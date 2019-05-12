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Стильный книжный магазин, вид на город с высоты и салют. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
13.05.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — стильный новый книжный магазин, вид на город с высоты и салют в День Победы.
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Стильный книжный магазин, вид на город с высоты и салют. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю
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