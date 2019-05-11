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Рассрочка на еду, наказание для коррупционеров и пропавший продукт. Что случилось за неделю

12.05.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отличный график на этой неделе выдался: много выходных и мало рабочих дней. Мы, как всегда, следим за событиями в стране и мире днем и ночью в будни, выходные и праздники. Конечно, всех потрясла гибель пассажиров в аэропорту Шереметьево, удивились мы очередям на границе на выезд из страны в течение нескольких дней (теперь все обратно возвращаются), узнали, кто же виноват в поставках «плохой» нефти из РФ, отпраздновали вместе День Победы. А что еще интересного было на этой неделе? Мы напомним с помощью небольшого теста.

 
 
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Что интересного было на этой неделе? Мы напомним с помощью небольшого теста.
 
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