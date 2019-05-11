Кратковременные дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 13 мая

Источник материала: БелТА

Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов. В середине дня воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь