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Температурные «качели». Погода в Витебске на неделе
13.05.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С погодой на Витебщине будет происходить что-то странное: в начале недели термометр покажет +22°C, а потом вдруг наполовину меньше. Ожидаются дожди и грозы,
В понедельник и вторник, 13−14 мая, днем до +22°C. Возможны дождь и гроза.
В среду, 15 мая, — резкий скачок температуры вниз: днем будет от 9 °C до 11 °C со знаком плюс. Сильный ветер. Целый день будет лить дождь.
В четверг, 16 мая, немного потеплеет: до +16°C. Но из дома без зонтика не выходите.
В пятницу, 17 мая, наконец распогодится: дожди закончатся, появится солнышко. Термометр покажет в дневные часы до +17°C.
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С погодой будет происходить что-то странное: в начале недели термометр покажет +22 градуса, а потом вдруг наполовину меньше.
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