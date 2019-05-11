Здесь делают миллиарды. Как выглядят офисы кремниевой долины Израиля

Источник материала: Tut.by

Если кому-то сложно представить белорусский ПВТ лет через 20, то он еще не был в кремниевой долине Израиля. Местная индустрия высоких технологий только за 2018 год получила от экспорта 51 млрд долларов. IT-компании утопают не только в инновациях, но и роскоши: офисы-пентхаусы, фасады из зелени, газоны на крыше, душевые с панорамным видом и лаунж-зоны для вечеринок — чего только не делают ради айтишников. Владелец отопительного бизнеса Денис Готто, выигравший startup-тур от Альфа-Банка за лучшее отношение к клиентам, поделился с проектом «Стартап обетованный» фотографиями и впечатлениями. И да, лучше убрать от экранов коллег-программистов.





На фото выше — место, где знакомят израильских стартаперов и инвесторов. Офис принадлежит Start-Up Nation Central — некоммерческой организации, которая занимается развитием инноваций за счет пожертвований. Пространство разделили на переговорки и оформили в духе минимализма: неоштукатуренные колонны, редкие перегородки, простенькие диваны с узорчатой обивкой. В общем, полное отсутствие строгости и пафоса.





Штаб-квартира StoreDot — это не столько офисы, сколько лаборатории. Ученые работают над технологией быстрой зарядки батарей — всего за пять минут. Резиновые «руки» нужны для создания нейтральной среды, в которой проходят эксперименты: на пластины наносят реагенты и снимают показатели. Среди основателей — один из разработчиков флеш-памяти Семен Лицин, переехавший в Тель-Авив из Перми.





Здание центра инноваций Capsula напоминает фантазию футуриста — главная переговорная в форме дирижабля будто «прорезала» холл. Снаружи сфера покрыта металлом, а внутри — отделана деревом. А самое интересное, что всё это создано по инициативе университета в помощь стартаперам и молодым ученым.





Презентации в Technion — известном инженерном вузе — проводят в 3D-зале. Проекторы равномерно покрывают все стены в радиусе 360 градусов, создавая объемное изображение. На сферический экран выводят как витиеватые формулы, так и фильмы о нобелевских лауреатах.





Вообще в Technion увлечены роботами. На университетской экспозиции с гордостью показывают механического «червя» для поиска людей под завалами после землетрясений (для Израиля это актуально) и робота-хирурга, который помогает проводить сложные операции на позвоночнике.





А вот так выглядят фасады в эко-здании Check Point — компании, зарабатывающей миллиарды на кибербезопасности. На каждом этаже высадили декоративные деревья и получили «зеленые стены». Сейчас это считается мировым трендом.





Внутри не хуже. Около входа обустроили бассейн для медитаций и зал для презентаций: можно сесть за любой компьютер и узнать больше о компании. А на интерактивный экран вывели карту «мирового господства» — ключевые цели по каждой стране. Если сядете в лифт и подниметесь на крышу — попадете в лаунж-зону под открытым небом.





В офисе-пентхаусе работают программисты AppsFlyer — одного из разработчиков приложений для мобильного маркетинга. Мало того, что с рабочих мест открывается шикарный вид на город, так еще на крыше высадили газон и поставил шатер — можно смотреть фильмы или собираться с коллегами по вечерам. Работать можно хоть ночью — офис никогда не закрывают.





Чтобы не запутаться, у каждой переговорки установлен дисплей с расписанием. Кто забронировал — тот и пользуется. Для белорусов выделили целых 3,5 часа.





В бизнес-центре Labs, где, в частности, работают над искусственным интеллектом, развивают идею «мотивирующего офиса». Помогают трудиться большой буфет с кухней, комнаты для презентаций или… кинопросмотра, тренажерный зал и душевая с почти панорамным видом на окрестности.





В пугающем своим названием «реакторе» работает Microsoft for Startups — подразделение известной корпорации. Акселератор стартапов придерживается простой модели: предоставляет талантливым ребятам с идеями крышу над головой, а самых перспективных еще и финансирует.





Голые бетонные стены в конференц-зале, может, кого и смущают, но только не Microsoft. Здесь собирают израильских стартаперов на всевозможные конференции и «митинги». Главную стену разрисовали зданиями-бутылками. Интерьер максимально аскетичен.





Типичный хаб по разработке сайтов в Тель-Авиве. Офис Wix представляет собой коворкинг с интерьером в стиле лофт, где есть всё необходимое для работы и отдыха. На стене — мотивирующие лозунги и пространные картинки.





А это уже Минск — «Альфа-Бизнес Хаб» от Альфа-Банка на Немига, 5, где представители малого бизнеса могут бесплатно трудиться, устраивать встречи и совещания. Внутри — рабочие места с бесплатным Wi-Fi и компьютерами, лаунж-зона с кожаными диванами, переговорные с проекторами, кофейня и полотна поп-арта для вдохновения. Попасть внутрь можно свободно, разве что переговорки просят бронировать заранее.

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