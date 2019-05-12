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В Ветке совята вывалились из гнезда - на помощь пришли спасатели

13.05.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 12 мая ветковским спасателям поступило сообщение о том, что в самом центре города на улице площадь Красная туристы обнаружили в траве птенцов совы, которые, видимо, выпали из гнезда.


Вообще-то на такие вызовы спасатели не выезжают. Но как раз неподалеку у них проходили плановые занятия. Как только они закончились, работники МЧС заехали помочь пернатым.

Видео: МЧС Гомельской области

Они подобрали птенцов и при помощи коленчатого подъемника вернули в родное гнездо.


 
 
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Вообще-то на такие вызовы спасатели не выезжают. Но как раз неподалеку у них проходили плановые занятия. Как только они закончились, работники МЧС заехали помочь...
 
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