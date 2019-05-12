|
Женщина из Лунинца, заразившая ВИЧ нескольких мужчин, получила 10,5 лет колонии
13.05.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К десяти с половиной года лишения свободы в колонии общего режима приговорена
По материалам дела, женщина, заведомо зная, что у нее ВИЧ-инфекция и будучи предупрежденной об ответственности, вступала в интимные связи с мужчинами.
Всего лунинчанка поставила в опасность заражения 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось. Среди потерпевших — мужчины в возрасте от 30 лет.
Суд проходил в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина, заведомо зная, что у нее ВИЧ-инфекция и будучи предупрежденной об ответственности, вступала в интимные связи с мужчинами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)