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Кратковременные дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 13 мая

12.05.2019 11:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Кратковременные дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 13 мая
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов. В середине дня воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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