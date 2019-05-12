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Женщина из Лунинца, заразившая ВИЧ нескольких мужчин, получила 10,5 лет колонии

13.05.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К десяти с половиной года лишения свободы в колонии общего режима приговорена 34-летняя жительница Лунинца, которая обвинялась в заражении партнеров ВИЧ-инфекцией, сообщает «Медиа-Полесье».

По материалам дела, женщина, заведомо зная, что у нее ВИЧ-инфекция и будучи предупрежденной об ответственности, вступала в интимные связи с мужчинами.

Всего лунинчанка поставила в опасность заражения 13 мужчин, у троих из них наличие вируса подтвердилось. Среди потерпевших — мужчины в возрасте от 30 лет.

Суд проходил в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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Женщина, заведомо зная, что у нее ВИЧ-инфекция и будучи предупрежденной об ответственности, вступала в интимные связи с мужчинами.
 
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