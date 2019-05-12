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В Ветке совята вывалились из гнезда - на помощь пришли спасатели
13.05.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 12 мая ветковским спасателям поступило сообщение о том, что в самом центре города на улице площадь Красная туристы обнаружили в траве птенцов совы, которые, видимо, выпали из гнезда.
Вообще-то на такие вызовы спасатели не выезжают. Но как раз неподалеку у них проходили плановые занятия. Как только они закончились, работники МЧС заехали помочь пернатым.Видео:
Они подобрали птенцов и при помощи коленчатого подъемника вернули в родное гнездо.
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Вообще-то на такие вызовы спасатели не выезжают. Но как раз неподалеку у них проходили плановые занятия. Как только они закончились, работники МЧС заехали помочь...
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