузовский;

пер. Полоцкий;

пер. Студенческий;

пер. Самарский;

пер. Вишнёвый.
Гимназия № 75

ул. Ленинградская — д. 1, 1а, 3, 5;

ул. Кирова — д 1, 2, 3, 4, 6;

ул. Ульяновская — д. 32, 39, 41;

ул. Свердлова — д. 22, 24, 26, 32;

ул. Бобруйская — д. 19, 21, 23;

ул. Рабкоровская;

пер. Михайловский — д. 4;

пер. Степной (частный сектор).

Советский район

Гимназия № 6

ул. Амурская — д. 1−7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 17;

ул. Беды — д. 25, 26, 27, 29, 31, 33;

ул. Белинского — д. 15, 17/1, 19, 21, 23, 46, 48, 50, 54, 55, 57;

ул. Верхняя — д. 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 8, 9, 11−21, 23, 25;

ул. Волочаевская — д. 10, 15, 18, 25, 26, 30, 32;

ул. Восточная — д. 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 52, 107;

ул. Гало — д. 4, 6, 8, 61−69 (нечетная сторона), 76;

ул. Достоевского — д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27;

ул. Я. Коласа — д. 53/3, 57, 57а, 59, 59/2, 61/1, 61/2, 63;

ул. Комаровское кольцо — д. 42, 44, 44/2, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54;

ул. Корш-Саблина — д. 3, 5, 9, 11, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42;

ул. Ломоносова — д. 6, 8, 10;

ул. Тиражная — (от ул. Восточной до ул. М. Богдановича), д. 27а, 29, 36−68;

ул. Экскаваторная — (от ул. Достоевского до ул. Богдановича), д. 1−7а, 8−16, 18;

пер. Амурский — д. 3, 4, 5, 7, 9;

пер. Восточный — д. 78, 80, 82, 120, 122;

пер. Верхний — д. 2, 4, 6, 8;

пер. Чернышевского д. 14, 31, 35, 40, 44;

пер. Достоевского;

проезд Волочаевский — д. 1- 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15.
Гимназия № 8

ул. Беды — д. 2б; 6, 8, 10;

ул. Восточная, — д. 22/1,22/2, 24, 26, 28/1,28/2, 30, 32/1,32/2, 36;

ул. Я. Коласа — д. 39, 43/1,43/2, 45/1,45/2,45/3, 47/1, 49, 51/1,51/2, 53/1,53/2, 55/1, 55/2;

ул. Ломоносова — д. 4;

ул. Некрасова — д. 8, 10, 12, 14;

ул. Сурганова — д. 21, 25, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 48.
Гимназия № 15

ул. М. Богдановича — д. 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 100, 102,108,112,114,116;

ул. Сурганова — д. 51, 52, 53, 56, 57, 59, 64, 68, 76, 80, 88.
Гимназия с белорусским языком
обучения № 23

пр-т Машерова — д. 8, 14;

пр-т Независимости — д. 43;

ул. Красная — д. 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 21а, 22;

ул. Пугачевская — д. 7, 9, 11;

ул. В. Хоружей — д. 5, 5а, 5б.
Гимназия № 22

ул. Гамарника — д. 2,16а, 24, 26, 28;

ул. Мирошниченко — д. 4, 6, 16/1,16/2, 18/1,18/2.
Гимназия № 30

ул. Кульман — д. 13, 15, 24, 26, 28, 30, 32;

ул. Куйбышева — д. 73, 75, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 101.

ул. Сурганова — д. 49.
 
Теги: Минск
 
 
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С прошлого года дети не сдают экзамены в пятые классы гимназий, туда идут те, кто окончил там начальную школу. К первым классам гимназий относят детей по прописке. В...
 
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