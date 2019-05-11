В Минске на площади Государственного флага принимали в пионерию и БРСМ

Источник материала: Tut.by

Сегодня Беларусь отмечает День Государственного герба и Государственного флага. На площади Государственного флага в Минске прошла детско-молодежная акция «Гордимся Родиной своей». «Белорусская республиканская пионерская организация», БРСМ и «Белая Русь» приняли в свои ряды активных школьников и молодых людей.

В акции участвовали около полутысячи человек — вместе с ветеранами и представителями общественных организаций. 90 октябрят вступили в пионеры, 25 пионеров — в БРСМ, 25 бээрэсмовцев — в «Белую русь». Всем ребятам подарили флаг Беларуси.

Как это было — смотрите в фоторепортаже TUT.BY.







































