Пионерия и флаг, подвохи новых ПДД, катастрофа на Полесье и несостоявшиеся похороны - все за выходные

Доброе утро, белорусы (Минск">которых, увы, все меньше и меньше)!
Да-да, мы знаем, что не очень доброе — сами за вчера ничуть не успели отдохнуть. (Знаете, кстати, что белорусы отдыхают меньше других? И мы предлагаем это изменить!) Но — пора нам возвращаться в нормальный рабочий ритм, друзья (дотянуть до отпуска бы, да?..). Погода на этой неделе должна быть вполне летней (то ли дело в выходные — то град, то потоп!), а мы будем ждать только хороших новостей. Кстати, на прошлой неделе вы ничего не упустили? И в выходные новости не читали? Не страшно — сейчас мы вам все кратенько расскажем!
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Вчера в стране отметили День государственного герба и флага. До 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Изменили их в результате первого в независимой республике референдума, инициированного Александром Лукашенко. Хотите расскажем, как все это было? А потом обязательно посмотрите, как проходило масштабное мероприятие вчера на столичной площади Государственного флага — там принимали в пионерию, БРСМ и «Белую русь» активных молодых белорусов. Очень говорящие фото!
Лукашенко прокомментировал задержание Втюрина. Говорит, подозрения относительно него были, еще когда он возглавлял Службу безопасности — и вот здесь все подробности. Тут, конечно, странным тогда выглядит назначение «подозрительного» Втюрина в Совбез, ну да ладно… А помните, кстати, помощника президента Ровнейко, «который вел себя как бандит»? Думали узнать, что там с судом над ним — а процесс-то закрыли. Тайны, тайны…Все, что знаем — расскажем здесь.
Снова о деле «грязной нефти». Лукашенко назвал причину этого инцидента и пообещал в скором времени озвучить сумму ущерба. Чего ждем — объясним здесь. Пока же понятно только, что речь идет о «сотнях миллионов долларов». Кстати, о нефти… Вы не проспали очередное повышение цен на топливо? Да-да, традиционно в воскресенье.
Что нового в деле о трагедии в Шереметьево, где сгорел самолет и погиб 41 человек? Похоже, дело там было совсем не в забиравших ручную кладь пассажирах — у погибших просто не было шансов на спасение, и вот почему.
Читали о том, что творится с Полесьем? Местные уверены — что-то неладное! Припять в этом году даже не разлилась и уже в мае катастрофически обмелела. Пойменные озера исчезают. Воды нет ни в болотах, ни в колодцах! Что происходит, неужели это та самая экологическая катастрофа, которую уже не первый год предрекают нашему Полесью экологи?!
Помните, обещали вам онлайн-консультацию маститых гастроэнтерологов? Вот же она! Ответили на все ваши вопросы: о каких заболеваниях говорят изжога, тяжесть в желудке и горечь во рту после еды? может ли выпадение волос быть связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта? Как лечить хеликобактерную инфекцию? Как своевременно диагностировать заболевания ЖКТ у детей?
А за конкурсом «Трудовой мигрант» вы следили? На протяжении нескольких месяцев наши читатели рассказывали, почему и куда выехали из Беларуси в поисках работы и чем занимались за пределами родины. Вот еще одна история такого мигранта (очень интересная, не поленитесь прочесть!): «Поступил в аспирантуру в Америке. Мой университет не Гарвард, но все же входил в двадцатку самых лучших в мире. Приехал в Америку с $ 200 в кармане». Кстати, уже на этой неделе будем определять, кто же станет победителем конкурса.
Смотрите, какая добрая новость! В Гомельском районе ветерану, который не смог приехать на парад, устроили его прямо возле дома в деревне — и вот как это было.
Так, что творилось в столице в эти полувыходные? На «Динамо» в субботу прошел масштабный Bright Festival, хедлайнерами которого стали Светлана Лобода, «Каста», «Ляпис-98». Хотите посмотреть, как было все устроено на первом фестивале на обновленном стадионе?
Фанаты «Игры престолов», скорее сюда! Снова будем играть! В четвертом эпизоде вы попрощались с двумя персонажами, верными Дейнерис Таргариен. Да, к сожалению, это был не Эурон Грейджой, за которого вы дружно проголосовали и которого мы тоже очень не любим. А кто умрет сегодня в пятой серии, как считаете? Для тех, кто не любит спойлеры, напоминаем: они уже начались. Если боитесь, лучше посмотрите, как выглядят могилы известных белорусов.
В минском хоккейном «Динамо» будет новый главный тренер — у Сидоренко закончился контракт, и все решили, видимо, что ему и сборной будет достаточно. «Для клуба наступило время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Михайловича за работу и желаем успехов в дальнейшем. Имя его преемника будет объявлено в ближайшие дни».