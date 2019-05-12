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Температурные «качели». Погода в Витебске на неделе

13.05.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С погодой на Витебщине будет происходить что-то странное: в начале недели термометр покажет +22°C, а потом вдруг наполовину меньше. Ожидаются дожди и грозы, предупреждают синоптики.

В понедельник и вторник, 13−14 мая, днем до +22°C. Возможны дождь и гроза.

В среду, 15 мая, — резкий скачок температуры вниз: днем будет от 9 °C до 11 °C со знаком плюс. Сильный ветер. Целый день будет лить дождь.

В четверг, 16 мая, немного потеплеет: до +16°C. Но из дома без зонтика не выходите.

В пятницу, 17 мая, наконец распогодится: дожди закончатся, появится солнышко. Термометр покажет в дневные часы до +17°C.

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С погодой будет происходить что-то странное: в начале недели термометр покажет +22 градуса, а потом вдруг наполовину меньше.
 
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