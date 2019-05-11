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На Пинщине стартовала республиканская акция МЧС «Не оставляйте детей одних!»

12.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На Пинщине стартовала республиканская акция МЧС «Не оставляйте детей одних!»С 11 мая по 1 июня 2019 года в Пинске и Пинском районе пройдет республиканская акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному дню семьи и дню защиты детей. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС О.А. Червяковский.

Цель акции – привлечение внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности.

  • 1-й этап акции (11-15 мая) приурочен к Международному Дню семьи, пройдет на объектах с массовым пребыванием людей.
  • 2-й этап (16-24 мая) будет проходить в учреждениях здравоохранения и в дошкольных учреждениях образования, начальных классах общеобразовательных учреждений, детских развлекательных центрах.
  • 3-й этап (28 – 31 мая) пройдет в многодетных семьях и детских домах семейного типа.
  • 4-й этап (1 июня ) приурочен к Международному Дню защиты детей, пройдёт на открытых площадках.
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