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Численность населения Беларуси в 2019-м году продолжает сокращаться. В минусе оказался и Минск

12.05.2019 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает сокращаться численность населения. За первый квартал этого года число проживающих в нашей стране уменьшилось на 9 912 человека, сообщает Белстат. То есть естественную убыль (превышение смертности над рождаемостью) не смогла перекрыть миграция. Численность населения сократилась за январь-март во всех регионах, за исключением Минской области (прирост за счет миграции). Меньше стало проживать людей даже в Минске. А если посмотреть на демографическую ситуацию в разрезе районов, то число родившихся превысило количество умерших только в Минском и Наровлянском. Заметнее всего смертность превысила рождаемость в Оршанском, Борисовском и Полоцком районах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Миграционный прирост в целом по стране в первом квартале этого года составил 795 человек, естественная убыль — 10 707 человек. В январе-марте в Беларуси родилось 21 519 детей. Это на 2 016 или на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Число умерших составило 32 226 человек — на 76 человек меньше, чем годом ранее.

В плюс по численности населения в первом квартале удалось выйти только Минской области. Однако «прибавка» оказалась незначительной — 69 человек. Рост численности был обеспечен в области за счет миграции населения. При этом естественная убыль (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе-марте в области составила 1827 человек, а миграционный прирост — 1896.

В некоторых областных центрах в первом квартале отмечался прирост населения. К примеру, в Бресте — на 122 человека, в Гродно — на 109. А вот в Могилеве минус — 178 человек, а Гомель — на 329, в Витебске — на 227.

А вот в Минске за первый квартал численность населения сократилась на 1145 человек. Естественная убыль в столице (превышение числа умерших над числом родившихся) в январе-марте составила 689 человек, а миграционная убыль — 456 человек. То есть в Минске не только смертность превышает рождаемость, но и уезжать из столицы стали чаще, чем приезжать на постоянное место жительства.

Напомним, в Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 992,8 тысячи человек. Это на 10,4 тысячи больше, чем год назад. Это рекордный показатель. Так, на начало 2018 года в столице было 1 миллион 982,4 тысячи человек, на начало 2017 года — 1 миллион 974,8 тысячи жителей, а на начало 2016-го — 1 миллион 959,8 тысячи.

Численность населения Беларуси на 1 апреля 2019 года
Регион численность на 1 апреля 2019 года численность на 1 января 2019 года как изменилась численность за январь-марта 2019 года (цифры округлены)
Брестская 1 миллион 379,4 тысячи 1 миллион 380,5 тысячи -1,1 тысячи
Витебская 1 миллион 168,8 тысячи 1 миллион 171,5 тысячи -2,7 тысячи
Гомельская 1 миллион 408,2 тысячи 1 миллион 410 тысяч -1,7 тысячи
Гродненская 1 миллион 37,8 тысячи 1 миллион 39,3 тысячи -1 442
Минск 1 миллион 991,6 тысячи 1 миллион 992,8 тысячи -1145
Минская 1 миллион 428,6 тысячи 1 миллион 428,6 тысячи +69
Могилевская 1 миллион 50,9 тысячи 1 миллион 52,9 тысячи — 1 967
по стране 9 миллионов 465,3 тысячи 9 миллионов 475,6 — 9 912

Если смотреть демографическую ситуацию по районам, то число родившихся превысило количество умерших в первом квартале только в Минском (+146 человек) и Наровлянском (+19). В остальных районах за этот период больше умерло человек, чем родилось. Заметнее всего смертность превысила рождаемость в Оршанском районе (на 317 человек), Борисовском (на 268), Полоцком (на 231), Речицком (на 210), Лидском (171), Молодечненском (167). В данной статистике по районам не учитывается миграционный прирост, а по областям и Минску — учитывается.

Напомним, на начало этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 475,6 тысячи человек. Это на 16,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Данные за прошлый год пока предварительные. Для сравнения: в 2017 году население уменьшилось на 12,9 тысячи, а за 2016-й — увеличилось на 6,3 тысячи человек.

За прошлый год численность белорусов выросла только в Минске и Минской области, в остальных регионах — сократилась.

Для сравнения: на начало 2001 года население Беларуси составляло 9 миллионов 957 тысяч человек. Затем численность белорусов сокращалась вплоть до 2013 года. За 2013-й численность населения выросла на 4 тысячи человек и составила 9 миллионов 468 тысяч человек на начало 2014-го.

После этого на протяжении трех лет — с 2015-го по 2017-й — продолжился рост численности белорусов. На начало 2017 года в Беларуси проживало 9 миллионов 505 тысяч человек, а на начало 2018-го — 9 миллионов 491,9 тысячи (из которых 7,4 миллиона — в городах).

По прогнозам демографов, население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как ранее сообщали в НИИ труда Минтруда, без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 году может составить 8 млн 964 тыс. 600 человек.

По расчетам специалистов НИИ, в соответствии со средним вариантом численность населения уменьшится до 9 млн 458 тыс. 700, нижним — до 9 млн 83 тыс. 500 человек. При этом, согласно высокому варианту, численность увеличится до 9 млн 543 тыс. 600 человек.

В Беларуси в 2050 году численность населения составит 8 млн 571 тысячу человек. Это на 897 тысяч меньше по сравнению с 2017 годом. Такие данные содержатся в докладе ООН «Перспективы мирового народонаселения», который размещен на сайте организации.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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