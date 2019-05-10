Какие минские дома в этом году привязали к гимназиям. В списке есть изменения

Источник материала: Tut.by

С прошлого года дети не сдают экзамены в пятые классы гимназий, туда идут те, кто окончил там начальную школу. К первым классам гимназий относят детей по прописке. В этом году микрорайоны, которые относятся к гимназиям, немного изменились по сравнению с прошлым годом — их списки опубликованы на сайтах районных управлению по образованию Минска. Какие столичные дома привязаны к гимназиям — в материале TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Центральный район Гимназия № 3 бульвар Шевченко — 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10,12;

ул. В. Хоружей — 37, 39, 41, 42, 46 (корп.1,2), 48, 48а;

ул. Осипенко — 14, 18, 20, 22, 26;

ул. Червякова — 3, 5, 7, 14, 18, 20, 22, 23, 25;

проспект Машерова — 60;

Старовиленский тракт — 6, 8, 10. Гимназия № 16 проспект Победителей — 73, 75, 77;

ул. Орловская — 86 (корп.1,2,3,4);

ул. Л. Украинки — 4, 6 (корп.1,2,3,4). Гимназия № 24 ул. Сторожевская — 6;

ул. Я. Купалы — 23;

проспект Независимости — 27а, 29. Гимназия № 29 ул. Кальварийская — 2, 4;

ул. М. Танка — 2 (ул.Мельникайте, 1), 4, 6, 10, 12, 16, 24, 30 (корп.1,2), 34 (корп. 1,2), 36 (корп. 1,2);

ул. Мельникайте — 1 (ул.М.Танка, 2), 3, 5,9;

ул. Заславская — 11 (корп. 1,2), 12, 13, 17, 19, 25;

проспект Победителей — 27. Гимназия № 34 ул. Оршанская (с 1 по 20 до ул. Орловской);

Оршанский проезд;

ул. Червякова — 24, 50, 52, 58,62,64,78;

ул. В. Слуцкой — 24, 36, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67/2, 69;

Сморговский тракт — 1, 3, 5, 7, 9, 10, 33, далее — до ул. Орловской;

ул. Орловская — 29 (ул.Азизова, 1), 31, 31/1, 33;

ул. Осипенко — 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39;

бульвар Шевченко — 9, 11, 15, 17;

ул. Каховская — 23, 24, 25, 26,27,28,28а, 29 (ул.Азизова, 5), 30, 32, 34, 36, 38, 40. Гимназия № 36 ул. Гвардейская — 1, 1а, 3, 8,10, 12, 14, 16;

ул. Чехова — 3;

ул. Амураторская — 2;

проспект Машерова — 43, 51, 76, 78;

ул. Грибоедова — 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 9, 10, 11;

ул. Тимирязева — 2, 4;

ул. Заславская — 27, 31, 33, 35, 37;

ул. М. Танка — 68, 76, 76а, 76б, 78;

пер. Славный — 3, 5, 8, 9, 12;

ул. Репина — 4;

ул. Доватора. Гимназия № 50 ул. Киселева — 1 (проспект Независимости, 35), 2(проспект Независимости, 37), 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13 (ул. Красная, 6), 15 (ул. Красная, 5), 17, 19;

ул. Коммунистическая — 2 (пр. Независимости, 31), 4, 8, 10, 12 (ул. Красная, 2), 14 (ул. Красная, 1), 16, 18;

ул. Красная — 1 (ул. Коммунистическая, 14), 2 (ул. Коммунистическая, 12), 3, 5 (ул. Киселева, 15), 6 (ул. Киселева, 13), 8, 9;

проспект Независимости — 31 (ул. Коммунистическая, 2), 33, 35 (ул. Киселева, 1), 37 (ул. Киселева, 2), 39. Фрунзенский район Гимназия № 4 ул. Лещинского — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

ул. Матусевича — 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67. Гимназия № 13 ул. Бурдейного — 10, 14, 16, 18, 20;

ул. Притыцкого — 83, 87, 89, 91. Гимназия № 19 пр. Пушкина — 46, 50, 52, 54, 56, 58;

ул. Ольшевского — 1−25 (для несовершеннолетних,

подлежащих обучению на II ступени общего

среднего образования), 27 (корп. 1, 2), 29

(корп. 1), 31 (корп. 1, 2), 33 (корп. 1, 2), 37

(корп. 1, 2). Гимназия № 20 ул. Одинцова — 35, 43, 49, 53, 55, 59, 61, 69, 71 (корп. 3, 4), 77

(корп. 1, 2, 3), 79 (корп. 1, 2), 87;

ул. Лобанка — 9 (корп. 1, 2, 3), 11, 13 (корп. 1, 2), 15,

17, 19. Гимназия № 27 ул. Я. Мавра — д. 12, 16 (корп. 2);

ул. Одоевского — д. 46 (корп. 1, 2), 48, 52, 54, 54а, 56;

ул. Бельского — д. 17, 19, 21, 21а, 23, 14, 16, 18, 20;

ул. Дунина-Марцинкевича — д. 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2). Гимназия № 31 ул. Лобанка — д. 28 (корп. 1, 2), 30, 32, 34, 38, 40, 48, 50,

52, 54, 56, 60, 62;

ул. Мазурова — д. 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ул. Скрипникова — д. 28, 30, 32, 34, 36. Гимназия № 32 ул. Матусевича — д. 4 (корп. 1, 2, 3), 8;

ул. Д. Сердича — д. 24, 30, 32, 34. Гимназия № 33 ул. М. Горецкого, д. 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55;

ул. Шаранговича — д. 36, 38, 44, 46, 48;

ул. Сухаревская — д. 10, 14;

ул. Чайлытко — д. 13, 15, 17. Гимназия № 37 ул. Шаранговича — д. 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

ул. Лобанка — д. 102, 104, 106, 108, 110. Гимназия № 39 ул. Притыцкого — д. 136, 138, 150, 152. Гимназия № 43 ул. Притыцкого -д. 158, 160;

ул. Кунцевщина — д. 7- 27 (нечетные);

ул. Неманская — д. 2, 4, 6, 10−20, 32−52 (четные);

ул. Казимировская — д. 3, 9, 11, дома-новостройки. Московский район Гимназия № 10 пр-т газ. «Звезда» — д. 20, 22/2, 26; ул.Голубева — д. 16; Гимназия № 12 пр-т газ «Правда» -д. 17, 22; Гимназия № 41 ул. Мясникова — д. 11 «А», 11 «Б», 11 «В», 11 «Г», 17, 34, 35, 76, 78; ул. Московская — д. 8, 10, 12, 16; ул. Фабрициуса — д. 3, 11, 14; ул. Городской вал — д. 3, 9; ул. Володарского — д. 4, 7, 8, 10, 12; ул. Советская — д. 2, 8; пер. Добромысленский — д. 3; ул. Ленинградская — д. 2/20, 10; пр-т Независимости -д. 13; пер. Молочный — д. 4; Гимназия № 61 ул. Космонавтов — д. 34, 36, 46, 38/2, 38 «А»; ул. Слободская — д. 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119,127; Гимназия № 146 пр-т газ. «Правда» — д. 38, 44, 46; ул. Голубева — д. 13, 15, 19, 21; Гимназия № 174 ул. Есенина — д. 6/1 — 3, 8, 16, 18, 20, 22; ул. Космонавтов — д. ¾ — 6, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 27; ул. Курганная — д. 2; пр-т Дзержинского — д. 122; Гимназия № 192 ул. Космонавтов — д. 3/1 — 3, 5, 7, 9, 11, 23/1 — 3, 25; ул. Есенина — д. 4; Заводской район Гимназия № 14 ул. Васнецова — д. 2; 4; 6; 8 корпус 1,2,3; 15; 15а; 15б; 16; 17; 29; пр. Партизанский — д. 34 корпус 1; 67; 69; 69а; 71; 71а; ул. Я. Райниса — д. 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; ул. Тухачевского — д. 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Гимназия № 21 ул. Нестерова — д. 82, 84, 86 корпус 1,2,3; 88 корпус 1, 2; 92, 96, 98. Ленинский район Гимназия № 1 пр. Рокоссовского — д. 140,142,144, 146, 150б, 162 ул. Якубова — д. 2 (корпус 1,2,3) Гимназия № 17 ул. Горовца — д. 6 пр. Рокоссовского — д. 7, 11, 15, 19, 23 Гимназия № 28 пр. Рокоссовского — д. 85(1−3 подъезды), 89, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 (корпус 1, 2, 3, 4), 115, 117, 119, 121,123-а Гимназия № 40 ул. Я. Лучины — д. 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62 ул.Прушинских — д. 4, 5, 52, 54, 58 ул. Игуменский тракт — 45, 47 ул. Чижевских- 85, 86, 86 А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 106, 110, 113, 115, 116 А, 116 Б, 118, 120, 124, 130, 131, 154 Первомайский район Гимназия № 2 пр. Независимости — д. 164, 170, 174, 182; ул. Стариновская — д. 2; ул. Никифорова — д. 33, 35 Гимназия № 9 Логойский тракт — д. 24 — 34 (четные номера); ул. Седых — д. 4, 6, 8, 12А, 14, 14А, 14Б, 14 В, 16 — 46 (четные); ул. Калиновского — д. 1, 3, 5, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49. Гимназия № 11 ул. Славинского — д. 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Калиновского — д. 38, 51, 51А. Гимназия № 18 пер. Инструментальный — 4, 8, 9, 11, 11А, 13, 15, 17; пер. К. Чорного — д. 3, 5А, 7, 9, 11, 13; пр. Независимости — д. 72, 72А, 74, 76, 76А, 78, 78А, 80, 81, 83, 85 (с корпусами) 87, 89, 91, 91А, 91Б, 91 В, 92, 93, 93А, 94, 95 (общежитие), 95А, 96, 100, 102, 104, 106; ул. Калинина -д. 1, 2А, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16; ул. К. Чорного- д. 4 — 34 (четные номера); ул. Мержинского- д. 1, 1А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А; ул. Сурганова- д. 13А, 14, 16, 22; ул. Толбухина -д. 3, 5, 5А, 11, 13. Гимназия № 38 ул. Руссиянова — д. 3 (корпус 1, 2), 5 (корпус 1, 2, 3); ул. Шугаева -д. 3 (корпус 1, 2, 3, 4), 7, 9, 11, 13 (корпус 1, 2), 17, 17 (корпус 2). Партизанский район Гимназия № 5 ул. Бумажкова — д. 13−19; 20/2; 22/1; 23−36; 38−42; 37а; 46/25; 48/2; 50/1; 52; 54; 56/9; 58; 58а; 60; 62/2; 64/1; 66−74; ул. Менделеева -д. 20; 22; 24; 30; ул. Столетова (четная сторона) — д. 2; 4/1; 6−12; 14/21; 16/28; 18/25; 20/16; 22−44; 46/16; 48−66; 1-й пер. Багратиона — д. 1/39; 3; 4/23; 5−7; 7а; 8; 10; 11/21; 12−15; 16/20; 17- 23; 25/18; 2-й пер. Багратиона: — д. 2/43; 3−5; 6/16; 7; 8/35; 9−11; 12/2; 13; 14/1; 16/46; 17; пер. Столетова — д. ¼; 4−18; 21/14; 22−26; 28/16; пер. Авангардный -д. 1/14; 2/12; 3−15; проезд Столетова — д. 2; 2а; 3−12; проезд Бумажкова — д. 1/50; 2/48; 3−8; 9/56. Гимназия № 7 ул. Пулихова (нечётная сторона) — д. 3; 5; 7 корпус 1, 2; 19−29, 31 корпус 1; 33−37; 41- 45; ул. Азгура — д. 1; 1а; 1б; 3; 5; ул. Захарова — д. 54; 56; 61; 63; 63а; 64; 65 корпус 1; 67 корпус 1, 2; 69; 72; 74; 77а; ул. Антоновская — д. 9; 14; 16; 22; 24; 28; 30; 32; ул. Андреевская — д. 3 корпус 2; 4; 5 корпус 2; 7 корпус 1; 7 корпус 2; ул. Ивановская — д. 37 корпус 2; 38; 41; 50; ул. Слесарная — д. 4; 20; ул. Соломенная — д. 25. Октярьский район Гимназия № 35 ул. Кижеватова — д. 62, 62 В, 64, 66, 68 (для несовершеннолетних, подлежащих обучению на I ступени общего среднего образования), 72 (корпус 3), 76, 78, 80 (корпуса 1, 2); ул. Стебенёва — д. 20А; ул. Корженевского — д. 51; пер. Корженевского — д. 2, 2А, 2 В, 4, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 8 В, 10, 14, 18, 20, 22. Гимназия № 56 ул. Воронянского — д. 7, 13 (корпус 5), 40, 42; ул. Могилевская — д. 8 (корпус 4), 18, 20, 24; ул. Авакяна — д. 19, 21. Гимназия № 74 ул. Артиллеристов; ул. Бакинская; ул. Могилевская — д. 3, 7, 32, 34 (корпус 2), 36, 39, 60, 62, 84; ул. Студенческая; ул. Слонимская; ул. Березинская; пер. Вузовский; пер. Полоцкий; пер. Студенческий; пер. Самарский; пер. Вишнёвый. Гимназия № 75 ул. Ленинградская — д. 1, 1а, 3, 5; ул. Кирова — д 1, 2, 3, 4, 6; ул. Ульяновская — д. 32, 39, 41; ул. Свердлова — д. 22, 24, 26, 32; ул. Бобруйская — д. 19, 21, 23; ул. Рабкоровская; пер. Михайловский — д. 4; пер. Степной (частный сектор). Советский район Гимназия № 6 ул. Амурская — д. 1−7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 17; ул. Беды — д. 25, 26, 27, 29, 31, 33; ул. Белинского — д. 15, 17/1, 19, 21, 23, 46, 48, 50, 54, 55, 57; ул. Верхняя — д. 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 8, 9, 11−21, 23, 25; ул. Волочаевская — д. 10, 15, 18, 25, 26, 30, 32; ул. Восточная — д. 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 50, 52, 107; ул. Гало — д. 4, 6, 8, 61−69 (нечетная сторона), 76; ул. Достоевского — д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27; ул. Я. Коласа — д. 53/3, 57, 57а, 59, 59/2, 61/1, 61/2, 63; ул. Комаровское кольцо — д. 42, 44, 44/2, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54; ул. Корш-Саблина — д. 3, 5, 9, 11, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42; ул. Ломоносова — д. 6, 8, 10; ул. Тиражная — (от ул. Восточной до ул. М. Богдановича), д. 27а, 29, 36−68; ул. Экскаваторная — (от ул. Достоевского до ул. Богдановича), д. 1−7а, 8−16, 18; пер. Амурский — д. 3, 4, 5, 7, 9; пер. Восточный — д. 78, 80, 82, 120, 122; пер. Верхний — д. 2, 4, 6, 8; пер. Чернышевского д. 14, 31, 35, 40, 44; пер. Достоевского; проезд Волочаевский — д. 1- 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15. Гимназия № 8 ул. Беды — д. 2б; 6, 8, 10; ул. Восточная, — д. 22/1,22/2, 24, 26, 28/1,28/2, 30, 32/1,32/2, 36; ул. Я. Коласа — д. 39, 43/1,43/2, 45/1,45/2,45/3, 47/1, 49, 51/1,51/2, 53/1,53/2, 55/1, 55/2; ул. Ломоносова — д. 4; ул. Некрасова — д. 8, 10, 12, 14; ул. Сурганова — д. 21, 25, 27, 31, 36, 38, 40, 42, 48. Гимназия № 15 ул. М. Богдановича — д. 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 100, 102,108,112,114,116; ул. Сурганова — д. 51, 52, 53, 56, 57, 59, 64, 68, 76, 80, 88. Гимназия с белорусским языком

обучения № 23 пр-т Машерова — д. 8, 14; пр-т Независимости — д. 43; ул. Красная — д. 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 21а, 22; ул. Пугачевская — д. 7, 9, 11; ул. В. Хоружей — д. 5, 5а, 5б. Гимназия № 22 ул. Гамарника — д. 2,16а, 24, 26, 28; ул. Мирошниченко — д. 4, 6, 16/1,16/2, 18/1,18/2. Гимназия № 30 ул. Кульман — д. 13, 15, 24, 26, 28, 30, 32; ул. Куйбышева — д. 73, 75, 77, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 101. ул. Сурганова — д. 49.