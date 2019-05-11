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Кратковременные дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 13 мая
12.05.2019 11:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер слабый, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов. В середине дня воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.-0-
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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