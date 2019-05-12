«Похоже на йогурт или чай». В Беларуси начали делать мороженое с васильками

Источник материала: Tut.by

В Гомеле начали выпускать новое мороженое — с лепестками васильков и семенами льна, и все это — в ржаном стаканчике. Мы побывали на фабрике, посмотрели на производство, попытались найти в мороженом цветы и, конечно, попробовали его на вкус. А еще узнали, почему в Беларуси не получилсь найти поставщика василькового джема и где для нового продукта сделали ржаные стаканчики.