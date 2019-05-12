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Ветер и скачки температуры. Погода в Могилеве на неделе
13.05.2019 09:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Похоже, не только мы не можем войти в привычный режим — погода тоже. На неделе в Могилеве — дожди и ветер, солнце и скачки температуры. Зато в выходные, по предварительным данным, — стабильно тепло и солнечно.
Сегодня будет до +20 °С и солнечно, но днем возможна гроза.
Во вторник также будет максимум +20 °С, переменная облачность. В середине суток местами возможны дожди и даже гроза.
В среду, 15 мая, резко похолодает: ожидается +9…13 °С, будет пасмурно, дождливо и ветрено.
Порывистый ветер сохранится и в четверг. При этом потеплеет — +10…15 °С, будет переменная облачность.
В пятницу, 17 мая, станет еще теплее: +10…18 °С. Весь день будет в основном солнечно. В первой половине суток — ветрено.
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Зато в выходные - стабильно тепло и солнечно.
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