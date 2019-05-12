О каких изменениях в законодательстве о браке и семье необходимо знать будущим супругам?

Источник материала: Полесская правда



С 1 февраля 2019 года вступили в силу изменения в законодательстве о браке и семье. О некоторых из них, которые чаще других интересуют граждан, наш разговор с начальником отдела загс Пинского райисполкома Анна Владимировна ЗЕНЮТИЧ.

– Анна Владимировна, как известно, Кодексом Республики Беларусь о браке и семье закреплено право супругов на выбор фамилии при заключении брака.

– Частью четвертой статьи 21 Кодекса установлено, что право выбора супругами фамилии реализуется при регистрации заключения брака до совершения соответствующей записи акта гражданского состояния. Ранее изменение фамилии супругами или одним из них после заключения брака осуществлялось в порядке, установленном законодательством для перемены фамилии, собственного имени, отчества.

Новая редакция части пятой указанной статьи предоставляет право супругам или одному из них изменить фамилию, избранную при заключении брака в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, на фамилию другого супруга, двойную фамилию, состоящую из добрачных фамилий супругов, в порядке, установленном для внесения изменений в записи актов гражданского состояния. Такое изменение осуществляется только один раз. В иных случаях изменение супругами или одним из них фамилии осуществляется в порядке для перемены фамилии, собственного имени, отчества.

– А если кто-то из супругов решил изменить фамилию?

– При изменении фамилии в порядке, установленном частью пятой статьи 21 Кодекса, супругам или одному из них следует обратиться в отдел загс по месту жительства или в отдел загс по месту нахождения записи акта о заключении брака с заявлением о внесении изменений фамилии, избранной при заключении брака.

– Что нового появилось для тех, кто решил расторгнуть брак?

– Также изменения коснулись и вопросов расторжения брака в органах загса по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей и споров об имуществе. Ранее супруги, подавшие в отдел загс заявление о расторжении брака, обязаны были явиться в орган загса для регистрации расторжения брака в назначенный день, или заявление утрачивало юридическую силу. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2018 г. № 896 внесены изменения в Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния. После внесенных изменений супругам предоставлено право перенести день и время регистрации расторжения брака в пределах максимального срока регистрации расторжения брака при наличии уважительных причин. Для чего граждане должны обратиться в орган загса с письменным заявлением.

– Какие еще произошли изменения?

– Они касаются порядка выдачи справок, содержащих сведения из записей актов гражданского состояния, и извещений об отсутствии записи акта. В связи с тем, что записи актов гражданского состояния содержат информацию о персональных данных гражданина, пунктом 104 Положения установлены категории граждан, которым орган загса может выдать справки и извещения об отсутствии записей актов. После внесенных изменений на законодательном уровне закреплена обязанность органов загса проверять факт родственных или супружеских отношений при выдаче справок и извещений об отсутствии записи акта.

Беседовала Инна УРБАНОВИЧ.