Более 120 противников аккумуляторного завода вновь собрались в центре Бреста

Источник материала: Tut.by

В Бресте 12 мая около полудня на площади Ленина в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.



Митинг в Бресте 7 апреля. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади их было более 120 человек. Сотрудник милиции через мегафон предупреждал собравшихся о недопустимости нарушения порядка организации и проведения массового мероприятия.

Участники сегодняшней встречи заявили, что, хотя завод еще не принят в эксплуатацию, он уже фактически работает. С 3 мая возле завода круглосуточно дежурят активисты — они считают, что под видом пусконаладочных работ предприятие уже полноценно выпускает продукцию. По их словам, постоянно работает приточная вентиляция, периодически разгружаются фуры, идет дым из трубы цеха сушки пластин, ощущается неприятный запах. Активисты фиксируют все это на фото и видео.

Активистка Лада Ярош сообщила, что 11 мая передала в Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды коллективное обращение. В нем содержится требование объяснить жителям, что происходит на заводе во время пусконаладочных работ и как контролируются вредные выбросы с предприятия. При этом, напомнили активисты, из пресс-релиза группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр», следует, что «в период проведения режимно-наладочных работ контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется аккредитованными лабораториями с отображением режима работы газоочистных установок в специализированных журналах учета».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.45, противники завода вновь прошли по центральным улицам Бреста.

Шествие прошло без задержаний.

Напомним, почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода . За это время противники строительства предприятия написали свыше 1000 писем и обращений в различные инстанции, получили около 9 тысяч долларов штрафов, а еще направили 88 заявок на проведение митингов, из которых местные власти согласовали только одну.