В рамках общереспубликанского Дня занятости в Пинском районе состоялась ярмарка вакансий

Источник материала: Полесская правда

25 апреля впервые в Беларуси в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» состоялась общереспубликанская ярмарка вакансий «Найдем работу вместе». Мероприятие было приурочено к Празднику труда и прошло в 128 регионах страны одновременно.



Ярмарку вакансий также провели и в Пинском районе. Она была организована управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Цель мероприятия – помочь безработным в трудоустройстве, а нанимателям – в подборе кадров.

На ярмарке вакансий присутствовали представители организаций сельскохозяйственного, строительного, торгового профиля, организаций культуры и других: ОАО «Оснежицкое», «ОАО «Плещицы», ОАО «Стытычевское», ОАО «Молотковичи», Пинского зверохозяйства, Гродищенской мебельной фабрики ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ПУП «МассМебеленд», Пинской районной централизованной клубной системы, Пинской РЦБС, ПМК-30 и ПМК-33 ОАО «Пинсксовхозстрой», райпо.

При необходимости также можно было проконсультироваться у представителя ИМНС по Пинскому району по вопросам налогового законодательства, в частности, по вопросам оплаты налогов, сбора при организации собственного дела. Специалист управления по труду консультировал всех обратившихся по вопросам ситуации на рынке труда, актуальных вакансий и услуг службы занятости.

В настоящее время на рынке труда района нанимателями заявлено около 300 вакансий, из них 60% – по рабочим профессиям. На одного официально зарегистрированного безработного приходится 4 вакансии. Наибольшим спросом пользуются вакансии для квалифицированных рабочих: трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, водители, продавцы, повара, работники сельхозпрофиля – ветврачи, ветфельдшеры, зоотехники, агрохимики, востребованы также врачи, медсестры, работники культуры – хореографы, художественные руководители, режиссеры, балетмейстеры, аккомпаниаторы, руководители в Логишинский МЦК и Бобриковский ЦСДК и другие. Также востребованы операторы машинного доения, животноводы, рабочие строительных профессий.

Как рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома – начальник отдела занятости Светлана Орехова, некоторая доля безработных испытывает трудности в поиске работы. Связано это с тем, что или у них нет профессии, востребованной на рынке труда, или это люди, которые имеют длительный перерыв в работе. К примеру, третья часть зарегистрированных безработных – длительно неработающие, соответственно они утеряли свои профессиональные навыки.

– Для того, чтобы сейчас успешно конкурировать на рынке труда, надо стремиться повышать свою квалификацию, овладевать дополнительными специальностями и навыками, проходить профессиональное обучение, – подчеркнула Светлана Владимировна. – И здесь к услугам всех желающих – служба занятости. Безработные могут пройти профессиональное обучение по направлению управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома более чем по 50 профессиям, причем как в Пинске, так и за его пределами. Обучение бесплатное, что немаловажно. Отмечу, что чаще всего мы обучаем под заказ нанимателя. Например, в прошлом году из 23-х прошедших обучение 17 – под заказ нанимателя. Кроме того, мы оказываем финансовую помощь для открытия собственного дела для тех безработных, которые не могут трудоустроиться. Также безработные имеют возможность принять участие во временных оплачиваемых общественных работах на период поиска подходящей вакансии. То есть служба занятости оказывает большой спектр услуг. И обо всем этом можно было узнать на ярмарке вакансий.

Особое внимание в службе занятости уделяется трудоустройству граждан, которые не способны на равных условиях конкурировать на рынке труда: это инвалиды, люди до 21 года, впервые ищущие работу, предпенсионного возраста, из мест лишения свободы.

Каждый, кто пришел на районную ярмарку вакансий, смог найти ответы на интересующие вопросы, а также получить предложение от работодателей. Кстати, в территориальный центр соцобслуживания населения Пинского района, где проходило мероприятие, обращались и жители города. К примеру, юристу с 30-летним стажем Михаилу Сергеевичу Лепесевичу предложили вакансию юрисконсульта в Пинском лицее сельскохозяйственного производства.

В прошлом году в службу занятости обратились 1 282 человека. Более 1 000 были трудоустроены. В настоящее время на учете состоит 86 человек, из них 60 безработных. И с каждым здесь работают индивидуально, стараются подобрать для человека то, что ему подходит, чем он хочет заниматься.

Инна УРБАНОВИЧ.

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