Район на район. Детство возле старого аэропорта: «Гости не могли уснуть от шума, а мы привыкли»

Источник материала: Tut.by

Минчанка Елена Мироненко вспоминает кинотеатр «Ударник», магазин с мясным отделом и с молочным, а еще шум — сразу и от поездов, и от самолетов. Эта история — о районе аэропорта «Минск-1».



Здание аэропорта «Минск-1». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чем Уручье лучше Юго-Запада, а Чижовка — лучше Малиновки? Или наоборот? Почему, если жить в Минске, то именно в Лошице? Минчане в конкурсе «Район на район» признаются в любви тому уголку столицы, в котором живут. Мы принимали истории до 9 утра 22 апреля. Лучшие публикуем, победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике «Минск» — с 27 по 28 мая 2019 года. Подробно правила конкурса читайте тут .

С рождения живу в самом замечательном районе Минска — районе старого Аэропорта в отцовском доме. Самые первые воспоминания — утопающие в зелени частные дома, которые тянулись аж до вокзала. Между улицами Слонимской и Красивой находился мой детский сад № 249. Он и сейчас там. Только улицы изменились, как и пожарная часть на Могилевской. Раньше каланча возвышалась над районом, а теперь ютится среди высоток.



Фото: «Яндекс Карты»

На улице Жуковского стояли двухэтажные бараки без удобств, но с бомбоубежищами во дворах, был и один четырехэтажный дом.

Центром микрорайона был кинотеатр «Ударник». Шесть дней в неделю, кроме понедельника, там были сеансы. В 14.30 — детский, с билетом за 10 копеек и в 16.20 — взрослый, с билетом за 20 − 45 копеек. Рядом — три магазина. Один — просто продуктовый, второй — с хлебом и бакалеей, третий — «мясо-молоко». В последнем было только два прилавка: мясной и молочный. За одним стоял огромный мясник, с топором и колодой — он отрубал нужный кусок. За вторым прилавком, когда привозили молоко, собиралась детвора с бидонами и бутылками на замену. Молочная бутылка тогда стоила 15 копеек, молоко в ней — 12. Ходить за молоком было детской обязанностью.



Наш частный сектор на фоне новостроек. Фото: Елена Мироненко, для конкурса «Район на район»

На улице Сенницкой есть стадион, сейчас он относится к БГПУ, а раньше назывался «Локомотив». На нем каждую зиму заливали каток, был прокат коньков, а летом дети катались там на роликах, велосипедах. В день железнодорожника на стадионе проходили концерты.

К нам ходил только автобус маршрута № 4 — маленький ЛАЗ. Вокруг была промзона; нефтебаза, авиаремонтный завод, на котором работал отец. Улица Аэродромная упиралась в железнодорожную насыпь, поворот был только направо. Одна полоса Аэродромной на участке от Авакяна до Жуковского была закрыта для движения — там мы учились кататься на велосипеде. На Червенский рынок ходили через железную дорогу, там тоже не было моста. Чтобы выехать в «город», нужно было на четвёрке доехать до улицы Московской или вокзала.



Источник: pastvu.com

В будни, четыре раза в день, на заводе раздавался гудок. Круглосуточно летали самолеты, напоминала о себе и железная дорога. Когда к нам приезжали гости, то не могли уснуть, а мы не замечали этого шума — привыкли. Ещё помню большие машины — цистерны с авиационным топливом, которые тяжело, с гулом, ехали от завода № 407 на аэродром.

Когда я пошла в школу № 90, то «мой микрорайон» расширился до улицы Чкалова. Здесь уже были пятиэтажки, строились девятиэтажные дома. Это были воздушные ворота Минска.

Сносили частный сектор, но старались оставлять сады — и сейчас во дворах в округе много фруктовых деревьев.

Летом 1982 года начали строить новый микрорайн «Чкаловский». Он рос на глазах: новые дома, поликлиники, школы, детские сады, магазины. Тогда это были самые современные дома. Улицы поменяли названия и приходилось заново изучать все пути.

Когда соединили Могилёвскую с Аранской и Аэродромную с Денисовской, пустили много новых маршрутов, нам стало удобно добираться в любую часть города. В том же году открылся новый аэропорт «Минск-2», так что ночных рейсов в городе не стало.



Фото: TUT.BY

Несколько лет назад напротив нашего дома стали строить третью линию метро, строится квартал «Минск-Мир».

Наш район меняется на глазах. А я по его улицам ходила в детстве, мои соседи помнят родителей, которых давно уже нет, а я помню бабушек, дедушек и даже прабабушек многих соседей. Здесь живут мои одноклассники, друзья. Самые приятные воспоминания в жизни связаны с этими местами.