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Задержан работник одного из баров столицы в момент продажи особо опасного психотропа
13.05.2019 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники столичного наркоконтроля в одном из баров задержали 24-летнего сотрудника заведения в момент продажи особо опасного психотропного вещества. Задержан также покупатель наркотика,
«Правоохранителям поступила оперативная информация о том, что сотрудник одного из баров столицы может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств в питейном заведении. В ходе оперативных мероприятий злоумышленник задержан с поличным в момент передачи 2-х граммов порошкообразного вещества 24-летнему знакомому», — сообщает подробности пресс-служба столичной милиции.
Согласно заключению эксперта, порошок белого цвета содержал в своем составе особо опасное психотропное вещество параметилэфедрон.
На данный момент задержанные водворены в изолятор временного содержания для дальнейших разбирательств. Известно, что ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались.
Правоохранители устанавливают канал поставки наркотического вещества, а также круг возможных покупателей.
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На данный момент задержанные водворены в изолятор временного содержания для дальнейших разбирательств.
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