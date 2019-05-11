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Неподалеку от Комаровки поставили гигантские шахматы - они зеленые
11.05.2019 22:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле минской школы № 28, которая находится на пересечении Кульман и Богдановича, на неделе появились необычные шахматные фигуры. Около метровых ладьи, короля, королевы и коня активно фотографируются местные жители, попутно благодаря за новую локацию администрацию школы, пишет
Но, как выяснило издание, установил фигуры «Зеленстрой» Советского района. На предприятии рассказали, что шахматы появились «в рамках текущего содержания территории».
— Это такой новый арт-объект района. Мы уже установили и другие объекты: дерево из искусственной травы в сквере на Комаровке, символ Европейских игр лисенка Лесика — на въезде в город.
Шахматные фигуры мы заказывали у компании «АрбатТрейд»: они выиграли тендер на изготовление объекта. Почему именно шахматы? Ну, какая идея пришла в голову, такую и выбрали для реализации.
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Возле минской школы № 28, которая находится на пересечении Кульман и Богдановича, на неделе появились необычные шахматные фигуры.
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