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«Похоже на йогурт или чай». В Беларуси начали делать мороженое с васильками
13.05.2019 08:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле начали выпускать новое мороженое — с лепестками васильков и семенами льна, и все это — в ржаном стаканчике. Мы побывали на фабрике, посмотрели на производство, попытались найти в мороженом цветы и, конечно, попробовали его на вкус. А еще узнали, почему в Беларуси не получилсь найти поставщика василькового джема и где для нового продукта сделали ржаные стаканчики.
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Съемочная группа TUT.BY съездила в Гомель, чтобы показать вам, как в Беларуси делают мороженое с васильками и семенами льна.
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