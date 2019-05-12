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Солнце и грозы. Погода в Гомеле на неделе
13.05.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящей неделе май приложит максимум усилий, чтобы гомельчане чувствовали себя комфортно — но получится не сразу.
Итак, по данным
Во вторник все также тепло и грозы.
Со среды северный ветер принесет кратковременное похолодание, столбик термометра не поднимется выше +16ºС.
В четверг на пару градусов теплее — до +18ºС.
К пятнице уже +20ºС, но возможны дожди и грозы.
Хорошей недели!
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На предстоящей неделе май приложит максимум усилий, чтобы гомельчане чувствовали себя комфортно - но получится не сразу.
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