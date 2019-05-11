ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Центр Гомеля затопило после ливня: движение на Советской было парализовано

12.05.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле внезапный и очень обильный ливень затопил центральные улицы и полностью парализовал движение на Советской в районе университета им. Скорины. Масштаб потопа хорошо виден в фотографиях интернет-пользователей.


Фото: ЧП Беларусь

Фото: Евгений Алексеенко, «ВКонтакте»

Фото: ЧП Беларусь

Фото: ЧП Беларусь

Фото: Евгений Алексеенко, «ВКонтакте»

О возможном ливне предупреждали синоптики. Дождь был кратковременным и прошел только в Гомеле — в ближайших городах региона сухо и тепло.


Фото: Гомель Online

Фото: Гомель Online

Фото: Гомель Online

Фото: Гомель Online

Фото: Гомель Online

Напомним, 11 мая на Гомельщине выпал град.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске на площади Государственного флага принимали в пионерию и БРСМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рюкзак женский небольшой в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика