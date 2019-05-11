«Сначала запуститесь, а там посмотрим». Местные против увеличения мощности завода под Могилевом

Источник материала: Tut.by

Жители Могилевского района и Могилева выступают против увеличения мощности завода по выпуску технического углерода «Омск Карбон Могилев». Они настаивают на том, что производство вредное, что его построили в опасной близости к домам и городу, и что прошлогодний выброс подтверждает: в реальности не все так гладко, как на бумаге. Руководство завода, местные чиновники, проектировщики утверждают, что все нормативы соблюдены и будут соблюдаться дальше.





Воздействие на людей и экологию неясно

Общественное обсуждение прошло вечером 11 мая. В Доме культуры поселка Вейно собрались представители завода, проектировщики, чиновники, экологи — из госструктур и независимые, правозащитники, а также местные жители. Всего — около 50 человек.

Высказываться попросили только по теме, то есть по увеличению мощности «Омск Карбон Могилев», и «цивилизованно». Обсуждение длилось более 2 часов — местами эмоционально, местами конструктивно. На обсуждении стало понятно, что местные жители так и не поняли, что был за выброс, куда будут сливаться отходы. Но самый главный вопрос: как будет работать система очистки воды и воздуха, — т.е., безопасность производства для людей и экологии. Этот вопрос общественности неясен.

Речь по большому счету шла о недоверии, и причина тому — ноябрьский выброс сажи. Люди не верят, что фильтры предприятия не будут пропускать наночастицы техуглерода и вредные газы в воздух, а также не верят, что при возможных нарушениях работы завода «Омск Карбон Могилев» не будет замалчивания и сокрытия этих фактов.

Такое недоверие — результат отсутствия общественного контроля за промышленными предприятиями, считает общественный активист, член рабочей группы по развитию территории Подниколья и Печерского лесопарка Леонид Платоненко.

Независимых экологов интересует, насколько досконально изучили вопрос совокупного влияния выбросов всех предприятий СЭЗ на людей и природу. Было даже предложено изучить, как реагируют деревья на соседство с СЭЗ, если до этого момента никто не ставил подобный эксперимент.

«Категорически против»





Местные жители выступают категорически против запуска завода в приницпе — не говоря уже об увеличении его мощности.

— Завод еще не работает, а уже нанес вред. Что будет, когда его запустят? — спрашивали выступающие.

Житель деревни Новоселки и член инициативной группы Владимир Королев напомнил, что 1,5 тыс. местных жителей подписались под обращением против строительства завода еще несколько лет назад, но их никто не послушал — производство все равно строят.

Могилевчанин Дмитрий Евстратов подготовил и раздал резолюцию о «категорическом несогласии с увеличением мощности» предприятия «Омск Карбон Могилев». Ее подписали 25 участников общественного обсуждения.

— О каком увеличении мощности может идти речь, если еще с существующей не разобрались? Вы сначала запуститесь, поработайте, а мы потом посмотрим, — добавил один из выступающих.

Независимые экологи намерены провести экспертизу и рассказать о ее результатах. Итоги общественного обсуждения должны внести в протокол и учесть при дальнейшей работе над проектом.





С выбросом не связано

Увеличить мощность «Омск Карбон Могилев» хочет не за счет расширения производства или увеличения объема выпускаемой продукции. Предприятие по-прежнему намерено производить 200 тыс. тонн техуглерода в год, но на четырех установках, а не на пяти, как это было запланировано изначально. То есть речь идет об увеличении мощности существующего оборудования.





По заключению экспертов, это возможно. Нужно только увеличить высоту труб с 60 до 140 метров и мощность двух установок до 60 тыс. т/год. По заверению представителя «Омск Карбон Могилев», обсуждаемые изменения не связаны с выбросом в ноябре 2018 года.

Собравшихся предупредили: это прединвестиционное проектирование, и на 375 страницах не указано все до мельчайших деталей. А как раз эти детали интересовали экологов и правозащитников больше всего.

В чем дело

Российское предприятие «Омск Карбон Могилев» стоимостью более 121,3 млн долларов строят на территории свободной экономической зоны в Могилевском районе. Начали — в 2014 году, завершить планируют в конце 2020-го. СЭЗ вплотную подходит к окраине областного центра. В паре-тройке километров — ряд крупных деревень, поселков.

Местные жители начали протестовать против строительства и работы «Омск Карбон Могилев» около трех лет назад, так как считали и продолжают считать производство вредным.

Завод еще не работает, но пробный пуск уже был, и тогда люди запаниковали: в ночь на 18 ноября 2018 года произошел выброс твердых частиц . Деревенские просто называют это «сажей». Говорят, «накрыло» поселок Вейно — местные вспоминают, что даже плитка возле церкви была черной. Чиновники утверждали: все в норме, превышения не зафиксировано. Но люди начали активную кампанию, в том числе стали собирать подписи против открытия производства. Кто-то предлагал хотя бы перенести его подальше от жилья.



Фото: svaboda.org

— Это и правда была сажа. Но не наша, — рассказывал журналистам о ноябрьском выбросе генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев. — Что касается превышения норматива содержания твердых частиц на одном из источников, то оно тоже было, хотя его не должно было быть в связи с циклом производства. Мы долго разбирались, почему так произошло. Разобрались, но это, скорее, наше внутреннее дело.

Местные жители и экологи по-прежнему беспокоятся, что «Омск Карбон Могилев» негативно повлияет на экологию и здоровье людей. Это, как выяснилось, никак не отразилось на процессе строительства. Но руководство завода немного обеспокоено этим и «недостоверной информацией» о производстве. В том числе поэтому в марте 2019 года пригласили на предприятие журналистов — впервые с 2014 года .