Сегодня в квартирах Минска начинают отключать горячую воду. Какие адреса в графике на май?

Источник материала: Tut.by

В квартирах Минска начнут отключать горячую воду сегодня, 13 мая. Причина традиционная — тепловые сети будут готовить к следующему отопительному сезону. Кому придется потерпеть неудобства в этом месяце?



Фото: pixabаy.com

Вот полный сводный график с данными по отключениям сразу от двух организаций — от «Минских теплосетей» и от «Минсккоммунтеплосети» .

В этом году работы растянутся — из-за II Европейских игр, во время которых в испытаниях сделают паузу. Последние дома от горячей воды в столице будут отключать с 2 сентября. Организации, которые обслуживают тепловые сети, отмечают, что отключать горячую воду планируют не дольше, чем на 14 дней.

Для навигации используйте сочетание клавиш Ctrl+F. Некоторые адреса в списках от организаций совпадают.

с 13 мая

«Минские тепловые сети»

Ул. Автозаводская, 1−43 (нечетные), 2−70 (четные); Автозаводской пер., 1−21 (нечетные), 2−34 (четные); Азизова, 3, 4−8 (четные); Академика Высоцкого, 1, 3, 7; Академическая, 6, 8, 8а; Алтайская, 64 к.1−5, 66а, 78 к.2−3, 90 к.1, 102 к.1−3, 164 к.1−2, 166 к.1−2, 206; Ангарская, 8−94 (четные), 187; Артема, 14−16 (четные), 28, 47; Байкальская, 1−7 (нечетные), 33−53 (нечетные), 52−70 (четные); Беды, 1−9 (нечетные), 2а-б, 6−10 (четные), 11 к.1, 13, 19−33 (нечетные), 24; Бельского, 2−20 (четные), 15−69(нечетные), 60, 62; Берута, 3, 5−15 (нечетные), 4−12 (четные), 14−24 (четные); Бетонный пр-д, 1−33 (нечетные), 6; Бехтерева, 9; Богдановича, 108−130 (четные), 120а-б, 138, 136, 140, 142, 153, 153б-в, 155; Бровки, 1, 3 к.1−4, 4−10 (четные), 4а, 5 к.1, 7−13 (нечетные), 7а, 8а, 11а, 12 к.1−3, 14, 17, 18, 19, 19а, 21к.1−2, 22, 24; Варвашени, 13 к.1−3; Ваупшасова 7а, 10, 16, 22а, 15 к.1−35 (нечетные), 42, 42а-б, 44; Волоха, 1−41 (нечетные), 2−20 (четные), 43−59 (нечетные); Восточная, 33−39 (нечетные); Гало, 4−8 (четные), 76; Гая, 14, 16, 16а, 20/12, 23, 24, 25, 25а, 28−42 (четные), 29, 31; Герасименко, 1−57 (нечетные), 8−58 к.2 (четные); Гикало, 6−10 (четные), 7а, 9; Гинтовта, 3, 4−48 (четные), 5, 5а-в, 50б (дисп. пункт); Глаголева; Городецкая; Грибной пер., 28; Грушевская, 5−11 (нечетные), 22, 123−137 (нечетные), 124−148 (четные); Гурского (кроме 44 к.1−2); Д.-Марцинкевича, 1−11 (нечетные), 2−10 (четные); Дзержинского пр., 3−9 (нечетные), 8−10 (четные), 11−19 (нечетные), 20−24 (четные), 55−59 (нечетные), 60; Днепровская, 67−79 (нечетные), 100−118 (четные); Дубравинский пер., 3−9; Жасминовая, г. п. 5, г. п. 15; Железнодорожная, 21−41 (нечетные), 122−136 (четные); Жилуновича, 1−17 (нечетные), 1а, 2, 4; Жукова пр., 3, 17−27 (нечетные), 29; Земледельческий 1-й пер., 4, 5; Землемерная 1-я ул., 4; Золотая Горка, 18 к.1−2, 20; Илимская, 1−43 (нечетные), 6б-58 (четные); Иркутская, 65а, 139; Калинина, 13−17 (нечетные), 15а, 17а, 19а; Калининградский пер., 7а, 7а к.1, 12, 13, 13а, 16, 17, 20а; Карастояновой, 2, 2а, 3, 3а-б, 5, 5а, 9/2, 11−45 (нечетные), 11а, 23а; Карвата, 10а-в; Карпова, 4−8 (четные), 12−16 (четные); Каховская, 23−51 (нечетные), 26−40 (четные), 26а, 28а, 31а, 37а, 70а, 72а, 74; Киреенко, 3−7 (нечетные); Копиевича, 3−7 (нечетные); Коржа, 1−15 (нечетные), 2−26 (четные); Короткий 3-й пер.; Корш-Саблина, 5, 9, 11; Кропоткина, 99; Кулибина; Кульман, 40; Куприянова, 1−19 (нечетные); Лазо, 7; Лермонтова, 12−24 (четные), 17−21 (нечетные), 23−41 (нечетные), 28−38 (четные), 43−49 (нечетные); Летняя, 22; Либкнехта, 49−135 (нечетные), 80−108 (четные), 110−122 (четные), 128−130 (четные); Ложинская, 4, 5−23 (нечетные), г. п. 7, 14, 16, 20, 22; Люксембург 2-й пер., 1−7 (нечетные), 4−8 (четные); Люксембург, 80−178 (четные), 89−103 (нечетные), 105−115 (нечетные), 110, 112, 143−197 (нечетные), 205; Макаёнка пер., 4; Макаёнка, 7а; Минина, 6−20 (четные); Минский р-н, ул. Лопатина; Михайлашева, 1; Мстиславца, 1−17 (нечетные), 2−8 (четные). 18−24, г. п. 16, г. п. 28, г. п. 30; Навуковая, 2−6 (четные), 2а; Наклонный 1-й пер., 2, 2а-б; Независимости пр., 58−64 (четные), 58а, 58 к.6, 71−85 (нечетные), 85б-г, 98, 110а-б, 146а-150 (четные), 164−182 (четные), 177, 181−185 (нечетные), 191а-б; Некрасова, 17, 19, 19а, 20, 21а, 22 к.1−2, 24, 24 к.1, 25−33 (нечетные), 28, 30, 33 к.2, 35 к.1−2, 39, 47, 51, 59, 73, 75, 110, 110а, 112; Нестерова, 2−8 (четные), 9, 9а, 49−61 (нечетные), 58−98 (четные); Никифорова, 3−51 (нечетные); Огинского, 4, 6; Одесская, 16−20б (четные), 28−50 (четные), 51−77 (нечетные), 57а; Одесский пер., 1−9(нечетные), 2−12а (четные); Одоевского, 12, 16−58 (четные), 23−87 (нечетные), 93−115а-в (нечетные); Окрестина, 30, 36, 38, 62; Орловская, 1−11 (нечетные), 4−12 (четные), 4а, 16−36 (четные), 17−23 (нечетные), 29, 31, 31 к.2, 33, 40, 40а; Орловский 3-й пер., 4−8 (четные); Орловский 4-й пер., 1; Орловский 5-й пер., 6−12(четные); Орловский 8-й пер., 4, 8; Осипенко, 15−27 (нечетные), 17а, 17 к.2−3, 21а; Острошицкая; Охотская, 117, 119, 120, 133−149 (нечетные); Охотский пер., 14, 15−21 (нечетные); Парниковая, 3−13 (нечетные); Партизанский пр., 81−95 (нечетные); Передовая, 6; Переходная, 62, 64; Переходной 2-й пер., 6а; Пермская, 46−54 (четные), 51; Платонова, 22, 24, 28−36 (четные), 39−45 (нечетные), 49; Подгорная, 19а/2, 19а/3, 19а/4, 21б, 23, 23 г, г. п. 33, 67; Пожарского, 9, 11; Пономаренко, 1−43 (нечетные), 4−22 (четные), 24−62 (четные); поселок «Геологическая экспедиция» ул. Геологическая 99−133 (нечетные); Пржевальского 2-я ул., 1−31 (нечетные); Прилукская; Прилукский 2-й пер.; Притыцкого, 3, 17, 19, 23, 27, 35, 47а; Прямая, 22−28 (четные); Пушкина пр., 1−29 (нечетные), 6−24 (четные), 26−34 (четные), 31−39 (нечетные); Радиальная, 7−15 (нечетные), 16, 34 к.1−40 (четные), 40а-58 (четные); Руссиянова, 1−5 (нечетные), 4−18 (четные), 7а; Сеченова, 2; Скорины, 1, 15а; Сморговский пр-д, 29, 29а; Сморговский тракт, 1, 3, 7, 9, 10; Солтыса пер., 2−6 (четные), 5, 5а; Солтыса, 4, 4а, 6, 6а-б, 22−26 (четные), 34, 36, 42−62 (четные), 70, 72, 82−108 (четные), 183−205 (нечетные); Стариновская, 2, 4; Стасова, 15; Сурганова, 14−30 (четные), 14а, 21−31 (нечетные), 28а, 28 В, 43, 47б, 52−58 (четные), 60 к.1, 62−82 (четные), 78а, 86, 88; Томский пер., 35; Тургенева, 1−7 (нечетные); Туровского, 2−26 (четные), 5, г. п. 19а-б, г. п. 20а-б; Тышкевичей, 1; Уманская, 49−65 (нечетные); Уручская, 1−17 (нечетные), 2−10 (четные); Ушакова, 33; Филимонова, 20−24 (четные), 25а-б, 25 г, 35−55 к.1−3 (нечетные); Харьковская, 67, 71−75 (нечетные), 72−90 (четные); Хмелевского, 12а, 32−40 (четные), 33−37 (нечетные); Хмельницкого, 2−12 (четные), 7, 10а; Холмогорская, 40а, 47а, 47 к.1−65 (нечетные), 85; Холмогорский 2-й пер., 2; Центральная, 46; Червякова, 24, 46−50 (четные), 64; Чернышевского, 3−13 (нечетные), 4−14 (четные), 4а, 7а, 11а; Чорного, 3, 4−18 (четные), 4а, 5а, 7−17 (нечетные), 8а, 9б, 10а, 11б-в, 12а; Шафарнянская, 1, 2−18 (четные), 3, 11; Шевченко, 9−17 (четные); Шугаева, 2, 3−13 (нечетные), 17; Щедрина, 46а, 83; Щорса, 44, 46; Я. Коласа, 28−36 (четные), 32а, 32 В, 34б, 37; Я. Мавра, 1−7 (нечетные), 9−35 (нечетные), 10−68 (четные), 41, 47−53 (нечетные), 64а, 68а-в, 70; «Белкомунмаш»; База плодовощеторга Заводской ОРПК; Гормолзавод № 1; Гормолзавод № 3; Завод технологических металлоконструкций; Завод шампанских вин; ЗАО «Мебельстрой материалы»; ОАО «Белгран»; ОАО «Штадлер-Минск»; общественный туалет в парке общегородского значения в р-не ул. Скорины — Филимонова; Объекты в/ч 3214; очистные сооружения МТЗ на пересечении ул. Ваупшасова — ул. Радиальная; ПНС по ул. Герасименко; Рыбохолодильник «Белрыба»; станция метро «Партизанская»; Троллейбусная проходная № 2 по ул. Солтыса; Троллейбусное депо № 5; Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин»; Филиал а/комбината № 3, № 4.

«Минсккоммунтеплосеть»

«Магистр» г. п.27; г. п.52; 1-й пер. Окрестина, 36; 36А, 38; 2-й Холмогорский пер., 2; Алтайская, 64 к4,5; 166/1,166/2; 164/1,164/2; Ангарская, 92; Артема, 14, 16; Байкальская, 1, 3, 5, 7; Беды, 8А; 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33; Бельского, 39/1, 39/2, 39/3; 41, 60; Богдановича, 134, 136, 138, 140, 142; Варвашени, 13к1, 2, 3; 15В; Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 29, 31, 42, 42А, Б; 44; Восточная, 33, 35, 37, 39; Волоха, 45, 47, 49, 51; Выготского, 1, 3, 4, 8, 14, 16, 20, 29, 37, 39, 43, 45; Высокая, 11 В, Д; Высоцкого, 3,7; Гало, 4, 6, 8, 76; Геологическая, 59к1, 2, 3; 59Б; 63А; 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119А; 121, 123, 125, 127, 129, 133; Герасименко, 8А; 8, 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14А; 16, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2; 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52/1, 52/2; 54, 56, 58/1; 58/2; Гинтовта, 4, 5А; 6, 8, 10, 12, 12А; 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48; Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к1, 2; 13, 13А; 14, 15, 18, 20, 22, 22Б; 30, 32, 32А; 34, 36/1, 36/2; 38А; 38, 40, 40А; 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70; Грушевская, 124, 125, 126, 127, 132, 136; Гурского, 21к1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А; 45; Дзержинского, 20, 22, 24; Долгиновский тр., 146, 150, 152, 157, 160, 160А; 160А/1; 166; Дубравинский пер., 3к1, 2; 5, 7, 9; Железнодорожная, 122, 128А; Здания Свято-Елисаветинского монастыря; Илимская, 1/63, 3, 5, 6Б; 8, 8А; 9, 10/1, 10/2, 10/3; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, Б; 29, 31, 33, 35, 43, 58; Иркутская, 139; К. Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 112; К. Туровского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, г. п.5; г. п.5А; г. п.15; г. п.20А, Б; г. п. 29, г. п. 30, г. п.34; Калинина, 15, 17А; Карвата, 2, 4, 10А; 11, 13к1, 2; 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Б; 30, 31, 31А, Г; 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Каховская, 26; Копиевича, 3, 5, 7; Копище г. п.15А; Корш-Саблина, 3, 5, 9, 11; Кулибина, 9, 11; Купревича, 1к1, 2, 3, 4, 5; 2, 3, 3В; 3к2; 4, 5к1, 2, 3, 4; 7, 8к2; 10, 12, 14, г. п. 4 (НПЗ «ИТ Парк»); Лермонтова, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49; Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, г. п.7; Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А, 6, 7, 15, 15А, В; 17, 19; г. п.27А; г. п.33; Макаенка, 7А; Михайлашева, 1; Мстиславца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 17А, Б, В; 20, 22, 24, г. п.21; г. п. 48; Навуковая, 2, 2А; 4, 6; Независимости пр., 148,148к1,2,3; 150, 164, 168к1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 191, 191 А, Б; Некрасова, 20, 22, 22к1, 2; 24, 24А; 30А; Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86/1, 86/2, 86/3; 88/1, 88/2; 92, 92А; 94, 94А; 96, 96А; 98; Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51; Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16; Огинского, 4,6; Одоевского, 50,52,54; Острошицкая, 3А; 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17к1; 21, 23; Охотская, 117, 119, 120, 133, 135/1, 135/2, 135/3; 137, 139, 141, 143/1, 143/2; 145; Охотский пер., 17, 21; П. Меделки, 1, 3, 5, 7, 15; Парниковая, 3/2; 3/3; 5, 5А; 7, 9, 11, 13, 13А; Подгорная, 19А; 19А/1; 19А/2; 19А/3; 23 Г; 67; г. п.20; 23А; Пономаренко, 8, 12, 14,16, 18, 20, 22, 58, 60, 62; Прилукская, 46А; 48, 50; Программистов, 3; Прямая, 22, 24, 24А; 28; Пушкина, 10; Р. Люксембург, 90А; Радиальная, 34/1; 36А; Руссиянова, 1, 2, 3/1, 3/2; 4, 5/1, 5/2, 5/3; 6, 7, 7А; 8, 9, 10, 11, 12, 13к1, 2, 3, 4; 13, 14, 15, 15−2; 16, 18, 21, 21А; 23, 24, 25, 26, 27, 27к1, 2; 28, 29к1, 2; 30к1, 2; 32к1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, г. п.32; Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Сморговский тр., 1, 3, 7, 9, 10; Солтыса, 4, 36, 38, 38А ;42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2; 54, 56, 56А; 58, 60, 62; Стариновская, 2, 4; Тургенева, 1, 5, 7; Уручская, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А; 6, 6А, Б; 7, 8, 9, 10, 11, 11А; 13, 15, 17; Ф. Скорины, 1, 15А; 34, 36, 37, 39, 39А; 40, 41, 41А, Б; 43, 43А; 44, 46, 47, 45, 45А; 50, 51, 52; Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47А; 47, 55к1,3; Холмогорская, 47к1; 47А; 51, 53, 63, 65, 85; Червякова, 50, 52, 62, 64, 64А; Чернышевского, 11, 13, 13А; Шафарнянская, 1, 2, 2А; 3, 4, 6, 8, 14, 16; Шугаева, 3/1, 3/2, 3/3, 3к4; 7, 9, 11, 13/1, 13/2, 13/3; 15к1, 2; 17, 17к1, 2, 3, 17Б; 19к1, 2, 3; 21, 21к1, 2, 3; 23к1, 2; 25, 27; Я. Мавра, 64А; 68А, Б, В; 70.

с 14 мая

«Минские тепловые сети»

Асаналиева пер., 3, 4, 4а; Асаналиева, 27−31 (нечетные); Брестская, 56 к.1−2−86 (четные); Казинца, 35−51 к.1−5 (нечетные), 35а, 48−122 (четные), 83−121 (нечетные), 83а; Кижеватова, 86−90 (четные), 86а; Корженевского пер., 2а, 2 В, 6б; Корженевского, 1 к.1−2, 2−26 (четные), 3−33 к.1−3 (нечетные), 41, 45; Курчатова, 1−9 (нечетные), 1а, 6−10 (четные); Ландера, 2−120 (четные); Серова, 1, 2а, 4; Стебенёва пер., 3, 5; Стебенёва, 6−22(четные).

«Минсккоммунтеплосеть»

В/часть 31 802; Казинца, 3А; 51 к1, 2, 3, 4, 5; 88, 90, 95, 96, 96А; 97 к1,2; 98, 107, 121; Корженевского, 33к1, 2, 3; Красина, 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 27, 29, 31, 31А; 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; Павловского, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б; 54, 54А; Стебенева, 8, 10, 10А, В; 12,12А; 14,16.

с 15 мая

«Минские тепловые сети»

Ул. Бурдейного; Домбровская, 9, 15; Лещинского, 4, 4а, 8, 14, 14а; Лобанка, 9−19 (нечетные); Матусевича, 35; Одинцова, 1−19 (нечетные), 2−6 (четные), 10 -24 (четные), 23 к.1−2, 27−37 (нечетные), 30, 32, 36 к.1, 38, 41−65 (нечетные), 69, 71 к.2−4, 75−81 (нечетные), 85−89 (нечетные); Притыцкого, 60, 60 к.2, 64б, 73−79 (нечетные), 83, 87−91 (нечетные), 97; Тимошенко 2-й пер., 2, 3; Тимошенко, 8−24 к.1 (четные), 28- 38 (четные); Шаранговича, 4; Якубовского.

«Минсккоммунтеплосеть»

1-й пер. Тимошенко, 2,3; 2-Бурдейного, 1, 2, 2А, Б; 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 18А; 19, 19А; 20, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59; 3-Лобанка, 9к1,2,3;11,13к1,2; 15,17,19; 4-Одинцова, 1/1, ½; 2/2, 3/1, 3/2; 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14/1; 15, 16, 17, 18/1; 19, 20, 22, 22/1; 23/1; 23/2; 24, 27, 29, 30, 31к1, 2, 3; 32, 33, 35, 36/1; 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71к2, 3, 4; 75, 77к1, 2, 3, 79к1, 2; 81, 85, 87, 89; Орловская (Здание Верховного суда); Притыцкого, 73,75,77,83,87,89,91; Тимошенко, 8, 10, 12, 14/2; 16, 18, 20/, 1, 20/2; 20/3; 22/1, 24/1, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Якубовского, 15/1, 17, 19, 20, 21, 22/1, 22/3; 23, 24/1, 24/2, 24/3; 25, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4; 27, 28/1; 29,30к1, 2; 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1, 48/2; 50, 53, 54, 54А; 56, 60.

С 20 мая

«Минские тепловые сети»

Ул Ауэзова; Гашкевича; Голодеда пр-д; Голодеда; Дроздовича, 3, 4; Игуменский тракт, 11, 16−26 (четные), 30−42 (четные), 45, 47; Инженерная, 3, 4, 7, 11, 17а; Каганца; Краснослободская, 1−19 (нечетные), 84; Лучины; мкр-н Лошица-6, ГП № 4; Промышленный пер., 12а, 14, 14а, 16; Прушинских; Пташука, 1−11 (нечетные); Свислочская, 39; Старобинская, 20; Сырокомли; Ташкентская; Ташкентский пр-д; Уборевича; Шпилевского.

«Минсккоммунтеплосеть»

Гашкевича, 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22; Голодеда пр-д, 21; Голодеда, 5Б; 5/2, 5/3, 5/4; 7/2, 7А; 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 20, 21к1, 24, 30, 31, 32, 34, 36, 38; Дроздовича, 2,3,4; Игуменский тр-т, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47; Каганца, 2Б; 2,4; Прушинских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31А; 32, 34/1, 34/2, 34/3; 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 78; Пташука, 1,3,5,7,9,9Б; Сырокомли, 7, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48; Уборевича, 172,174; Шпилевского, 52,54,55,56,57,59,60; Я. Лучины, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

с 21 мая

«Минские тепловые сети»

Ул. Богдановича, 46−60 (четные), 52а-г, 53, 53а, 55, 58а-б; Гая, 1−17 (нечетные), 4 к.2−3, 6, 8, 15а; Каховская, 58−70 (четные), 64а; Кропоткина, 47, 51, 55, 57, 72−76 (четные), 76а, 84, 89, 93−97 (нечетные), 93а; Куйбышева, 53−57 (нечетные), 57а, 61 к.1−3, 63; Машерова пр., 24−30 (четные), 36−42 (четные), 48, 50, 54, 60; Осипенко, 14, 18−32 (четные), 31−39 (нечетные); Старовиленская, 85, 87, 87 к.1, 95, 95а, 97, 97б, 100, 100а, 100 к.1−2, 131; Хоружей, 13−21 (нечетные), 25, 25 к.3, 29, 30−36 (четные), 31, 31а, 32а, 34а, 42, 46 к.1−3, 48, 48а; Червякова, 2 к.2−3, 2 к.5, 8б, 14−22 (четные), 25; Шевченко, 1−7 (нечетные), 2−12 (четные), 3а, 5а, 18−26 (четные).

«Минсккоммунтеплосеть»

В.Хоружей, 21; Кропоткина, 47,51,55; Кропоткина, 76 (УЗ «городская клиническая инфекционная больница»); Куйбышева, 61к1,2,3; Машерова, 60; Старовиленская, 87, 97; Червякова, 2А; 2к2, 3, 5; 8Б.

с 22 мая

«Минские тепловые сети»

Ул. Асаналиева, 1, 2−72 (четные), 5−15 (нечетные); Брестская, 77−87 (нечетные), 77а, 90; Казинца, 33; Кижеватова, 7 к.2, 9, 58−80 к.1−2 (четные); Корженевского пер., 4−32 (четные); Корженевского, 51; Осиповичская, 5, 7, 16; Пирогова, 1, 6, 15; Пуховичская, 5а, 8, 10−14 (четные), 13, 20, 21; Серова, 1а-б, 3, 3а, 5а, 15, 16, 17, 18, 31, 33, 46а; Фомина 1-й пер., 8.

«Минсккоммунтеплосеть»

Асаналиева, 14,16,18; Серова, 1А; 3, 3А; 5А; 15,17, 31, 33; Пирогова, 6; Пуховичская, 5А; 14, 18; Жлобинская, 12; Кижеватова, 60к1, 2, 3, 4, 6, 7; Корженевского пер., 8, 26.

с 30 мая

«Минские тепловые сети»

Ул: Аладовых; Арктическая 1-я, 5; Беды, 2, 4, 4 к.1; Белинского, 2−18 (четные), 3−11 (нечетные), 11, 15−21 (нечетные); Волгоградская, 1−5 (нечетные), 2−6 (четные), 9−69 (нечетные), 12−86 (четные); Восточная, 22−74 (четные), 127; Гаруна, 1, 5, 6 -12 (четные), 13, 16−20 (четные), 22−32 (четные), 23, 25; Голубка, 2, 3, 10, 12; Жиновича, 1, 4, 6, 7−11 (нечетные), 15, 17, 18- 22 (четные), 21; Игнатовского; Казимировская; Калинина пер., 3−7 (нечетные), 4−16 (четные), 9; Калинина, 17а, 18−22 (четные), 19−25 (нечетные), 24−32 (четные), 30а-б; Калининградский пер., 17а, 19а; Каменногорская; Кедышко, 2−18 (четные), 3−33а (нечетные); Кнорина, 1−19 (нечетные), 4−18 (четные); Коласа, 38−42 (четные), 39−73 (нечетные), 44−52 (четные); Колесникова; Кунцевщина, 2а-12 (четные), 7−37 (нечетные), 18−32 (четные), 36−44 (четные), 48; Кутузова, 1, 2−8 (четные); Лещинского, 1−55 (нечетные); Лидская; Лобанка, 4, 14; Логойский тракт, 1−15 (нечетные), 2−10 (четные); Ломоносова пер., 3, 5; Ломоносова, 3, 4−12 (четные), 5; Лукьяновича, 2, 2б, 3, 4, 4а; Лынькова, 35, 39, 43−49 (нечетные), 65, 67, 71, 73, 79а, 83−87 к.1−2, 95, 99, 99 В, 99 к.1−3, 99 к.5, 101 к.1−3, 105−117 (нечетные); Люцинская, 1, 3, 7−17 (нечетные), 21- 33 (нечетные); Макаёнка, 1−21 (кроме 7а, нечетные), 23 (ЦЭХ-61, столовая, КПП), 4−14 (четные), 27, 29; Масюковщина, 2а; Матусевича, 35 г, 50−72 (четные), 53−69 (нечетные), 75−79 (нечетные), 76, 78, 84−90; Мележа, 1, 3, 4, 4а; Налибокская; Натуралистов, 4−12 (четные), 5; Независимости пр., 84−106 (четные), 95−115 (нечетные); Некрасова, 3−9 (нечетные), 4, 8−12 (четные); Неманская; Новгородская, 3−9 (нечетные), 6а, 13; Олешева, 1, 3; Парниковая, 17а, 19а; Притыцкого, 66, 70−152 (четные), 105−109 (нечетные), 156, 158, 158а, 160; Севастопольская, 121; Суворова, 18; Сурганова, 36−50 (четные); Толбухина, 10−18 (четные), 17−23 (нечетные); Толбухина, 4−8 (четные); Филимонова, 23, 25, 29−33 (нечетные); Чайковского пер., 3; Чайковского проезд, 4, 6; Чайковского, 7, 41, 73а, 73в; Чернышевского, 10а; Черняховского, 1, 3, 3а; Чичурина; Чорного, 21−35 (нечетные).

«Минсккоммунтеплосеть»

А.Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32; Аладовых, 5, 7, 15, 17; Белинского, 9, 9А; 11,18; В/часть 45 017; Волгоградская, 12, 69; Восточная, 56, 64, 66, 66, 68, 127; Голубка, 10, 12; Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11,15, 17, 18, 20, 21, 22, 34; Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; К. Чорного, 21Б; 27; 31,33А, Б; 35; Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Калинина пер., 4, 6, 6А; 8А; Калинина, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34; Калининградский пер., 19А; 21А; Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 47, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118; Колесникова, 3, 4А; 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 45А-2; 47, 49; Кунцевщина, 2А; 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48; Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31/2, 31/3; 33/1, 33/2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24; Лобанка, 4, 12, 14; Логойский тр., 1к1, 2,4; 1А; 3, 5, 7, 9, 11, 15к1, 2, 3, 4; Ломоносова, 4; Лукьяновича, 2, 2А; 3, 4; Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 61, 65, 67, 71, 73, 79А; 83, 85/1; 85/2, 85/3, 85/4, 85/5; 87/1, 87/2; 95, 97, 99, 99В; 99/1, 99/2, 99/3, 99/5; 101/1, 101/2, 101/3; 105, 107, 109/1, 109/2; 111, 111А; 113, 115, 117, 123; Люцинская, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Макаенка, 13А, Б; 15А, В; Масюковщина, 2А; Матусевича, 50, 52, 53, 53А; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 88, 90; Мележа, 4; 4А; Налибокская, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46; Независимости пр., 103, 107, 109, 111, 113; Неманская 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85; Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109А; 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158А; 160, 160Б; Толбухина, 17,19; Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24; Я. Коласа, 48, 50к1, 51к1, 53к1, 55к1.