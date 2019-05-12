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В Беларуси меланома у 6,5 тысяч человек. Где и когда можно пройти бесплатный скрининг
13.05.2019 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на учете по поводу меланомы состоят более 6,5 тысяч человек. Это данные белорусского канцер-регистра. Примерно в 20−30% случаев меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных невусов. Об этом
20 мая в республиканский день профилактики меланомы все желающие могут пройти первичный скрининг в Минском городском и областных кожно-венерологических диспансерах.
Например, чтобы попасть на консультацию в
Меланома — это вид рака кожи. Она встречается не так часто, как другие виды рака кожи, но наиболее опасна из-за высокого риска развития метастазов. Это распространение опухолевых клеток из места возникновения опухоли в другие отделы и органы организма человека.
Как отмечают медики, в группу повышенного риска развития меланомы относятся люди с первым и вторым фототипом кожи. Также те, кто перенес солнечные ожоги и длительно был на солнце, особенно в возрасте до 20 лет. Люди, у которых близкие родственники больны меланомой (другим раком кожи) и /или имеют более 100 родинок на теле или более 50 в возрасте до 20 лет.
Одним из факторов риска развития меланомы кожи считается избыточное ультрафиолетовое облучение в сочетании с генетической предрасположенностью: светлой, восприимчивой к солнечным ожогам, кожей и большим числом меланоцитарных невусов, синдромом атипических невусов и семейных атипических невусов (FAMM-синдром), герминальными мутациями в генах регуляции клеточного цикла CDKN2A и CDK4 и других генах. Опухоль может развиваться в любой области тела, но наиболее часто у женщин на ногах, а у мужчин — на туловище. Это в примерно 50% случаев всех меланом.
Специалисты ВОЗ предупреждают, что избыток солнечных лучей может быть опасен и даже смертелен. Чрезмерное пребывание на солнце в детстве значительно повышает риск развития заболевания. Ожог, вызванный длительным пребыванием под солнцем, повышает риск развития меланомы более чем в два раза. ВОЗ подчеркивает, что искусственный загар, полученный с использованием специального оборудования, может привести к развитию рака кожи, поэтому люди моложе 18 лет не должны посещать солярий.
Признаки перерождения родинок:
Каждый из этих признаков должен серьезно насторожить и заставить немедленно обратиться к специалисту.
Чтобы уменьшить риск развития меланомы, нужно регулярно осматривать кожу,
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год в мире регистрируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Заболеваемость меланомой кожи за последние 50 лет возросла в семь раз. Ежегодно во всем мире более 60 тысяч человек погибают от злокачественных новообразований кожи, в том числе меланомы — 48 000 человек.
Рак кожи занимает первое место по распространенности среди онкологических заболеваний в США и Австралии, в других странах находится в первой тройке.
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20 мая все желающие могут пройти первичный скрининг меланомы в Минском городском и областных кожно-венерологических диспансеров.
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