ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня в квартирах Минска начинают отключать горячую воду. Какие адреса в графике на май?

13.05.2019 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В квартирах Минска начнут отключать горячую воду сегодня, 13 мая. Причина традиционная — тепловые сети будут готовить к следующему отопительному сезону. Кому придется потерпеть неудобства в этом месяце?


Фото: pixabаy.com

Вот полный сводный график с данными по отключениям сразу от двух организаций — от «Минских теплосетей» и от «Минсккоммунтеплосети».

В этом году работы растянутся — из-за II Европейских игр, во время которых в испытаниях сделают паузу. Последние дома от горячей воды в столице будут отключать с 2 сентября. Организации, которые обслуживают тепловые сети, отмечают, что отключать горячую воду планируют не дольше, чем на 14 дней.

Для навигации используйте сочетание клавиш Ctrl+F. Некоторые адреса в списках от организаций совпадают.

с 13 мая

«Минские тепловые сети»

Ул. Автозаводская, 1−43 (нечетные), 2−70 (четные); Автозаводской пер., 1−21 (нечетные), 2−34 (четные); Азизова, 3, 4−8 (четные); Академика Высоцкого, 1, 3, 7; Академическая, 6, 8, 8а; Алтайская, 64 к.1−5, 66а, 78 к.2−3, 90 к.1, 102 к.1−3, 164 к.1−2, 166 к.1−2, 206; Ангарская, 8−94 (четные), 187; Артема, 14−16 (четные), 28, 47; Байкальская, 1−7 (нечетные), 33−53 (нечетные), 52−70 (четные); Беды, 1−9 (нечетные), 2а-б, 6−10 (четные), 11 к.1, 13, 19−33 (нечетные), 24; Бельского, 2−20 (четные), 15−69(нечетные), 60, 62; Берута, 3, 5−15 (нечетные), 4−12 (четные), 14−24 (четные); Бетонный пр-д, 1−33 (нечетные), 6; Бехтерева, 9; Богдановича, 108−130 (четные), 120а-б, 138, 136, 140, 142, 153, 153б-в, 155; Бровки, 1, 3 к.1−4, 4−10 (четные), 4а, 5 к.1, 7−13 (нечетные), 7а, 8а, 11а, 12 к.1−3, 14, 17, 18, 19, 19а, 21к.1−2, 22, 24; Варвашени, 13 к.1−3; Ваупшасова 7а, 10, 16, 22а, 15 к.1−35 (нечетные), 42, 42а-б, 44; Волоха, 1−41 (нечетные), 2−20 (четные), 43−59 (нечетные); Восточная, 33−39 (нечетные); Гало, 4−8 (четные), 76; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 23, 24, 25, 25а, 28−42 (четные), 29, 31; Герасименко, 1−57 (нечетные), 8−58 к.2 (четные); Гикало, 6−10 (четные), 7а, 9; Гинтовта, 3, 4−48 (четные), 5, 5а-в, 50б (дисп. пункт); Глаголева; Городецкая; Грибной пер., 28; Грушевская, 5−11 (нечетные), 22, 123−137 (нечетные), 124−148 (четные); Гурского (кроме 44 к.1−2); Д.-Марцинкевича, 1−11 (нечетные), 2−10 (четные); Дзержинского пр., 3−9 (нечетные), 8−10 (четные), 11−19 (нечетные), 20−24 (четные), 55−59 (нечетные), 60; Днепровская, 67−79 (нечетные), 100−118 (четные); Дубравинский пер., 3−9; Жасминовая, г. п. 5, г. п. 15; Железнодорожная, 21−41 (нечетные), 122−136 (четные); Жилуновича, 1−17 (нечетные), 1а, 2, 4; Жукова пр., 3, 17−27 (нечетные), 29; Земледельческий 1-й пер., 4, 5; Землемерная 1-я ул., 4; Золотая Горка, 18 к.1−2, 20; Илимская, 1−43 (нечетные), 6б-58 (четные); Иркутская, 65а, 139; Калинина, 13−17 (нечетные), 15а, 17а, 19а; Калининградский пер., 7а, 7а к.1, 12, 13, 13а, 16, 17, 20а; Карастояновой, 2, 2а, 3, 3а-б, 5, 5а, 9/2, 11−45 (нечетные), 11а, 23а; Карвата, 10а-в; Карпова, 4−8 (четные), 12−16 (четные); Каховская, 23−51 (нечетные), 26−40 (четные), 26а, 28а, 31а, 37а, 70а, 72а, 74; Киреенко, 3−7 (нечетные); Копиевича, 3−7 (нечетные); Коржа, 1−15 (нечетные), 2−26 (четные); Короткий 3-й пер.; Корш-Саблина, 5, 9, 11; Кропоткина, 99; Кулибина; Кульман, 40; Куприянова, 1−19 (нечетные); Лазо, 7; Лермонтова, 12−24 (четные), 17−21 (нечетные), 23−41 (нечетные), 28−38 (четные), 43−49 (нечетные); Летняя, 22; Либкнехта, 49−135 (нечетные), 80−108 (четные), 110−122 (четные), 128−130 (четные); Ложинская, 4, 5−23 (нечетные), г. п. 7, 14, 16, 20, 22; Люксембург 2-й пер., 1−7 (нечетные), 4−8 (четные); Люксембург, 80−178 (четные), 89−103 (нечетные), 105−115 (нечетные), 110, 112, 143−197 (нечетные), 205; Макаёнка пер., 4; Макаёнка, 7а; Минина, 6−20 (четные); Минский р-н, ул. Лопатина; Михайлашева, 1; Мстиславца, 1−17 (нечетные), 2−8 (четные). 18−24, г. п. 16, г. п. 28, г. п. 30; Навуковая, 2−6 (четные), 2а; Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б; Независимости пр., 58−64 (четные), 58а, 58 к.6, 71−85 (нечетные), 85б-г, 98, 110а-б, 146а-150 (четные), 164−182 (четные), 177, 181−185 (нечетные), 191а-б; Некрасова, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22 к.1−2, 24, 24 к.1, 25−33 (нечетные), 28, 30, 33 к.2, 35 к.1−2, 39, 47, 51, 59, 73, 75, 110, 110а, 112; Нестерова, 2−8 (четные), 9, 9а, 49−61 (нечетные), 58−98 (четные); Никифорова, 3−51 (нечетные); Огинского, 4, 6; Одесская, 16−20б (четные), 28−50 (четные), 51−77 (нечетные), 57а; Одесский пер., 1−9(нечетные), 2−12а (четные); Одоевского, 12, 16−58 (четные), 23−87 (нечетные), 93−115а-в (нечетные); Окрестина, 30, 36, 38, 62; Орловская, 1−11 (нечетные), 4−12 (четные), 4а, 16−36 (четные), 17−23 (нечетные), 29, 31, 31 к.2, 33, 40, 40а; Орловский 3-й пер., 4−8 (четные); Орловский 4-й пер., 1; Орловский 5-й пер., 6−12(четные); Орловский 8-й пер., 4, 8; Осипенко, 15−27 (нечетные), 17а, 17 к.2−3, 21а; Острошицкая; Охотская, 117, 119, 120, 133−149 (нечетные); Охотский пер., 14, 15−21 (нечетные); Парниковая, 3−13 (нечетные); Партизанский пр., 81−95 (нечетные); Передовая, 6; Переходная, 62, 64; Переходной 2-й пер., 6а; Пермская, 46−54 (четные), 51; Платонова, 22, 24, 28−36 (четные), 39−45 (нечетные), 49; Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23 г, г. п. 33, 67; Пожарского, 9, 11; Пономаренко, 1−43 (нечетные), 4−22 (четные), 24−62 (четные); поселок «Геологическая экспедиция» ул. Геологическая 99−133 (нечетные); Пржевальского 2-я ул., 1−31 (нечетные); Прилукская; Прилукский 2-й пер.; Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 35, 47а; Прямая, 22−28 (четные); Пушкина пр., 1−29 (нечетные), 6−24 (четные), 26−34 (четные), 31−39 (нечетные); Радиальная, 7−15 (нечетные), 16, 34 к.1−40 (четные), 40а-58 (четные); Руссиянова, 1−5 (нечетные), 4−18 (четные), 7а; Сеченова, 2; Скорины, 1, 15а; Сморговский пр-д, 29, 29а; Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10; Солтыса пер., 2−6 (четные), 5, 5а; Солтыса, 4, 4а, 6, 6а-б, 22−26 (четные), 34, 36, 42−62 (четные), 70, 72, 82−108 (четные), 183−205 (нечетные); Стариновская, 2, 4; Стасова, 15; Сурганова, 14−30 (четные), 14а, 21−31 (нечетные), 28а, 28 В, 43, 47б, 52−58 (четные), 60 к.1, 62−82 (четные), 78а, 86, 88; Томский пер., 35; Тургенева, 1−7 (нечетные); Туровского, 2−26 (четные), 5, г. п. 19а-б, г. п. 20а-б; Тышкевичей, 1; Уманская, 49−65 (нечетные); Уручская, 1−17 (нечетные), 2−10 (четные); Ушакова, 33; Филимонова, 20−24 (четные), 25а-б, 25 г, 35−55 к.1−3 (нечетные); Харьковская, 67, 71−75 (нечетные), 72−90 (четные); Хмелевского, 12а, 32−40 (четные), 33−37 (нечетные); Хмельницкого, 2−12 (четные), 7, 10а; Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1−65 (нечетные), 85; Холмогорский 2-й пер., 2; Центральная, 46; Червякова, 24, 46−50 (четные), 64; Чернышевского, 3−13 (нечетные), 4−14 (четные), 4а, 7а, 11а; Чорного, 3, 4−18 (четные), 4а, 5а, 7−17 (нечетные), 8а, 9б, 10а, 11б-в, 12а; Шафарнянская, 1, 2−18 (четные), 3, 11; Шевченко, 9−17 (четные); Шугаева, 2, 3−13 (нечетные), 17; Щедрина, 46а, 83; Щорса, 44, 46; Я. Коласа, 28−36 (четные), 32а, 32 В, 34б, 37; Я. Мавра, 1−7 (нечетные), 9−35 (нечетные), 10−68 (четные), 41, 47−53 (нечетные), 64а, 68а-в, 70; «Белкомунмаш»; База плодовощеторга Заводской ОРПК; Гормолзавод № 1; Гормолзавод № 3; Завод технологических металлоконструкций; Завод шампанских вин; ЗАО «Мебельстрой материалы»; ОАО «Белгран»; ОАО «Штадлер-Минск»; общественный туалет в парке общегородского значения в р-не ул. Скорины — Филимонова; Объекты в/ч 3214; очистные сооружения МТЗ на пересечении ул. Ваупшасова — ул. Радиальная; ПНС по ул. Герасименко; Рыбохолодильник «Белрыба»; станция метро «Партизанская»; Троллейбусная проходная № 2 по ул. Солтыса; Троллейбусное депо № 5; Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин»; Филиал а/комбината № 3, № 4.

«Минсккоммунтеплосеть»

«Магистр» г. п.27; г. п.52; 1-й пер. Окрестина, 36; 36А, 38; 2-й Холмогорский пер., 2; Алтайская, 64 к4,5; 166/1,166/2; 164/1,164/2; Ангарская, 92; Артема, 14, 16; Байкальская, 1, 3, 5, 7; Беды, 8А; 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33; Бельского, 39/1, 39/2, 39/3; 41, 60; Богдановича, 134, 136, 138, 140, 142; Варвашени, 13к1, 2, 3; 15В; Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 29, 31, 42, 42А, Б; 44; Восточная, 33, 35, 37, 39; Волоха, 45, 47, 49, 51; Выготского, 1, 3, 4, 8, 14, 16, 20, 29, 37, 39, 43, 45; Высокая, 11 В, Д; Высоцкого, 3,7; Гало, 4, 6, 8, 76; Геологическая, 59к1, 2, 3; 59Б; 63А; 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119А; 121, 123, 125, 127, 129, 133; Герасименко, 8А; 8, 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14А; 16, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2; 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52/1, 52/2; 54, 56, 58/1; 58/2; Гинтовта, 4, 5А; 6, 8, 10, 12, 12А; 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48; Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к1, 2; 13, 13А; 14, 15, 18, 20, 22, 22Б; 30, 32, 32А; 34, 36/1, 36/2; 38А; 38, 40, 40А; 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70; Грушевская, 124, 125, 126, 127, 132, 136; Гурского, 21к1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А; 45; Дзержинского, 20, 22, 24; Долгиновский тр., 146, 150, 152, 157, 160, 160А; 160А/1; 166; Дубравинский пер., 3к1, 2; 5, 7, 9; Железнодорожная, 122, 128А; Здания Свято-Елисаветинского монастыря; Илимская, 1/63, 3, 5, 6Б; 8, 8А; 9, 10/1, 10/2, 10/3; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, Б; 29, 31, 33, 35, 43, 58; Иркутская, 139; К. Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 112; К. Туровского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, г. п.5; г. п.5А; г. п.15; г. п.20А, Б; г. п. 29, г. п. 30, г. п.34; Калинина, 15, 17А; Карвата, 2, 4, 10А; 11, 13к1, 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Б; 30, 31, 31А, Г; 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Каховская, 26; Копиевича, 3, 5, 7; Копище г. п.15А; Корш-Саблина, 3, 5, 9, 11; Кулибина, 9, 11; Купревича, 1к1, 2, 3, 4, 5; 2, 3, 3В; 3к2; 4, 5к1, 2, 3, 4; 7, 8к2; 10, 12, 14, г. п. 4 (НПЗ «ИТ Парк»); Лермонтова, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49; Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, г. п.7; Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А, 6, 7, 15, 15А, В; 17, 19; г. п.27А; г. п.33; Макаенка, 7А; Михайлашева, 1; Мстиславца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 17А, Б, В; 20, 22, 24, г. п.21; г. п. 48; Навуковая, 2, 2А; 4, 6; Независимости пр., 148,148к1,2,3; 150, 164, 168к1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 191, 191 А, Б; Некрасова, 20, 22, 22к1, 2; 24, 24А; 30А; Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86/1, 86/2, 86/3; 88/1, 88/2; 92, 92А; 94, 94А; 96, 96А; 98; Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51; Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16; Огинского, 4,6; Одоевского, 50,52,54; Острошицкая, 3А; 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17к1; 21, 23; Охотская, 117, 119, 120, 133, 135/1, 135/2, 135/3; 137, 139, 141, 143/1, 143/2; 145; Охотский пер., 17, 21; П. Меделки, 1, 3, 5, 7, 15; Парниковая, 3/2; 3/3; 5, 5А; 7, 9, 11, 13, 13А; Подгорная, 19А; 19А/1; 19А/2; 19А/3; 23 Г; 67; г. п.20; 23А; Пономаренко, 8, 12, 14,16, 18, 20, 22, 58, 60, 62; Прилукская, 46А; 48, 50; Программистов, 3; Прямая, 22, 24, 24А; 28; Пушкина, 10; Р. Люксембург, 90А; Радиальная, 34/1; 36А; Руссиянова, 1, 2, 3/1, 3/2; 4, 5/1, 5/2, 5/3; 6, 7, 7А; 8, 9, 10, 11, 12, 13к1, 2, 3, 4; 13, 14, 15, 15−2; 16, 18, 21, 21А; 23, 24, 25, 26, 27, 27к1, 2; 28, 29к1, 2; 30к1, 2; 32к1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, г. п.32; Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Сморговский тр., 1, 3, 7, 9, 10; Солтыса, 4, 36, 38, 38А ;42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2; 54, 56, 56А; 58, 60, 62; Стариновская, 2, 4; Тургенева, 1, 5, 7; Уручская, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А; 6, 6А, Б; 7, 8, 9, 10, 11, 11А; 13, 15, 17; Ф. Скорины, 1, 15А; 34, 36, 37, 39, 39А; 40, 41, 41А, Б; 43, 43А; 44, 46, 47, 45, 45А; 50, 51, 52; Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47А; 47, 55к1,3; Холмогорская, 47к1; 47А; 51, 53, 63, 65, 85; Червякова, 50, 52, 62, 64, 64А; Чернышевского, 11, 13, 13А; Шафарнянская, 1, 2, 2А; 3, 4, 6, 8, 14, 16; Шугаева, 3/1, 3/2, 3/3, 3к4; 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 13/3; 15к1, 2; 17, 17к1, 2, 3, 17Б; 19к1, 2, 3; 21, 21к1, 2, 3; 23к1, 2; 25, 27; Я. Мавра, 64А; 68А, Б, В; 70.

с 14 мая

«Минские тепловые сети»

Асаналиева пер., 3, 4, 4а; Асаналиева, 27−31 (нечетные); Брестская, 56 к.1−2−86 (четные); Казинца, 35−51 к.1−5 (нечетные), 35а, 48−122 (четные), 83−121 (нечетные), 83а; Кижеватова, 86−90 (четные), 86а; Корженевского пер., 2а, 2 В, 6б; Корженевского, 1 к.1−2, 2−26 (четные), 3−33 к.1−3 (нечетные), 41, 45; Курчатова, 1−9 (нечетные), 1а, 6−10 (четные); Ландера, 2−120 (четные); Серова, 1, 2а, 4; Стебенёва пер., 3, 5; Стебенёва, 6−22(четные).

«Минсккоммунтеплосеть»

В/часть 31 802; Казинца, 3А; 51 к1, 2, 3, 4, 5; 88, 90, 95, 96, 96А; 97 к1,2; 98, 107, 121; Корженевского, 33к1, 2, 3; Красина, 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27, 29, 31, 31А; 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Павловского, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б; 54, 54А; Стебенева, 8, 10, 10А, В; 12,12А; 14,16.

с 15 мая

«Минские тепловые сети»

Ул. Бурдейного; Домбровская, 9, 15; Лещинского, 4, 4а, 8, 14, 14а; Лобанка, 9−19 (нечетные); Матусевича, 35; Одинцова, 1−19 (нечетные), 2−6 (четные), 10 -24 (четные), 23 к.1−2, 27−37 (нечетные), 30, 32, 36 к.1, 38, 41−65 (нечетные), 69, 71 к.2−4, 75−81 (нечетные), 85−89 (нечетные); Притыцкого, 60, 60 к.2, 64б, 73−79 (нечетные), 83, 87−91 (нечетные), 97; Тимошенко 2-й пер., 2, 3; Тимошенко, 8−24 к.1 (четные), 28- 38 (четные); Шаранговича, 4; Якубовского.

«Минсккоммунтеплосеть»

1-й пер. Тимошенко, 2,3; 2-Бурдейного, 1, 2, 2А, Б; 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18А; 19, 19А; 20, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; 3-Лобанка, 9к1,2,3;11,13к1,2; 15,17,19; 4-Одинцова, 1/1, ½; 2/2, 3/1, 3/2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14/1; 15, 16, 17, 18/1; 19, 20, 22, 22/1; 23/1; 23/2; 24, 27, 29, 30, 31к1, 2, 3; 32, 33, 35, 36/1; 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71к2, 3, 4; 75, 77к1, 2, 3, 79к1, 2; 81, 85, 87, 89; Орловская (Здание Верховного суда); Притыцкого, 73,75,77,83,87,89,91; Тимошенко, 8, 10, 12, 14/2; 16, 18, 20/, 1, 20/2; 20/3; 22/1, 24/1, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Якубовского, 15/1, 17, 19, 20, 21, 22/1, 22/3; 23, 24/1, 24/2, 24/3; 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4; 27, 28/1; 29,30к1, 2; 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1, 48/2; 50, 53, 54, 54А; 56, 60.

С 20 мая

«Минские тепловые сети»

Ул Ауэзова; Гашкевича; Голодеда пр-д; Голодеда; Дроздовича, 3, 4; Игуменский тракт, 11, 16−26 (четные), 30−42 (четные), 45, 47; Инженерная, 3, 4, 7, 11, 17а; Каганца; Краснослободская, 1−19 (нечетные), 84; Лучины; мкр-н Лошица-6, ГП № 4; Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16; Прушинских; Пташука, 1−11 (нечетные); Свислочская, 39; Старобинская, 20; Сырокомли; Ташкентская; Ташкентский пр-д; Уборевича; Шпилевского.

«Минсккоммунтеплосеть»

Гашкевича, 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22; Голодеда пр-д, 21; Голодеда, 5Б; 5/2, 5/3, 5/4; 7/2, 7А; 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 20, 21к1, 24, 30, 31, 32, 34, 36, 38; Дроздовича, 2,3,4; Игуменский тр-т, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47; Каганца, 2Б; 2,4; Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31А; 32, 34/1, 34/2, 34/3; 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78; Пташука, 1,3,5,7,9,9Б; Сырокомли, 7, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48; Уборевича, 172,174; Шпилевского, 52,54,55,56,57,59,60; Я. Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

с 21 мая

«Минские тепловые сети»

Ул. Богдановича, 46−60 (четные), 52а-г, 53, 53а, 55, 58а-б; Гая, 1−17 (нечетные), 4 к.2−3, 6, 8, 15а; Каховская, 58−70 (четные), 64а; Кропоткина, 47, 51, 55, 57, 72−76 (четные), 76а, 84, 89, 93−97 (нечетные), 93а; Куйбышева, 53−57 (нечетные), 57а, 61 к.1−3, 63; Машерова пр., 24−30 (четные), 36−42 (четные), 48, 50, 54, 60; Осипенко, 14, 18−32 (четные), 31−39 (нечетные); Старовиленская, 85, 87, 87 к.1, 95, 95а, 97, 97б, 100, 100а, 100 к.1−2, 131; Хоружей, 13−21 (нечетные), 25, 25 к.3, 29, 30−36 (четные), 31, 31а, 32а, 34а, 42, 46 к.1−3, 48, 48а; Червякова, 2 к.2−3, 2 к.5, 8б, 14−22 (четные), 25; Шевченко, 1−7 (нечетные), 2−12 (четные), 3а, 5а, 18−26 (четные).

«Минсккоммунтеплосеть»

В.Хоружей, 21; Кропоткина, 47,51,55; Кропоткина, 76 (УЗ «городская клиническая инфекционная больница»); Куйбышева, 61к1,2,3; Машерова, 60; Старовиленская, 87, 97; Червякова, 2А; 2к2, 3, 5; 8Б.

с 22 мая

«Минские тепловые сети»

Ул. Асаналиева, 1, 2−72 (четные), 5−15 (нечетные); Брестская, 77−87 (нечетные), 77а, 90; Казинца, 33; Кижеватова, 7 к.2, 9, 58−80 к.1−2 (четные); Корженевского пер., 4−32 (четные); Корженевского, 51; Осиповичская, 5, 7, 16; Пирогова, 1, 6, 15; Пуховичская, 5а, 8, 10−14 (четные), 13, 20, 21; Серова, 1а-б, 3, 3а, 5а, 15, 16, 17, 18, 31, 33, 46а; Фомина 1-й пер., 8.

«Минсккоммунтеплосеть»

Асаналиева, 14,16,18; Серова, 1А; 3, 3А; 5А; 15,17, 31, 33; Пирогова, 6; Пуховичская, 5А; 14, 18; Жлобинская, 12; Кижеватова, 60к1, 2, 3, 4, 6, 7; Корженевского пер., 8, 26.

с 30 мая

«Минские тепловые сети»

Ул: Аладовых; Арктическая 1-я, 5; Беды, 2, 4, 4 к.1; Белинского, 2−18 (четные), 3−11 (нечетные), 11, 15−21 (нечетные); Волгоградская, 1−5 (нечетные), 2−6 (четные), 9−69 (нечетные), 12−86 (четные); Восточная, 22−74 (четные), 127; Гаруна, 1, 5, 6 -12 (четные), 13, 16−20 (четные), 22−32 (четные), 23, 25; Голубка, 2, 3, 10, 12; Жиновича, 1, 4, 6, 7−11 (нечетные), 15, 17, 18- 22 (четные), 21; Игнатовского; Казимировская; Калинина пер., 3−7 (нечетные), 4−16 (четные), 9; Калинина, 17а, 18−22 (четные), 19−25 (нечетные), 24−32 (четные), 30а-б; Калининградский пер., 17а, 19а; Каменногорская; Кедышко, 2−18 (четные), 3−33а (нечетные); Кнорина, 1−19 (нечетные), 4−18 (четные); Коласа, 38−42 (четные), 39−73 (нечетные), 44−52 (четные); Колесникова; Кунцевщина, 2а-12 (четные), 7−37 (нечетные), 18−32 (четные), 36−44 (четные), 48; Кутузова, 1, 2−8 (четные); Лещинского, 1−55 (нечетные); Лидская; Лобанка, 4, 14; Логойский тракт, 1−15 (нечетные), 2−10 (четные); Ломоносова пер., 3, 5; Ломоносова, 3, 4−12 (четные), 5; Лукьяновича, 2, 2б, 3, 4, 4а; Лынькова, 35, 39, 43−49 (нечетные), 65, 67, 71, 73, 79а, 83−87 к.1−2, 95, 99, 99 В, 99 к.1−3, 99 к.5, 101 к.1−3, 105−117 (нечетные); Люцинская, 1, 3, 7−17 (нечетные), 21- 33 (нечетные); Макаёнка, 1−21 (кроме 7а, нечетные), 23 (ЦЭХ-61, столовая, КПП), 4−14 (четные), 27, 29; Масюковщина, 2а; Матусевича, 35 г, 50−72 (четные), 53−69 (нечетные), 75−79 (нечетные), 76, 78, 84−90; Мележа, 1, 3, 4, 4а; Налибокская; Натуралистов, 4−12 (четные), 5; Независимости пр., 84−106 (четные), 95−115 (нечетные); Некрасова, 3−9 (нечетные), 4, 8−12 (четные); Неманская; Новгородская, 3−9 (нечетные), 6а, 13; Олешева, 1, 3; Парниковая, 17а, 19а; Притыцкого, 66, 70−152 (четные), 105−109 (нечетные), 156, 158, 158а, 160; Севастопольская, 121; Суворова, 18; Сурганова, 36−50 (четные); Толбухина, 10−18 (четные), 17−23 (нечетные); Толбухина, 4−8 (четные); Филимонова, 23, 25, 29−33 (нечетные); Чайковского пер., 3; Чайковского проезд, 4, 6; Чайковского, 7, 41, 73а, 73в; Чернышевского, 10а; Черняховского, 1, 3, 3а; Чичурина; Чорного, 21−35 (нечетные).

«Минсккоммунтеплосеть»

А.Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; Аладовых, 5, 7, 15, 17; Белинского, 9, 9А; 11,18; В/часть 45 017; Волгоградская, 12, 69; Восточная, 56, 64, 66, 66, 68, 127; Голубка, 10, 12; Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11,15, 17, 18, 20, 21, 22, 34; Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; К. Чорного, 21Б; 27; 31,33А, Б; 35; Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Калинина пер., 4, 6, 6А; 8А; Калинина, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34; Калининградский пер., 19А; 21А; Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 47, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118; Колесникова, 3, 4А; 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 45А-2; 47, 49; Кунцевщина, 2А; 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48; Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31/2, 31/3; 33/1, 33/2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24; Лобанка, 4, 12, 14; Логойский тр., 1к1, 2,4; 1А; 3, 5, 7, 9, 11, 15к1, 2, 3, 4; Ломоносова, 4; Лукьяновича, 2, 2А; 3, 4; Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 61, 65, 67, 71, 73, 79А; 83, 85/1; 85/2, 85/3, 85/4, 85/5; 87/1, 87/2; 95, 97, 99, 99В; 99/1, 99/2, 99/3, 99/5; 101/1, 101/2, 101/3; 105, 107, 109/1, 109/2; 111, 111А; 113, 115, 117, 123; Люцинская, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Макаенка, 13А, Б; 15А, В; Масюковщина, 2А; Матусевича, 50, 52, 53, 53А; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 88, 90; Мележа, 4; 4А; Налибокская, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; Независимости пр., 103, 107, 109, 111, 113; Неманская 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85; Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А; 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158А; 160, 160Б; Толбухина, 17,19; Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24; Я. Коласа, 48, 50к1, 51к1, 53к1, 55к1.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В квартирах Минска начнут отключать горячую воду сегодня, 13 мая. Причина традиционная - тепловые сети будут готовить к следующему отопительному сезону. Кому...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Ветке совята вывалились из гнезда - на помощь пришли спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика