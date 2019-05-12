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Пионерия и флаг, подвохи новых ПДД, катастрофа на Полесье и несостоявшиеся похороны - все за выходные

13.05.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро, белорусы (Минск">которых, увы, все меньше и меньше)!

Да-да, мы знаем, что не очень доброе — сами за вчера ничуть не успели отдохнуть. (Знаете, кстати, что белорусы отдыхают меньше других? И мы предлагаем это изменить!) Но — пора нам возвращаться в нормальный рабочий ритм, друзья (дотянуть до отпуска бы, да?..). Погода на этой неделе должна быть вполне летней (то ли дело в выходные — то град, то потоп!), а мы будем ждать только хороших новостей. Кстати, на прошлой неделе вы ничего не упустили? И в выходные новости не читали? Не страшно — сейчас мы вам все кратенько расскажем!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Вчера в стране отметили День государственного герба и флага. До 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Изменили их в результате первого в независимой республике референдума, инициированного Александром Лукашенко. Хотите расскажем, как все это было? А потом обязательно посмотрите, как проходило масштабное мероприятие вчера на столичной площади Государственного флага — там принимали в пионерию, БРСМ и «Белую русь» активных молодых белорусов. Очень говорящие фото!


  • Лукашенко прокомментировал задержание Втюрина. Говорит, подозрения относительно него были, еще когда он возглавлял Службу безопасности — и вот здесь все подробности. Тут, конечно, странным тогда выглядит назначение «подозрительного» Втюрина в Совбез, ну да ладно… А помните, кстати, помощника президента Ровнейко, «который вел себя как бандит»? Думали узнать, что там с судом над ним — а процесс-то закрыли. Тайны, тайны… Все, что знаем — расскажем здесь.
  • Снова о деле «грязной нефти». Лукашенко назвал причину этого инцидента и пообещал в скором времени озвучить сумму ущерба. Чего ждем — объясним здесь. Пока же понятно только, что речь идет о «сотнях миллионов долларов». Кстати, о нефти… Вы не проспали очередное повышение цен на топливо? Да-да, традиционно в воскресенье.
  • Автомобилисты, внимание! Вы не должны пропустить эти два текста. Во-первых, изменились лимиты страховых выплат по европротоколу — и теперь вам без ГАИ компенсируют намного больше 400 евро, а во-вторых, мы разобрали с экспертом позитивные изменения в ПДД и прикинули, чего не хватает нашим правилам. Ну, разбор спорных моментов новой редакции ПДД вы же тоже ранее не пропустили, да? У вас, друзья, кстати, осталась пара дней, чтобы самим высказать свое мнение об изменениях в правила.
  • В Литве вчера прошли выборы президента и два референдума. Давайте расскажем, кто уже скоро может возглавить страну-соседку (ну или по крайней мере точно выйдет во второй тур).
  • Страны Европейского союза активно готовятся к выборам в Европейский парламент, которые пройдут с 23 по 26 мая (в разных странах в разные даты). Не знаете, что это за событие вообще? Наш обозреватель Александр Власкин сейчас вам быстро объяснит, почему эти выборы (которые ничего не решают) — одни из важнейших в истории Европы.
  • Что нового в деле о трагедии в Шереметьево, где сгорел самолет и погиб 41 человек? Похоже, дело там было совсем не в забиравших ручную кладь пассажирах — у погибших просто не было шансов на спасение, и вот почему.
  • Вчера в Москве должны были похоронить Сергея Доренко — но полиция запретила отдавать жене тело. Дочери журналиста опасаются, что его могли отравить. Позже вдова показала радиостанции «Говорит Москва» медицинские документы покойного — и они вполне убедительны. Кстати, не знаете, что с его четырьмя квартирами в Минске?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Читали о том, что творится с Полесьем? Местные уверены — что-то неладное! Припять в этом году даже не разлилась и уже в мае катастрофически обмелела. Пойменные озера исчезают. Воды нет ни в болотах, ни в колодцах! Что происходит, неужели это та самая экологическая катастрофа, которую уже не первый год предрекают нашему Полесью экологи?!


  • Помните, обещали вам онлайн-консультацию маститых гастроэнтерологов? Вот же она! Ответили на все ваши вопросы: о каких заболеваниях говорят изжога, тяжесть в желудке и горечь во рту после еды? может ли выпадение волос быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта? Как лечить хеликобактерную инфекцию? Как своевременно диагностировать заболевания ЖКТ у детей?
  • А вот вам очередная история нашего конкурса о Минске «Район на район». Кинотеатр «Ударник», шум — сразу и от поездов, и от самолетов… Ну, что за район?.. Угадали — аэропорт Минск-1! Кстати, уже совсем скоро выберем победителя с помощью открытого голосования, следите за «Минском».
  • А за конкурсом «Трудовой мигрант» вы следили? На протяжении нескольких месяцев наши читатели рассказывали, почему и куда выехали из Беларуси в поисках работы и чем занимались за пределами родины. Вот еще одна история такого мигранта (очень интересная, не поленитесь прочесть!): «Поступил в аспирантуру в Америке. Мой университет не Гарвард, но все же входил в двадцатку самых лучших в мире. Приехал в Америку с $ 200 в кармане». Кстати, уже на этой неделе будем определять, кто же станет победителем конкурса.
  • Смотрите, какая добрая новость! В Гомельском районе ветерану, который не смог приехать на парад, устроили его прямо возле дома в деревне — и вот как это было.
  • Вы знаете, кто такой мехатроник? А если мехатроник — такая, это в нашей стране уж совсем удивительно! Вот, знакомьтесь, девушка Саша, которая поступила в колледж на совершенно мужскую специальность — и не жалеет. «Я стереотипы рушу с детства. Никогда не любила играть в куклы, а вот гараж, где можно с отцом и братьями возиться с разными железками, был любимым местом. Мама мечтала, что я выучусь на дизайнера. Может, так и сложилось бы. Но мамы не стало, когда мне было 12 лет. А я не стала дизайнером».
  • А вот вам прекрасные истории пар, в которых кто-то увел свою любовь из других отношений. Этих людей не остановило ни расстояние, ни угрозы бывших, ни даже беременность. Мы задали им неудобные вопросы по поводу всего этого — смотрите сами.
  • Мы тоже думали, что это невозможно. Но на Земле существуют люди, которые могут просто погружаться в бездну на 130 метров, просто задерживая дыхание на 8 минут 33 секунды. Знакомьтесь — 32-летний Алексей, «самый глубинный человек» во фридайвинге. Он не оставил плаванье даже после того, как во время погружения на глубину умерла его мама.



И НАПОСЛЕДОК — СПОРТ

Все новости рабочей субботы, 11 мая

Все новости воскресенья, 12 мая

Кстати. Если вы все еще не решили свой жилищный вопрос в Беларуси, можете попытать счастья… на Сицилии. Там любому иностранцу жилье продадут за один евро. Ага, тоже сразу думаете, в чем подвох? На самом деле все решаемо, можно рискнуть (главное — не нарваться на криворуких ремонтников да безответственных прорабов — или вы думали, что такие только на нашей «Доске позора» бывают, а на Сицилии ни-ни?). Ну и вот вам просто так подборочка очень классных фото животных и природы — чтобы неделя началась позитивно!


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Теги: Новости, Минск
 
 
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