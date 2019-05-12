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Грозы, дожди и не очень тепло. Погода в Гродно на неделе
13.05.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе на Гродненщине будет пасмурно, дождливо и не очень тепло. А еще возможны грозы и ветер,
Сегодня, 13 мая, будет до +16°С, переменная облачность и сильный ветер — порывами до 13 м/с.
Во вторник, 14 мая, — до +12°C, сплошная облачность и дожди. Только вечером осадков не ожидается.
В среду, 15 мая, станет теплее. Воздух днем прогреется до +18°С. Будет опять облачно и дождливо. Днем возможна гроза, при которой усилится ветер — порывы до 14 м/с.
В четверг, 16 мая, будет облачно и дождливо. Температура воздуха днем — до 15 °C. Опять возможна гроза и порывы ветра до 13 м/с.
В пятницу, 17 мая, — до +19°C, дождливо, ветрено и пасмурно.
Хорошей недели вам, друзья!
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На этой неделе на Гродненщине будет пасмурно, дождливо и не очень тепло. А еще возможны грозы и ветер. Такой май.
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