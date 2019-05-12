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Дожди, грозы, порывистый ветер. Странная погода в Бресте на неделе

13.05.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С погодой на Брестчине будет происходить что-то странное: ожидаются попеременно то дожди и грозы, то солнечная теплая погода, предупреждают синоптики.

В понедельник днем до +18°C и солнечно (и очень ветрено!), но уже во вторник похолодает и пойдет дождь.

В среду, 15 мая, — до 19 °C со знаком плюс, но целый день будет лить дождь, дуть сильный ветер, обещают грозу.

В четверг, 16 мая, похолодает до +14°C, дожди, грозы, ветер.

В пятницу, 17 мая, до +22°C, но еще больше усилится ветер (порывами до 21 м/с!), весь день будет лить дождь.

Хорошей недели вам, несмотря ни на что!

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С погодой на Брестчине будет происходить что-то странное.
 
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