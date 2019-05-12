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«Похоже на йогурт или чай». В Беларуси начали делать мороженое с васильками

13.05.2019 08:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле начали выпускать новое мороженое — с лепестками васильков и семенами льна, и все это — в ржаном стаканчике. Мы побывали на фабрике, посмотрели на производство, попытались найти в мороженом цветы и, конечно, попробовали его на вкус. А еще узнали, почему в Беларуси не получилсь найти поставщика василькового джема и где для нового продукта сделали ржаные стаканчики. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Съемочная группа TUT.BY съездила в Гомель, чтобы показать вам, как в Беларуси делают мороженое с васильками и семенами льна.
 
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