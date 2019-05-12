Пионерия и флаг, подвохи новых ПДД, катастрофа на Полесье и несостоявшиеся похороны - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро, белорусы (Минск">которых, увы, все меньше и меньше)!

Да-да, мы знаем, что не очень доброе — сами за вчера ничуть не успели отдохнуть. (Знаете, кстати, что белорусы отдыхают меньше других? И мы предлагаем это изменить !) Но — пора нам возвращаться в нормальный рабочий ритм, друзья (дотянуть до отпуска бы, да?..). Погода на этой неделе должна быть вполне летней (то ли дело в выходные — то град , то потоп !), а мы будем ждать только хороших новостей. Кстати, на прошлой неделе вы ничего не упустили ? И в выходные новости не читали? Не страшно — сейчас мы вам все кратенько расскажем!

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вчера в стране отметили День государственного герба и флага. До 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Изменили их в результате первого в независимой республике референдума, инициированного Александром Лукашенко. Хотите расскажем, как все это было ? А потом обязательно посмотрите, как проходило масштабное мероприятие вчера на столичной площади Государственного флага — там принимали в пионерию, БРСМ и «Белую русь» активных молодых белорусов. Очень говорящие фото !





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Читали о том, что творится с Полесьем? Местные уверены — что-то неладное! Припять в этом году даже не разлилась и уже в мае катастрофически обмелела. Пойменные озера исчезают. Воды нет ни в болотах, ни в колодцах! Что происходит, неужели это та самая экологическая катастрофа , которую уже не первый год предрекают нашему Полесью экологи?!









Так, что творилось в столице в эти полувыходные? На «Динамо» в субботу прошел масштабный Bright Festival, хедлайнерами которого стали Светлана Лобода, «Каста», «Ляпис-98». Хотите посмотреть, как было все устроено на первом фестивале на обновленном стадионе?

в эти полувыходные? На «Динамо» в субботу прошел масштабный Bright Festival, хедлайнерами которого стали Светлана Лобода, «Каста», «Ляпис-98». на первом фестивале на обновленном стадионе? А что в Минске в выходные был перекрыт весь центр , заметили? Это у нас проходила международная велогонка. Как это было и кто победил, можете посмотреть в нашем ярком фоторепортаже .

, заметили? Это у нас проходила международная велогонка. Как это было и кто победил, . В конкурсе «Веломисс» не участвовали? Ой, ну и что, что вы, например, мужчина — в воскресенье на Октябрьской площади это никому не мешало претендовать на «женский» титул !





Фанаты « Игры престолов» , скорее сюда! Снова будем играть! В четвертом эпизоде вы попрощались с двумя персонажами, верными Дейнерис Таргариен. Да, к сожалению, это был не Эурон Грейджой, за которого вы дружно проголосовали и которого мы тоже очень не любим. А кто умрет сегодня в пятой серии, как считаете ? Для тех, кто не любит спойлеры, напоминаем: они уже начались. Если боитесь, лучше посмотрите, как выглядят могилы известных белорусов .

, скорее сюда! Снова будем играть! В четвертом эпизоде вы попрощались с двумя персонажами, верными Дейнерис Таргариен. Да, к сожалению, это был не Эурон Грейджой, за которого вы дружно проголосовали и которого мы тоже очень не любим. ? Для тех, кто не любит спойлеры, напоминаем: они уже начались. Если боитесь, лучше посмотрите, . Помните, кстати, как на днях на хоккее рухнул Путин ? Мы посочувствовали российскому президенту, конечно (как и всем остальным людям, попадающим публично в подобные ситуации), но не удержались и вспомнили другие забавные ситуации с участием политиков : помните, как смешно Лукашенко держал стул, например?

И НАПОСЛЕДОК — СПОРТ

В минском хоккейном «Динамо» будет новый главный тренер — у Сидоренко закончился контракт , и все решили, видимо, что ему и сборной будет достаточно. «Для клуба наступило время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Михайловича за работу и желаем успехов в дальнейшем. Имя его преемника будет объявлено в ближайшие дни».

— , и все решили, видимо, что ему и сборной будет достаточно. «Для клуба наступило время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Михайловича за работу и желаем успехов в дальнейшем. Имя его преемника будет объявлено в ближайшие дни». А если вам интересно, как там без нас проходит чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе — то вот здесь последние новости .

в элитном дивизионе — . Вы хотели интересный чемпионат Беларуси по футболу ? Получайте! После седьмого тура в верхней части турнирной таблицы сложилась веселая обстановка .

Все новости рабочей субботы, 11 мая

Все новости воскресенья, 12 мая

Кстати. Если вы все еще не решили свой жилищный вопрос в Беларуси, можете попытать счастья… на Сицилии. Там любому иностранцу жилье продадут за один евро. Ага, тоже сразу думаете, в чем подвох ? На самом деле все решаемо, можно рискнуть (главное — не нарваться на криворуких ремонтников да безответственных прорабов — или вы думали, что такие только на нашей «Доске позора» бывают, а на Сицилии ни-ни?). Ну и вот вам просто так подборочка очень классных фото животных и природы — чтобы неделя началась позитивно!





Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY