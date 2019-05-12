В Ветке совята вывалились из гнезда - на помощь пришли спасатели

Источник материала: Tut.by

Днем 12 мая ветковским спасателям поступило сообщение о том, что в самом центре города на улице площадь Красная туристы обнаружили в траве птенцов совы, которые, видимо, выпали из гнезда.





Вообще-то на такие вызовы спасатели не выезжают. Но как раз неподалеку у них проходили плановые занятия. Как только они закончились, работники МЧС заехали помочь пернатым.

Они подобрали птенцов и при помощи коленчатого подъемника вернули в родное гнездо.



