Задержан работник одного из баров столицы в момент продажи особо опасного психотропа

Источник материала: Tut.by

Сотрудники столичного наркоконтроля в одном из баров задержали 24-летнего сотрудника заведения в момент продажи особо опасного психотропного вещества. Задержан также покупатель наркотика, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что сотрудник одного из баров столицы может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств в питейном заведении. В ходе оперативных мероприятий злоумышленник задержан с поличным в момент передачи 2-х граммов порошкообразного вещества 24-летнему знакомому», — сообщает подробности пресс-служба столичной милиции.

Согласно заключению эксперта, порошок белого цвета содержал в своем составе особо опасное психотропное вещество параметилэфедрон.

На данный момент задержанные водворены в изолятор временного содержания для дальнейших разбирательств. Известно, что ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались.

Правоохранители устанавливают канал поставки наркотического вещества, а также круг возможных покупателей.