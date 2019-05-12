С забегом на башню высотой 141 метр. Спасатели из Минска стали лучшими в Европе

Источник материала: Tut.by

Столичная команда МЧС победила на международных соревнованиях среди пожарно-спасательных подразделений Fire Fight Combat «Башня вызова», которые проходили в Бельгии. Подробности рассказывает Минское УМЧС.



Фото: mchs.gov.by

В соревнованиях принимало участие более 200 сотрудников спасательных отрядов из Европы и США. Они проходили бег с препятствием, поднимали груз на высоту, работали с кувалдой, переносили манекена весом взрослого мужчины. Все это отряды делали на время и в полном спасательном обмундировании, которое весит около 20 килограмм.

Один из главных и сложных элементов программы — скоростной подъем на башню высотой в 141 метр. Бежать по лестничным пролетам 787 ступеней также необходимо было в полном обмундировании.



Фото: minsk.mchs.gov.by

Работники минского гарнизона оказались лучшими среди участников из Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Испании, США. У столичной команды сразу два первых места.