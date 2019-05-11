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Центр Гомеля затопило после ливня: движение на Советской было парализовано
12.05.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле внезапный и очень обильный ливень затопил центральные улицы и полностью парализовал движение на Советской в районе университета им. Скорины. Масштаб потопа хорошо виден в фотографиях интернет-пользователей.
О возможном ливне
Напомним, 11 мая на Гомельщине
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О возможном ливне предупреждали синоптики.
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