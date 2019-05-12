В Гомельской области снят запрет на посещение лесов

Источник материала: Tut.by

Пожароопасная обстановка в лесном фонде Гомельской области стабилизировалась, запрет на посещение лесов снят, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

На большей части республики установился I класс пожарной опасности по условиям погоды (полная негоримость), следовательно, запрет отменили.

Посещать леса теперь можно во всех областях, кроме Брестской, уточнили в министерстве.