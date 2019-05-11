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В Минске на площади Государственного флага принимали в пионерию и БРСМ
12.05.2019 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня Беларусь
В акции участвовали около полутысячи человек — вместе с ветеранами и представителями общественных организаций. 90 октябрят вступили в пионеры, 25 пионеров — в БРСМ, 25 бээрэсмовцев — в «Белую русь». Всем ребятам подарили флаг Беларуси.
Как это было — смотрите в фоторепортаже TUT.BY.
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В акции участвовали около полутысячи человек. Как это было - смотрите в фоторепортаже TUT.BY.
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