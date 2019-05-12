|
С забегом на башню высотой 141 метр. Спасатели из Минска стали лучшими в Европе
13.05.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичная команда МЧС победила на международных соревнованиях среди пожарно-спасательных подразделений Fire Fight Combat «Башня вызова», которые проходили в Бельгии. Подробности
В соревнованиях принимало участие более 200 сотрудников спасательных отрядов из Европы и США. Они проходили бег с препятствием, поднимали груз на высоту, работали с кувалдой, переносили манекена весом взрослого мужчины. Все это отряды делали на время и в полном спасательном обмундировании, которое весит около 20 килограмм.
Один из главных и сложных элементов программы — скоростной подъем на башню высотой в 141 метр. Бежать по лестничным пролетам 787 ступеней также необходимо было в полном обмундировании.
Работники минского гарнизона оказались лучшими среди участников из Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Испании, США. У столичной команды сразу два первых места.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всё соревнования отряды проходили в полном спасательном обмундировании весом около 20 килограмм.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)