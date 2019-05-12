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Стильный книжный магазин, вид на город с высоты и салют. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

13.05.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — стильный новый книжный магазин, вид на город с высоты и салют в День Победы.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Артём (@u_s_t_i_n_o_v)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @shkliaryk

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю
 
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