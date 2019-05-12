ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомельской области снят запрет на посещение лесов

13.05.2019 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пожароопасная обстановка в лесном фонде Гомельской области стабилизировалась, запрет на посещение лесов снят, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

На большей части республики установился I класс пожарной опасности по условиям погоды (полная негоримость), следовательно, запрет отменили.

Посещать леса теперь можно во всех областях, кроме Брестской, уточнили в министерстве.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожароопасная обстановка в лесном фонде Гомельской области стабилизировалась.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ветер и скачки температуры. Погода в Могилеве на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика