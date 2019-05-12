Солнце и грозы. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе май приложит максимум усилий, чтобы гомельчане чувствовали себя комфортно — но получится не сразу.

Итак, по данным pogoda.by , в понедельник нас ожидает солнечная и безветренная погода, воздух прогреется до +22ºС.

Во вторник все также тепло и грозы.

Со среды северный ветер принесет кратковременное похолодание, столбик термометра не поднимется выше +16ºС.

В четверг на пару градусов теплее — до +18ºС.

К пятнице уже +20ºС, но возможны дожди и грозы.

Хорошей недели!

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