12 мая: этот день в истории

Источник материала: Полымя





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

СОБЫТИЯ

1364 год — в Кракове был создан Ягеллонский университет.

1944 год — полным разгромом немецко-фашистской 17-й армии и освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск (началась 8 апреля 1944 года).

1954 год — на конференции в Лондоне была принята Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью (действует с поправками от 1962, 1969 и 1971 годов).

1954 год — Беларусь вступила в Организацию Объединенных Наций по вопросам просвещения, науки и культуры (ЮНЕСКО).

РОДИЛИСЬ

1844 год — Ярковский Иван Осипович, российский инженер-технолог, изобретатель, ученый, член Русского физико-химического общества. В 1870 году окончил Петербургский технологический институт. С 1873 года работал на Московско-Брестской железной дороге, с 1894-го технический руководитель на Невском механическом и судостроительном заводе, с 1897-го работал на заводах Орловской губернии. В 1891 году получил патент на изобретение водотрубного парового котла, сконструировал несколько оригинальных приспособлений, одно из которых — гравитоскоп — использовал при наблюдении полного солнечного затмения в 1887 году. Вывел свою формулу закона всемирного тяготения, предлагал оригинальные гипотезы земного магнетизма, вулканической деятельности, эволюции звезд. Автор многих научных работ по физике, математике. Умер в 1902 году.

1874 год — Клеменс Пирке, австрийский педиатр. В 1907 году предложил диагностическую пробу на туберкулез (реакция Пирке). Умер в 1929 году.

1884 год — Лунгерсгаузен Фридрих Вильгельмович, белорусский геолог, действительный член Инбелкульта, профессор (1923), кандидат геолого-минералогических наук (1937). В 1911 году окончил Московский университет. В 1923-1934 годах заведующий кафедрой геологии и гидрогеологии Горы-Горецкого земледельческого института (с 1925 года БСХА). С 1926 года председатель научного общества по изучению Беларуси (г.Горки). Автор научных трудов по проблемам геологии Поволжья, Средней России и Беларуси (особенно бассейна Западной Двины), методики преподавания геологии. Составил пособие по геологии Беларуси. Умер в 1960 году.

1894 год — Левков Максим Архипович, государственный деятель Беларуси. С 1918 года военный комиссар Рудобельской волости Бобруйского уезда, руководитель партизанского движения в уезде. С конца 1920 года военком Бобруйского уезда. С 1929 года в ЦКК КП(б)Б, с 1931-го нарком юстиции и прокурор БССР, председатель Центральной комиссии по делам бывших красноармейцев и красных партизан, с 1933-го секретарь ЦИК БССР. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1957 году.

1904 год — Лацис Вилис Теносович, народный писатель Латвии. Автор трилогии «Бескрылые птицы», романов «Сын рыбака», «Буря», «К новому берегу». Лауреат Государственной премии СССР (1949, 1952). Умер в 1966 году.

1904 год — Ханов Александр Александрович, российский актер театра и кино, народный артист СССР. Снимался в фильмах «Минин и Пожарский», «Суворов», «Далеко от Москвы», «Цветы запоздалые» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1947, 1949). Умер в 1983 году.

1909 год — Домбровский Юрий Осипович, российский писатель, поэт. Автор романов «Державин», «Обезьяна ходит за своим черепом», «Факультет ненужных вещей» и др. Умер в 1978 году.

1934 год — Седегов Роберт Сергеевич, белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук (1978), профессор (1981), заслуженный работник образования Республики Беларусь (2011). В 1957 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. С 1958 года в Челябинском политехническом институте. С 1963 года в ЦНИИТУ (г.Минск) (заведующий лабораторией, с 1970-го заместитель директора). С 1991 года заведующий кафедрой Белорусского экономического университета, с 1997 года в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Автор научных работ по проблемам усовершенствования систем управления предприятиями, организациями и фирмами, использования в управлении производством современных информационных технологий и средств электронной вычислительной техники. Разработал концепцию интегрированных автоматизированных систем управления машиностроительными и приборостроительными предприятиями. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972), Государственной премии СССР (1984).

1939 год — Пухов Александр Леонидович, российский авиаконструктор. Главный конструктор, руководитель программы сверхзвуковых пассажирских самолетов. Участвовал в разработке Ту-144, Ту-144ЛЛ, Ту-244, Ту-344.

1979 год — Анищенко Александр Владимирович, белорусский спортсмен (тяжелая атлетика), заслуженный мастер спорта Беларуси (2001). С 1999 года в составе национальной команды Беларуси, спортсмен-инструктор Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. 6-е место на XXVIII Олимпийских играх (2004). Серебряный призер чемпионата мира (2001), бронзовый призер (2003). Чемпион Европы (2004), серебряный призер (2003). Обладатель Кубка Балтики (2001, 2002).

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день медицинской сестры. Официально отмечается с 1971 года в день рождения Флоренс Найтингейл (1820-1910), английской сестры милосердия, организатора службы сестер милосердия и системы подготовки кадров среднего и младшего медицинского персонала в Великобритании.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У православных день 9 святых мучеников: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

Православные верующие чтут память преподобного Нектария Оптинского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Девять мучеников. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. Их имена знахари нашептывали над больными, чтобы исцелили от девяти недуг, от девяти напастей. Этот день считается днем целителей.

ИМЕНИНЫ

православные: Артема, Василия, Ивана, Федота, Филимона;

католические: Яны, Германа, Доминика, Панкрата, Яна.

БЕЛТА.