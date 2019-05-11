До +23 и гроза. Какой будет погода в начале предстоящей недели

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 13 мая, в Беларуси ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Днем прогнозируются местами кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщает Белгидромет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью прогнозируется погода без существенных осадков (их вероятность — 5−10%), днем местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность — 30−40%). Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от +8 до +10°C, в окрестностях города — от +5 до +6°C. Днем воздух прогреется до +20°C. Ветер будет переменный, 2−7 м/с.

В Бресте днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков — 80−90%). Ночью и утром будет слабый туман. Температура воздуха ночью будет от +7 до +9°C, а днем — от +17 до +19°C. Ветер переменный, 2−7 м/с.

В Витебске ночью прогнозируется погода без существенных осадков, днем возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет от +7 до +9°C, а днем — от +20 до +22°C. Ветер переменный, 2−7 м/с.

Переменная облачность прогнозируется и в Гомеле. Днем местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), а также гроза. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +7 до +9°C, а днем — от +21 до +23°C.

В Гродно также днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков — 80−90%). Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8°C, а днем — от +17 до +19°C.

В Могилеве днем местами по городу ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза. Ночью и утром будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +7 до +9°C, а днем — от +20 до +22°C.