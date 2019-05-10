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Районный слет юных экологов прошел в Ореховке
11.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Семь команд учреждений образования Сморгонского района соревновались в экологических знаниях и умениях в охотничьем комплексе "Ореховка".
Для того, чтобы набрать максимальное количество баллов, ребятам пришлось вспоминать названия рыб, насекомых, птиц и зверей. А также определять виды почв и даже стрелять по мишеням.
Подробнее об этапах конкурса и победителях читайте в
ближайшем номере газеты.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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Семь команд учреждений образования Сморгонского района соревновались в экологических знаниях и умениях в охотничьем комплексе "Ореховка".
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