На Пинщине стартовала республиканская акция МЧС «Не оставляйте детей одних!»

Источник материала: Полесская правда

С 11 мая по 1 июня 2019 года в Пинске и Пинском районе пройдет республиканская акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному дню семьи и дню защиты детей. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС О.А. Червяковский.

Цель акции – привлечение внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности.