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В рамках общереспубликанского Дня занятости в Пинском районе состоялась ярмарка вакансий
13.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
25 апреля впервые в Беларуси в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» состоялась общереспубликанская ярмарка вакансий «Найдем работу вместе». Мероприятие было приурочено к Празднику труда и прошло в 128 регионах страны одновременно.
На ярмарке вакансий присутствовали представители организаций сельскохозяйственного, строительного, торгового профиля, организаций культуры и других: ОАО «Оснежицкое», «ОАО «Плещицы», ОАО «Стытычевское», ОАО «Молотковичи», Пинского зверохозяйства, Гродищенской мебельной фабрики ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ПУП «МассМебеленд», Пинской районной централизованной клубной системы, Пинской РЦБС, ПМК-30 и ПМК-33 ОАО «Пинсксовхозстрой», райпо.
При необходимости также можно было проконсультироваться у представителя ИМНС по Пинскому району по вопросам налогового законодательства, в частности, по вопросам оплаты налогов, сбора при организации собственного дела. Специалист управления по труду консультировал всех обратившихся по вопросам ситуации на рынке труда, актуальных вакансий и услуг службы занятости.
В настоящее время на рынке труда района нанимателями заявлено около 300 вакансий, из них 60% – по рабочим профессиям. На одного официально зарегистрированного безработного приходится 4 вакансии. Наибольшим спросом пользуются вакансии для квалифицированных рабочих: трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, водители, продавцы, повара, работники сельхозпрофиля – ветврачи, ветфельдшеры, зоотехники, агрохимики, востребованы также врачи, медсестры, работники культуры – хореографы, художественные руководители, режиссеры, балетмейстеры, аккомпаниаторы, руководители в Логишинский МЦК и Бобриковский ЦСДК и другие. Также востребованы операторы машинного доения, животноводы, рабочие строительных профессий.
Как рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома – начальник отдела занятости Светлана Орехова, некоторая доля безработных испытывает трудности в поиске работы. Связано это с тем, что или у них нет профессии, востребованной на рынке труда, или это люди, которые имеют длительный перерыв в работе. К примеру, третья часть зарегистрированных безработных – длительно неработающие, соответственно они утеряли свои профессиональные навыки.
Особое внимание в службе занятости уделяется трудоустройству граждан, которые не способны на равных условиях конкурировать на рынке труда: это инвалиды, люди до 21 года, впервые ищущие работу, предпенсионного возраста, из мест лишения свободы.
Каждый, кто пришел на районную ярмарку вакансий, смог найти ответы на интересующие вопросы, а также получить предложение от работодателей. Кстати, в территориальный центр соцобслуживания населения Пинского района, где проходило мероприятие, обращались и жители города. К примеру, юристу с 30-летним стажем Михаилу Сергеевичу Лепесевичу предложили вакансию юрисконсульта в Пинском лицее сельскохозяйственного производства.
В прошлом году в службу занятости обратились 1 282 человека. Более 1 000 были трудоустроены. В настоящее время на учете состоит 86 человек, из них 60 безработных. И с каждым здесь работают индивидуально, стараются подобрать для человека то, что ему подходит, чем он хочет заниматься.
Инна УРБАНОВИЧ.
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