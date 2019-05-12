Борисов и Цзяочжоу подписали меморандум о сотрудничестве

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– Мы надеемся, что данный визит поспособствует обоюдовыгодному экономическому сотрудничеству между городами Цзяочжоу и Борисовом, а подписание меморандума поможет достигнуть взаимной выгоды общего развития, – сказал китайский руководитель.

Китай все больше открывается для допуска белоруской продукции на свой рынок. Восточные партнеры заинтересованы в кооперации с белорусскими производителями – для успешного сотрудничества есть все предпосылки.

– Борисовщина находится недалеко от главного аэропорта страны, имеет развитые железнодорожные пути, через район проходит трасса Брест–Москва, что существенно снижает затраты на перевозки. Надеемся на положительную динамику китайско-белорусских отношений, – отметил Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома.

Китайскую сторону интересуют связи в науке и технике, здравоохранении и культуре, экономическое и торговое развитие сторон, поскольку Беларусь для Китая значима как пилотная зона в Европе.

СПРАВОЧНО

Концепция «Один пояс, один путь» – международная инициатива Китая. Она направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, и будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

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