Центр Гомеля затопило после ливня: движение на Советской было парализовано

Источник материала: Tut.by

В Гомеле внезапный и очень обильный ливень затопил центральные улицы и полностью парализовал движение на Советской в районе университета им. Скорины. Масштаб потопа хорошо виден в фотографиях интернет-пользователей.



Фото: ЧП Беларусь



Фото: Евгений Алексеенко, «ВКонтакте»



Фото: ЧП Беларусь



Фото: ЧП Беларусь



Фото: Евгений Алексеенко, «ВКонтакте»

О возможном ливне предупреждали синоптики. Дождь был кратковременным и прошел только в Гомеле — в ближайших городах региона сухо и тепло.



Фото: Гомель Online

Фото: Гомель Online

Фото: Гомель Online

Фото: Гомель Online

Фото: Гомель Online

Напомним, 11 мая на Гомельщине выпал град .