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Порядка 1000 белорусских рублей заработали учреждения образования Витебского района во время проведения ежегодной выставки-ярмарки «Вясновы карагод»

13.05.2019 — Новости Общества | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)  
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Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

По-праздничному шумно и многолюдно, несмотря на официальный рабочий день, было в первую субботу мая на площадке возле Дворца спорта в Витебске. Такие выставки-продажи в городе на Двине проходят традиционно два раза в год, весной и осенью, поэтому покупатели знают, что здесь их ждут широкий ассортимент товаров, выгодные цены и многочисленные развлечения.

Порядка 1000 белорусских рублей заработали учреждения образования Витебского района во время проведения ежегодной выставки-ярмарки «Вясновы карагод»

На снимке: рассаду цветов предлагают педагоги Ольговской БШ
Наталья Шумович и Валентина Селифанова

Ярмарка — просто клад для настоящих хозяев, которые умеют экономить. Кроме швейных и художественных изделий и сувениров, эксклюзивных нарядов горожанам предлагали пиломатериалы и изделия из металла. Особой популярностью пользовались овощи.


Порядка 1000 белорусских рублей заработали учреждения образования Витебского района во время проведения ежегодной выставки-ярмарки «Вясновы карагод»

На снимке: учащиеся Витебского государственного профессионально-
технического колледжа сельхозпроизводства

Свыше 3-х тонн картофеля нынче привезли на продажу представители Витебского государственного профессионально-технического колледжа сельхозпроизводства (аг. Октябрьская). За пару часов работы было распродано больше половины сельхозпродукции, и это не удивительно. Семенной картофель по 0,40 руб. за кг, продовольственный чуть дороже — 0,45 руб. «Скарб», «Орбита» — сорта популярные у населения, да и покупатели в основном постоянные, те, кто уже не единожды приходит на эту ярмарку.


Порядка 1000 белорусских рублей заработали учреждения образования Витебского района во время проведения ежегодной выставки-ярмарки «Вясновы карагод»

На снимке: активно шла торговля рассадой у Лии Липской из Кировской СШ

Самым ходовым товаром в эти весенние дни стали семена, рассада, саженцы плодовых и декоративных деревьев. Лужеснянская и Ольговская базовые школы, Яновичская и Кировская средние основательно подготовились к дачному сезону.

Рассаду астр, бархатцев и петуньи можно было приобрести за 0,20 руб. за единицу, цены на перец и помидоры у педагогов колебались от 0,40 до 0,60 руб.

— Рассаду берут хорошо, в основном помногу, — не скрывает радости от хорошей торговли учитель-дефектолог Кировской СШ Лия Липская. — Сорта у нас разные, подберем даже самому требовательному покупателю.


Порядка 1000 белорусских рублей заработали учреждения образования Витебского района во время проведения ежегодной выставки-ярмарки «Вясновы карагод»

На снимке: Ольга Александрова и Татьяна Севрюк предлагали ароматную выпечку

Ломились торговые ряды и от угощений. «Видзовской» ухой можно было угоститься всего за 1,50 руб., шеф-повар Суражской средней школы Татьяна Севрюк приглашала отведать шашлык из свинины и запеченную скумбрию по символическим ценам. Невозможно было пройти и мимо палатки Старосельской средней школы, которая манила ароматом свежей выпечки.


Порядка 1000 белорусских рублей заработали учреждения образования Витебского района во время проведения ежегодной выставки-ярмарки «Вясновы карагод»

На снимке: ломились столы от угощений у педагогов Старосельской школы

Многолюдно было также у прилавков с сувенирами. Настоящую пасхальную выставку организовали рукодельницы ГУДО «Центр детей и молодежи Витебского района».

— Каждое изделие — уникально и сделано в единственном экземпляре, — рассказала мастерица Светлана Зыкина. — Это отличный подарок, который можно преподнести как на праздник, так и просто без повода, для хорошего настроения.


Порядка 1000 белорусских рублей заработали учреждения образования Витебского района во время проведения ежегодной выставки-ярмарки «Вясновы карагод»

На снимке: мастер-класс по росписи скворечников от Виктории Тяпковой

Желающих научиться мастерить из подручных или природных материалов, создавать современные прически или макияж, украшать свой интерьер стильными мелочами радушно встречали в «Городе мастеров». Всего за 0,50 руб. здесь можно было сделать модную прическу и стильный маникюр.
Изделия в разных техниках показали бондари, гончары, кузнецы, мастера по плетению и резьбе. Свои творческие секреты по росписи миниатюрных скворечников открыла для посетителей во время мастер-классов учитель трудового обучения Кировской средней школы Виктория Тяпкова.

Как отмечают организаторы, помимо коммерческой составляющей данная ярмарка преследует и другую цель — это привлечение внимания выпускников школ к рабочим специальностям, демонстрация профориентационной работы учебных заведений области.

Елена Чаплева
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Теги: Витебск
 
 
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