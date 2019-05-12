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В Гомельской области снят запрет на посещение лесов
13.05.2019 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пожароопасная обстановка в лесном фонде Гомельской области стабилизировалась, запрет на посещение лесов снят, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
На большей части республики установился I класс пожарной опасности по условиям погоды (полная негоримость), следовательно, запрет отменили.
Посещать леса теперь можно во всех областях, кроме Брестской, уточнили в министерстве.
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Пожароопасная обстановка в лесном фонде Гомельской области стабилизировалась.
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