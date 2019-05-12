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В Кировске прошли мероприятия в честь Дня Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

13.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Кировске прошли мероприятия в честь Дня Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь


В Кировске прошли мероприятия в честь Дня Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

В честь Дня Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь сектором по работе с детьми районного Центра культуры и досуга был проведен ряд мероприятий «Три символа моей страны», в котором приняли участие дети и подростки, занимающиеся в клубных формированиях. Об этом рассказала заведующий сектором по работе с детьми районного Центра культуры и досуга Наталья Ачинович.

Ребята гордо прошли с флагами по главной улице города Кировска, чем показали истинный патриотизм и любовь к Отечеству. Затем на площадке районного Центра культуры и досуга был организован флеш-моб.

В видеозале культорганизатор сектора по работе с детьми Полина Иваницкая рассказала о главных символах страны, об их особенностях и характерных чертах. Зрители узнали, где и когда вывешивается Государственный флаг, какие национальные и духовные ценности отражены на гербе нашей суверенной страны.

Отделом киновидеомероприятий был показан фильм «Республика Беларусь». Для обобщения знаний участников прошла викторина «Что я знаю о символике Республики Беларусь». Завершилось мероприятие исполнением Государственного гимна Республики Беларусь.

 
 
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В честь Дня Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь сектором по работе с детьми районного Центра культуры и досуга был...
 
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