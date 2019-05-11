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Рассрочка на еду, наказание для коррупционеров и пропавший продукт. Что случилось за неделю
12.05.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отличный график на этой неделе выдался: много выходных и мало рабочих дней. Мы, как всегда, следим за событиями в стране и мире днем и ночью в будни, выходные и праздники. Конечно, всех потрясла
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