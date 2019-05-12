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В Беларуси меланома у 6,5 тысяч человек. Где и когда можно пройти бесплатный скрининг

13.05.2019 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на учете по поводу меланомы состоят более 6,5 тысяч человек. Это данные белорусского канцер-регистра. Примерно в 20−30% случаев меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных невусов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

20 мая в республиканский день профилактики меланомы все желающие могут пройти первичный скрининг в Минском городском и областных кожно-венерологических диспансерах.

Например, чтобы попасть на консультацию в Городской клинический кожно-венерологический диспансер в Минске нужно заранее записаться 13 и 14 мая с 8.00 до 19.00 по городскому номеру телефона 219 05 69. Записаться на первичный скрининг в Минский областной кожно-венерологический диспансер можно по телефону 8 017 292 31 20 с 08.00 до 16.00, а в Гродненский областной клинический кожно — венерологический диспансер по телефону 8 015 255 09 02 с 13 мая по 14 мая с 8.00 до 19.00.

Меланома — это вид рака кожи. Она встречается не так часто, как другие виды рака кожи, но наиболее опасна из-за высокого риска развития метастазов. Это распространение опухолевых клеток из места возникновения опухоли в другие отделы и органы организма человека.

Как отмечают медики, в группу повышенного риска развития меланомы относятся люди с первым и вторым фототипом кожи. Также те, кто перенес солнечные ожоги и длительно был на солнце, особенно в возрасте до 20 лет. Люди, у которых близкие родственники больны меланомой (другим раком кожи) и /или имеют более 100 родинок на теле или более 50 в возрасте до 20 лет.

Одним из факторов риска развития меланомы кожи считается избыточное ультрафиолетовое облучение в сочетании с генетической предрасположенностью: светлой, восприимчивой к солнечным ожогам, кожей и большим числом меланоцитарных невусов, синдромом атипических невусов и семейных атипических невусов (FAMM-синдром), герминальными мутациями в генах регуляции клеточного цикла CDKN2A и CDK4 и других генах. Опухоль может развиваться в любой области тела, но наиболее часто у женщин на ногах, а у мужчин — на туловище. Это в примерно 50% случаев всех меланом.

Специалисты ВОЗ предупреждают, что избыток солнечных лучей может быть опасен и даже смертелен. Чрезмерное пребывание на солнце в детстве значительно повышает риск развития заболевания. Ожог, вызванный длительным пребыванием под солнцем, повышает риск развития меланомы более чем в два раза. ВОЗ подчеркивает, что искусственный загар, полученный с использованием специального оборудования, может привести к развитию рака кожи, поэтому люди моложе 18 лет не должны посещать солярий.

Признаки перерождения родинок:

  • резкое изменение пигментации — до черного цвета или, напротив, уменьшение интенсивности окраски;
  • появление неравномерности пигментации;
  • шелушение;
  • нарушение и/или полное отсутствие кожного рисунка невуса;
  • появление воспалительной ареолы вокруг невуса (красноватый венчик);
  • увеличение в размерах и уплотнение;
  • появление трещин, изъязвлений, кровоточивости;

Каждый из этих признаков должен серьезно насторожить и заставить немедленно обратиться к специалисту.

Чтобы уменьшить риск развития меланомы, нужно регулярно осматривать кожу,
обязательная защищать ее от воздействия ультрафиолетового излучения при большом числе пигментных или атипических меланоцитарных невусов. При этом на открытом воздухе в солнечную погоду летом лучше всего находится с 10 до 15 часов и использовать головные уборы, солнцезащитные очки, солнцезащитные кремы. В том числе стоит ограничить посещение соляриев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год в мире регистрируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Заболеваемость меланомой кожи за последние 50 лет возросла в семь раз. Ежегодно во всем мире более 60 тысяч человек погибают от злокачественных новообразований кожи, в том числе меланомы — 48 000 человек.

Рак кожи занимает первое место по распространенности среди онкологических заболеваний в США и Австралии, в других странах находится в первой тройке.

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая все желающие могут пройти первичный скрининг меланомы в Минском городском и областных кожно-венерологических диспансеров.
 
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